Mariah Careys Hit von 1994 "All I Want For Christmas Is You" feiert Charts-Comeback

Das Jahr begann für Mariah Carey bitter: Ihr peinlich-verpatzter Silvester-Auftritt sorgte Anfang 2017 für Schlagzeilen. Dafür darf die Sängerin sich am Ende des Jahres freuen: Ihr Weihnachts-Evergreen "All I Want For Christmas Is You" feiert sein Comeback in den Top Ten der USA - 23 Jahre nach seiner Veröffentlichung.

Das meldet der Mediendienst Billboard, das Lied rangiert derzeit auf Platz neun. Carey reagierte gerührt auf die Nachricht: "Das wärmt mir das Herz, und ich bin stolz auf diesen Song, den ich auf meinem Casio-Keyboard schrieb, als ich praktisch noch ein Kind war." "All I Want For Christmas Is You" erschien 1994 auf Mariah Careys Album "Merry Christmas".

Carey kann damit 28 Hits in den US-Top-Ten verbuchen und zieht mit Stevie Wonder gleich. Mehr haben nur Michael Jackson (29), Rihanna (31), die Beatles (34) und Madonna (38).

"All I Want For Christmas Is You" steigt in jedem Jahr vor Weihnachten in den Charts wieder nach oben, so weit hat der Song es zuvor aber nie geschafft. Nicht nur das: Bei den Streaming-Diensten Spotify und Apple Music führt Carey damit die diesjährigen Weihnachts-Charts genauso an wie die der US-Radios.

Ein Grund für die besondere Popularität des Songs auch bei Menschen, die 1994 noch gar nicht geboren waren, könnte das Segment "Carpool Karaoke" aus der "Late Late Show with James Corden" sein. Dort hatte Carey den Song schon im letzten Jahr mit dem Comedian im Auto gesungen.

In dem kurzen Film sind auch viele andere Stars zu sehen und hören, unter anderem Adele, Elton John und die Red Hot Chili Peppers. Das Video wurde auf YouTube 34 Millionen Mal angeklickt.