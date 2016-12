Avantgarde-Komponist Matthias Pintscher Na, hören Sie mal!

Pierre Boulez hätte zufrieden gelächelt. So penibel und sinnlich zugleich, wie Matthias Pintscher seine späte Komposition "Sur Incenses" ("über eingeschobene Sätze") über die Bühne des Hamburger "Greatest Hits"-Festival auf Kampnagel brachte, das müsste dem strengen Komponisten und radikalen Musik-Vordenker gefallen haben. Schon die Besetzung ein Hingucker: Drei Konzertflügel, drei massive Percussion-Sets plus drei klassische Harfen - nicht eben alltäglich und schwierig zu koordinieren.

Die Rahmenbedingungen waren allerdings ideal: Die Musikerinnen und Musiker des Ensemble intercontemporain gehörten zu einer Truppe, die einst Maestro Boulez selbst gegründet hatte und die seither die Fackel seiner Werke munter und lebendig weiterträgt. Und Matthias Pintscher, Jahrgang 1971, leitet dieses Orchester seit 2013 sehr erfolgreich, was ihm auch Gelegenheit gibt, seine eigenen Werke adäquat aufzuführen. Eine Win-win-Situation, wie das Hamburger Konzert bewies!

Zunächst erforschte Pintscher in seiner Komposition "Sonic Eclipse" sehr witzig und variantenreich neue Spiel-Möglichkeiten für Trompete und Horn als Solo-Instrument, bevor er sich mit dem Ensemble intercontemporain in die Boulez-Welt stürzte. In den fast 40 Minuten des "Sur Incenses"-Strudels (entstanden zwischen 1996 und 2006) gelang es Pintscher, das komplex gebaute Werk zu großer Steigerung und überwältigend homogener Klangwirkung zu führen.

Aus den scheinbar so verschiedenen Instrumenten formten der Dirigent und die neun Solisten ein suggestives, farbiges Klangerlebnis, das unmittelbar sinnlich erfahrbar gelang. Nicht eben alltäglich für die kompromisslose Avantgarde, wie sie Pierre Boulez predigte und ausführte. Am Schluss ging das selige Publikum wie auf Wolken der Wonne aus dem Kampnagel-Saal. Viele Musiker und Zuhörer blieben lange im Foyer, man debattierte, alle lächelten, der große Innovator Pierre Boulez (1925-2016) wäre einmal mehr mit seinem Orchester zufrieden gewesen. Es ist ja auch in guten Händen.

Das Publikum auf Wonne-Wolken

Matthias Pintscher war kurz zuvor auch mit der Lucerne Festival Academy zu Gast in der Hansestadt und konnte mit dem jungen Schweizer Orchester auch in Sachen Ligeti und Strawinsky überzeugen.

Was ihn als Komponist in den letzten fünf Jahren so beschäftigte, das kann man jetzt auf der CD "Bereshit" (Alpha Classics/Outhere) hören, und diesmal gibt es kein Pardon. Das Titelstück bedeutet nach den ersten Worten der Thora "Am Anfang", und genau so will Pintscher diese Ur-Erfahrung des Hörens verstanden wissen. Na, dann hören Sie mal!

Man benötigt als Rezipient schon ein wenig Abenteuerlust, Entdeckerfreude und offenen Geist, denn leicht macht es Pintscher dem Publikum nicht. Aus der Stille, dem Unhörbaren schälen sich langsam scheinbar unorganisierte Laute, fügen sich Stück für Stück zusammen, bis sich Teile von entfernt bekannten Mustern ergeben, wieder zerfallen und neu ordnen. Dynamik und Kraft nehmen langsam zu, plötzlich gibt es auftrumpfende Soloinstrumenten, dann wieder aggressive Tutti.

Pintscher versucht nachzuempfinden, wie die Stille zum kunstvoll organisiertem Klang wird, wie ein eigenes Leben der Töne erschaffen wird. Das kann man kaum kulinarisch hören, es liefert eine Grenzerfahrung voll harter Brüche. Zwischen sprödem Geräusch und manchmal überraschend klarer Melodie winden sich die Wendeltreppen dieser gewaltigen Klangburg, in der man leicht die Orientierung verlieren kann. Matthias Pintscher komponiert Musik für wagemutige, neugierige Hörer, die sich mitnehmen lassen.

Musik für wagemutige Hörer

Die beiden übrigen, intimeren Stücke reflektieren Pintschers meditative Ansätze: Sei es die kultivierte Baritonstimme von Evan Hughes oder das singend-elegische Cello von Eric-Maria Couturier, stets besteht eine innige Verbindung zwischen Tradition und Aufbruch. Pianist Dimitri Vassilakis war auch einer der drei Klavier-Virtuosen, die in Hamburg das Boulez-Feuerwerk in Hamburg zelebrierten.

Mehr davon und auch mehr von der Lucerne Festival Academy wird Matthias Pintscher 2017 dann in der Elbphilharmonie präsentieren, die ja ausdrücklich der musikalischen Vielfalt verpflichtet ist. Drei Male wird er selbst am Pult stehen, am 4. März 2017 dann soll das NDR Elbphilharmonieorchester eine repräsentative Schau auf das Werk Pintschers zusammen mit einer Uraufführung präsentieren. Unter dem Titel "Multiverse Day" soll es einer der Höhepunkte der ersten Elbphilharmonie-Saison werden.