Maurice Steger Der Zauberflöter

Zum unaufhaltsamen Wiederaufstieg der Blockflöre in die Premiere League der internationalen Solisteninstrumente trugen vor sehr vielen Jahren Frans Brüggen (1934-2014) und in jüngster Zeit Dorothee Oberlinger bei. Dass die einst gern belächelte kleine, hölzerne Schwester der edlen Querflöte in hohem Ansehen bleibt, geht auf das Konto so sympathischer Virtuosen wie Maurice Steger.

Der Schweizer Holzbläser vollzieht auch den wichtigen zweiten Schritt nach dem Nachweis des technischen Könnens: Er entwickelt ein profiliertes Repertoire, das neben aller Artistik auch musikalisch überzeugt.

"Souvenirs d'Italie" (harmonia mundi) heißt seine jüngste CD, und sie vereint neben bekannteren Komponisten wie Giovanni Battista Sammartini (1700-1775) und Johann Adolph Hasse (1699-1783) auch Konzerte und Sonaten von Domenico Sarri (1679-1744) oder Giovanni Piani (1678-1759), alles mehr oder minder typische Vertreter der bis heute attraktiven neapolitanischen Musikkultur.

Zwischen Früh- und Hochbarock dominierte in Europa der leichte italienische Stil, dessen Verbindung zwischen melodischer Finesse und technischem Anspruch an den Solisten der Musik ihren klanglichen Sex-Appeal verleiht. Ohrwurmqualität meets zirzensische Virtuosität.

Musikalischer Sex-Appeal

Österreichische Politik leistete Anschub-Hilfe für die CD: Um 1782 schickte der Habsburger Kaiser Karl VI. seinen Adjutanten Raimund Graf Harrach als Statthalter nach Neapel, und der beschäftigte sich neben der Politik auch ausführlich mit Schriften und Kultur. Zu den Zeugnissen italienischer Kunst, die Harrach am Ende seiner Dienstzeit nach Österreich mitbrachte, gehörten auch zahlreiche Notenpakete. Von diesen "Souvenirs" zeugt Maurice Stegers Album.

Schon im dritten Satz (Allegro assai) von Sammartinis "Concerto per flautino" stockt dem Hörer beinahe der Atem bei Stegers Staccato der Flötentöne, die mit penibler Trennschärfe artikuliert werden und dank Stegers souveräner Atemtechnik übermütig fließen. Woher nimmt der Mann die Luft? Dass seine Mitmusiker - fünfzehn insgesamt auf dieser Produktion - ähnlich agieren, treibt die Faszination auf die Spitze.

Wie ein Speedboot auf dem Meer

Noch einen Gang hoch schalten seine Maurice Steger und seine Musiker dann in den gerade mal zweieinhalb Minuten des Start-Allegros von Hasses "Cantata per flauto", die eine ähnliche Technik wie bei Sammartini hören lässt, allerdings fast noch mehr rasende Fahr aufnimmt. Wie ein Speedboot auf dem Tyrrhenischen Meer: schnell, wendig und schlank. Im äußerst knappen Adagio darf einmal durchgeatmet werden, bevor es wieder rasenden Schluss-Allegro ins Ziel geht.

Wie wunderbar man die Melodiebögen abtönen und farbig gestalten kann, zeigt Steger bei der kleinen dreistimmigen "Ciaconna" von Antonio Caldara (1671-1736), bei der Gitarre, Violine und Cembalo als akkordische Grundierung einfühlsam unterstützen. Wie sich solche lupenreine Technik auch in tieferen Lagen entfaltet, demonstriert Maurice Steger in der tosenden viersätzigen "Sonata" von Nicola Fiorenza (1700-1764), die sich nach einem melancholischen Largo-Intro zu übermütiger Freude und reinem Jubel aufschwingt.

Erfolgreich auch als Dirigent

Maurice Steger, 1971 in Winterthur geboren, gehört dank fleißiger Konzerttätigkeit als Solist und Dirigent inzwischen zu den erfolgreichsten Künstlern, nicht nur der Alten Musik. Seine Interpretationen maßgeblicher Werke der Barockmusik gelten als Referenzdarstellungen, ebenso markant wirkt seine leitende Tätigkeit bei Ensembles wie dem Zürcher Kammerorchester, dem English Consort auf Originalinstrumenten oder auch klassischen Symphonieorchestern in Europa und Asien.

Seine Ausbildung als Dirigent erhielt Maurice Steger unter anderen bei Marcus Creed in Stuttgart. Außer der Barockmusik widmet er sich auch zeitgenössischen Komponisten und wurde neben vielen anderen Auszeichnungen bereits mit dem BBC Music Award, dem Preis des britischen Fachmagazins Gramophone und dem Echo Klassik 2015 als Instrumentalist des Jahres ausgezeichnet.