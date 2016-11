Letztes Album von Leonard Cohen Im Land der letzten Dinge

"Hineni, hineni - I'm ready my Lord", singt Leonard Cohen im Titelsong seines neuen Albums. "Hineni" ist Hebräisch und bedeutet "Hier bin ich", es ist das Wort, das Religions-Urvater Abraham einst zu Gott sagte, als dieser ihn zu sich zitierte und von ihm verlangte, seinen Sohn Isaak zu opfern. "I'm ready my Lord", das klingt zunächst einmal wie die Bereitschaft, sich dem Jenseits zu überantworten. Nicht nur das: "I'm ready to die" hatte Cohen, der in Los Angeles lebt und seinen maladen Rücken gerne in einem speziellen medizinisch geformten Stuhl ausruht, dem "New Yorker"-Chefredakteur David Remnick gesagt, der das Zitat in seinem großen Porträt in der aktuellen Ausgabe des Magazins brachte.

Doch ganz so lebensmüde wollte Cohen dann doch nicht verstanden werden. "Das war übertrieben", sagte er vor einigen Tagen gutgelaunt bei einer Listening-Session des Albums, ebenfalls in L.A., "ich neige ja schon immer zur Selbstdramatisierung." In Wahrheit, so Cohen, beabsichtige er, ewig zu leben. 120 wolle er werden, mindestens.

"I'm ready my Lord", das kann im ewigen, seit Dekaden andauernden Dialog zwischen ihm und seinem Schöpfer auch lediglich heißen: "Ich bin bereit für den nächsten Test" - wenn man akzeptiert, dass sich der Kabbalistiker Cohen inzwischen altersgerecht mit biblischen Figuren gleichsetzt - mal Abraham, mal Hiob, auch mit Jesus identifiziert er sich ganz gern. Hört man Cohens lakonischen Monologen zu, glaubt man ohnehin nicht, dass dieses Zwiegespräch enden wird, wenn Cohen die Himmelspforten passiert haben wird. Nur ein Ortswechsel. Und die Knochen tun nicht mehr so weh.

Es empfiehlt sich durchaus, "You Want It Darker" mit dieser Art Humor zu begegnen, denn als Requiem funktioniert es nicht, dafür ist es viel zu vital, selbst wenn es immer wieder von den letzten Dingen zu handeln scheint. Aber wann handelten Leonard Cohens Song einmal nicht von den letzten Dingen? Es scheint lange her.

Das Titelstück, mit dem das Album beginnt, nimmt die pümpelnde Bassfigur von "Nevermind" wieder auf, dem sinisteren Höhepunkt des letzten Albums "Popular Problems". T-Bone Burnett, der es als Titelthema für die zweite Staffel der Noir-Serie "True Detective" verwendete, bezeichnete es unlängst als "Song dieses Jahrhunderts". Hinzu kommt bei "You Want It Darker" ein dramatischer Rabbinerchor live aus der Synagoge. "Du willst es dunkler haben?", fragt Cohen kokett - dann löschen wir doch mal das Licht: "We kill the flame", lautet die furchtlose Antwort.

Nein, das Ringen mit Gottes Glorie sowie der eigenen Scham und Sünde ist noch lange nicht vorbei, allerdings nimmt "Treaty", der stärkste Song des Albums, ein altes Cohen-Motiv wieder auf. Müde und verärgert sei er die ganze Zeit, singt er darin, und es sei ihm egal, wer die nächste kleine Schlacht um den nächsten verdammten Hügel gewinne, er wünsche, es gäbe einen Friedensvertrag, "a treaty between your love and mine".

ANZEIGE

Versöhnlich gibt sich Cohen auch im nächsten Song, dem Gospel "On The Level", in dem er sich vorstellt, wie sein Herz eine Medaille verliehen bekommt, weil es sich vom Teufel losgesagt hat, der zugleich ein Engel war - so kompliziert sind diese verflixten Liebesdinge, immer noch. "I'm leaving the table, I'm out of the game", seufzt Cohen resigniert in "Leaving The Table" - aber lange bleibt er ihm vermutlich nicht fern, dem gamble with god.

Ob Cohen nun mit Gott, sich selbst oder einer verzwickten, versagten Liebe Zwiesprache hält, es macht ebenso viel Vergnügen wie bei den zuvor in schneller Folge veröffentlichten Spätwerken "Old Ideas" und "Popular Problems". "You Want It Darker", erneut von Langzeitkomponist Pat Leonard betreut, stellt zu einer auf wenige Basis-Elemente reduzierten Musik die gleichen Lebensfragen, erhält durch die Produktion von Cohen-Sohn Adam diesmal aber noch mehr Wärme.

Country-Gitarren und sanfte Streicher betten Cohens sonor-süffisanten Gesang und seine wie immer kurzen, spartanischen Verse in weiche organische Klänge ein. "If I Didn't Have Your Love" beginnt mit einer andächtigen Orgel-Exposition fast wie eine Kirchenhymne. All das verstärkt vielleicht den Eindruck, dass es sich letztlich doch um ein elegisches Abschiedsalbum handeln könnte - das auch noch mit einer schmalzigen Streicher-Reprise endet. Uff.

Aber der Schelm Leonard Cohen weiß natürlich, dass seine Flamme nur um so heller strahlt, je dunkler es um ihn herum wird.