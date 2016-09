Nachtleben Londons Bürgermeister befürchtet Klubsterben

Er ist einer der berühmtesten Klubs der Welt. 2008 wurde das Londoner Fabric vom renommierten "DJ Magazine" sogar zum besten weltweit gewählt, in den drei Folgejahren reichte es immerhin für Platz zwei; hier legten Techno- und House-Größen wie Richie Hawtin, Carl Craig und Carl Cox auf. Nun macht das Haus dicht. Wie unter anderem der "Guardian" berichtete, entzogen Behörden dem Fabric die Lizenz, nachdem dort schon Anfang des Jahres zwei Menschen unter Drogeneinfluss zu Tode kamen.

Nach Ansicht der Lokalverwaltung in Islington ist es den Betreibern in der Zwischenzeit nicht gelungen, die "Kultur des Drogenkonsums" in ihrem Etablissement zu unterbinden.

Sprecher der Londoner Polizei begrüßten diese Entscheidung. Es gibt aber auch prominenten Widerspruch. In einer Online-Petition haben bereits 150.000 Menschen für den Erhalt des Fabric unterzeichnet. Auch der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan meldete sich zu Wort. Er erklärte: "Londons Klubs sind essenziell für die Kulturlandschaft der Stadt." Für Khan ein Problem, das er schnellstmöglich anpacken will: "Es muss einerseits das Nachtleben geschützt und gleichzeitig sichergestellt werden, dass es für alle Beteiligten sicher ist."

Das Stadtoberhaupt wies darauf hin, dass in den letzten Jahren schon 40 Prozent der Live- und Dance-Klubs geschlossen hätten und forderte: "Wenn London seinen Status als 24-Stunden-Stadt behalten will, muss dieser Niedergang gestoppt werden."