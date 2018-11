Abrechnung mit deutscher Musik Max Giesinger von Böhmermanns Kommentaren verletzt

Eineinhalb Jahre nach Jan Böhmermanns Abrechnung mit der deutschen Popmusik hat sich der Musiker Max Giesinger (30) in Böhmermanns Sendung geäußert. Der Satiriker hatte damals in seiner ZDF-Show "Neo Magazin Royale" gesagt, Songs wie die von Giesinger zeichneten sich vor allem durch leere Songtexte und unverfängliche Inhalte aus. Am Ende ließen sich die Zeilen auf die immer gleichen vier Worte reduzieren: "Menschen Leben Tanzen Welt". Aus diesen Worten formte Böhmermann einen Persiflage-Song, mit dem er den Echo gewinnen und die Einnahmen an eine Musikschule spenden wollte. Für den Echo reichte es zwar nicht, das Lied wurde aber ein beachtlicher Chart-Erfolg.

"Ich verstelle mich nicht. Und deshalb haben mich auch die ganzen Kommentare danach etwas verletzt - als ich gelesen habe: 'Der Max lässt sich alles komplett schreiben', 'Eine Marionette der Plattenfirmen' ...", sagte Giesinger in der aktuellen Sendung.

Böhmermann sagt, er könne nichts für den Hass der Leute

Er schreibe seine Texte nicht komplett selbst. "Aber ich schreibe sie mit, gebe die Themen mit rein, mache ganz viele Melodien. Das komplett aberkannt zu bekommen, nachdem man 200 Stunden im Studio saß, hat mir schon etwas wehgetan."

Böhmermann entgegnete, er könne nichts für den Hass der Leute. "Es ist ja auch nicht persönlich gemeint. Klar, ich würde mir wünschen, dass du beruflich andere Sachen machen würdest als Musik", witzelte er.

Giesinger bringt an diesem Freitag sein drittes Album "Die Reise" auf den Markt.