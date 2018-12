Musik 2018 Welche sind Ihre Lieblingsalben?

77:78 77:78 Jellies 7.7

A$AP Rocky A$AP Rocky Testing 7.5

A.A.L. (Against All Logic) A.A.L. (Against All Logic) 2012 - 2017 9.0

Adeline Adeline [ad-uh-leen] 8.0

Devi, Aïsha Aïsha Devi DNA Feelings 7.6

Alpines Alpines Full Bloom 7.3

Amnesia Scanner Amnesia Scanner Another Life 8.0

And The Golden Choir And The Golden Choir Breaking Of Habits 7.9

Anderson.Paak Anderson.Paak Oxnard 7.2

Calvi, Anna Anna Calvi Hunter 10 *

von Hausswolff, Anna Anna von Hausswolff Dead Magic 7.5

AnnenMay­Kantereit AnnenMayKantereit Schlagschatten 5.0

Schomaker, Antje Antje Schomaker Von Helden und Halunken 7.0

Arctic Monkeys Arctic Monkeys Tranquility Base Hotel & Casino 9.0

Grande, Ariana Ariana Grande Sweetener 11 *

Morgenstern, Barbara Barbara Morgenstern Unschuld und Verwüstung 8.7

Begemann, Bernd Bernd Begemann Die Stadt und das Mädchen 8.5

Bilderbuch Bilderbuch Mea culpa 10 *

Blood Orange Blood Orange Negro Swan 8.5

boygenius boygenius boygenius 7.9

Coleman, Brandon Brandon Coleman Resistance 6.0

Brett Brett Wutkitsch 7.6

Capital Bra Capital Bra Berlin lebt 7.0

Cardi B Cardi B Invasion of Privacy 9.0

Cat Power Cat Power Wanderer 9.2

Bradley, Charles Charles Bradley Black Velvet 10 *

Charli XCX Charli XCX Pop 2 8.0

Aguilera, Christina Christina Aguilera Liberation 10 *

Christine and the Queens Christine and the Queens Chris 8.5

Barnett, Courtney Courtney Barnett Tell Me How You Really Feel 8.3

CupcakKe CupcakKe Eden 8.5

CupcakKe CupcakKe Ephorize 8.0

Danger Dan Danger Dan Reflexionen aus dem beschönigten Leben 8.0

Byrne, David David Byrne American Utopia 10 *

Deafheaven Deafheaven Ordinary Corrupt Human Love 7.0

Die Fantastischen Vier Die Fantastischen Vier Captain Fantastic 10 *

Die Nerven Die Nerven Fake 9.5

Diplo Diplo California (EP) 7.5

Dirty Projectors Dirty Projectors Lamp Lit Prose 9.2

DJ Koze DJ Koze Knock Knock 10 *

DJ Taye DJ Taye Still Trippin' 7.8

Drake Drake Scorpion 10 *

Drangsal Drangsal Zores 8.7

Dream Wife Dream Wife Dream Wife 8.5

Dub Spencer & Trance Hill Dub Spencer & Trance Hill Christmas in Dub 10 *

Eartheater Eartheater Irisiri 8.2

Ebony Bones Ebony Bones Nephilim 7.0

Friedberger, Eleanor Eleanor Friedberger Rebound 7.7

Element of Crime Element of Crime Schafe, Monster und Mäuse 6.0

Emilie Zoé Emilie Zoé The Very Start 7.7

Eminem Eminem Kamikaze 10 *

Erdmöbel Erdmöbel Hinweise zum Gebrauch 3.0

Clapton, Eric Eric Clapton Happy Xmas 10 *

Essaie pas Essaie pas New Path 7.7

Everything Is Recorded Everything Is Recorded Everything Is Recorded 10 *

Farai Farai Rebirth 9.0

Father John Misty Father John Misty God's Favorite Customer 8.2

Feine Sahne Fischfilet Feine Sahne Fischfilet Sturm & Dreck 10 *

First Aid Kit First Aid Kit Ruins 6.5

Florence + The Machine Florence + The Machine High As Hope 7.7

Franz Ferdinand Franz Ferdinand Always Ascending 4.9

Gaika Gaika Basic Volume 9.0

GAS GAS Rausch 8.0

Muldrow, Georgia Anne Georgia Anne Muldrow Overload 8.3

Get Well Soon Get Well Soon The Horror 7.9

Gewalt Gewalt Manipulation 7.5

Goat Girl Goat Girl Goat Girl 8.0

Gorillaz Gorillaz The Now Now 7.9

Grouper Grouper Grid Of Points 8.0

Haiyti Haiyti Montenegro Zero 8.7

Heino Heino ... und Tschüss 10 *

Grönemeyer, Herbert Herbert Grönemeyer Tumult 10 *

Ice Cube Ice Cube Everythang's Corrupt 6.5

Idles Idles Joy As An Act Of Resistance 7.5

International Music International Music Die besten Jahre 8.5

Isolation Berlin Isolation Berlin Vergifte dich 8.0

J. Cole J. Cole KOD 9.0

Jack White Jack White Boarding House Reach 6.0

Janelle Monáe Janelle Monáe Dirty Computer 8.2

Tweedy, Jeff Jeff Tweedy Warm 7.0

Wilson, Jenny Jenny Wilson Exorcism 8.0

Friebe, Jens Jens Friebe Fuck Penetration 7.7

Jessie J Jessie J This Christmas Day 10 *

Jlin Jlin Autobiography 8.5

Joan As Policewoman Joan As Policewoman Damned Devotion 8.0

Joey Purp Joey Purp Quarterthing 8.0

Coltrane, John John Coltrane Both Directions at Once: The Lost Album 10 *

Grant, John John Grant Love is Magic 8.7

John Legend John Legend A Legendary Christmas 10 *

Hopkins, Jon Jon Hopkins Singularity 6.5

Smith, Jorja Jorja Smith Lost & Found 8.5

Holter, Julia Julia Holter Aviary 9.5

Jungle Jungle For Ever 5.0

Timberlake, Justin Justin Timberlake Man of the Woods 10 *

Musgraves, Kacey Kacey Musgraves Golden Hour 7.2

Washington, Kamasi Kamasi Washington Heaven & Earth 10 *

West, Kanye Kanye West Ye 10 *

Frankie, Kat Kat Frankie Bad Behaviour 7.3

Nash, Kate Kate Nash Yesterday Was Forever 4.2

Moran, Kelly Kelly Moran Ultraviolet 8.0

Kids See Ghosts Kids See Ghosts Kids See Ghosts 9.0

Klaus Johann Grobe Klaus Johann Grobe Du bist so symmetrisch 7.5

Kolars Kolars Kolars 7.8

Kreisky Kreisky Blitz 8.2

Vile, Kurt Kurt Vile Bottle It In 7.5

Minogue, Kylie Kylie Minogue Golden 10 *

La Luz La Luz Floating Features 7.9

Lary Lary Hart fragil 10 *

Laurel Laurel Dogviolet 7.3

Laurel Halo Laurel Halo Raw Silk Uncut Wood 7.8

Let's Eat Grandma Let's Eat Grandma I'm All Ears 8.0

Lil Wayne Lil Wayne Tha Carter V 7.8

Lil Yachty Lil Yachty Lil Boat 2 5.5

Lily Allen Lily Allen No Shame 8.2

Locust Fudge Locust Fudge Oscillation 7.0

Holley, Lonnie Lonnie Holley Mith 9.2

Lotic Lotic Power 9.0

Cole, Louis Louis Cole Time 8.0

Low Low Double Negative 8.5

Dacus, Lucy Lucy Dacus Historian 8.2

Lykke Li Lykke Li so sad so sexy 10 *

McCraven, Makaya Makaya McCraven Universal Beings 9.0

Ribot, Marc Marc Ribot Goodbye Beautiful/Songs of Resistance 1942-2018 10 *

Davidson, Marie Marie Davidson Working Class Woman 10 *

Marteria & Casper Marteria & Casper 1982 7.5

Martyn Martyn Voids 9.0

MGMT MGMT Little Dark Age 8.5

Meise, Michaela Michaela Meise Ich bin Griechin 9.0

Migos Migos Culture II 6.5

Davis, Mikaela Mikaela Davis Delivery 7.2

Mitski Mitski Be the Cowboy 8.0

Folick, Miya Miya Folick Premonitions 8.1

Mouse on Mars Mouse on Mars Dimensional People 9.0

Nakhane Nakhane You Will Not Die 7.0

Nao Nao Saturn 7.0

Nas Nas Nasir 6.5

Prass, Natalie Natalie Prass The Future and the Past 6.0

Neneh Cherry Neneh Cherry Broken Politics 10 *

Nicki Minaj Nicki Minaj Queen 10 *

Nine Inch Nails Nine Inch Nails Bad Witch 5.0

Noname Noname Room 25 8.7

Schulz, Olli Olli Schulz Scheiß Leben, gut erzählt 6.9

Onyx Collective Onyx Collective Lower East Suite Part Three 7.8

Parquet Courts Parquet Courts Wide Awake! 8.0

Paul Weller Paul Weller True Meanings 7.3

Perel Perel Hermetica 7.6

Planningtorock Planningtorock Powerhouse 8.3

Playboi Carti Playboi Carti Die Lit 7.0

Prince Prince Piano & A Microphone 1983 10.0

Princess Nokia Princess Nokia A Girl Cried Red 4.0

Profligate Profligate Somewhere Else 7.0

Pusha T Pusha T Daytona 7.7

Rae Sremmurd & Swae Lee & Slim Jxmmi Rae Sremmurd & Swae Lee & Slim Jxmmi SR3MM 5.5

Swift, Richard Richard Swift The Hex 9.0

Robyn Robyn Honey 10 *

Crowell, Rodney Rodney Crowell Christmas Everywhere 10 *

Roosevelt Roosevelt Young Romance 7.0

Rosalía Rosalía El mal querer 8.5

RP Boo RP Boo I'll Tell You What 8.7

Vance-Law, Sam Sam Vance-Law Homotopia 8.6

Say Lou Lou Say Lou Lou Immortelle 6.9

Serpentwithfeet Serpentwithfeet Soil 8.2

Shame Shame Songs Of Praise 6.9

Simple Minds Simple Minds Walk Between Worlds 4.5

Sleep Sleep The Sciences 8.2

Snail Mail Snail Mail Lush 7.9

Soap&Skin Soap&Skin From Gas To Solid/ You Are My Friend 10 *

Sophie Sophie Oil Of Every Pearl's Un-Inside 8.8

Sophie Hunger Sophie Hunger Molecules 10 *

Steiner & Madlaina Steiner & Madlaina Cheers 7.5

Sommer, Stella Stella Sommer 13 Kinds Of Happiness 8.6

Superorganism Superorganism Superorganism 10 *

Swans Swans Soundtracks For The Blind/Die Tür ist zu (Reissue) 8.5

Tamino Tamino Amir 7.8

Tanukichan Tanukichan Sundays 7.0

Sultana, Tash Tash Sultana Flow State 5.5

Television Personalities Television Personalities Beautiful Despair 7.5

Taylor, Teyana Teyana Taylor K.T.S.E. 7.3

The 1975 The 1975 A Brief Inquiry Into Online Relationships 10 *

The Bevis Frond The Bevis Frond We're Your Friends, Man 9.0

The Blaze The Blaze Dancehall 9.1

The Carters The Carters Everything is Love 10 *

The Ex The Ex 27 Passports 7.5

The Go! Team The Go! Team Semicircle 7.8

The Good, The Bad & The Queen The Good, The Bad & The Queen Merrie Land 10 *

The Internet The Internet Hive Mind 8.2

The Smashing Pumpkins The Smashing Pumpkins Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / Lp: No Past. No Future. No Sun. 7.5

Yorke, Thom Thom Yorke Suspiria: Music for the Luca Guadagnino Film 8.3

Hecker, Tim Tim Hecker Konoyo 8.0

Tirzah Tirzah Devotion 7.8

Tocotronic Tocotronic Die Unendlichkeit 10 *

Tommy Genesis Tommy Genesis Tommy Genesis 7.8

Troye Sivan Troye Sivan Bloom 7.9

Tune-Yards Tune-Yards I Can Feel You Creep Into My Private Life 8.8

Segall, Ty Ty Segall Freedom's Goblin 8.0

U.S. Girls U.S. Girls In A Poem Unlimited 8.3

Various Various Brainfeeder X 9.0

Various Various Goosebumps - 25 Years of Marina Records 10 *

Various Various Black Panther - The Album 8.7

Venetian Snares x Daniel Lanois Venetian Snares x Daniel Lanois Venetian Snares x Daniel Lanois 7.0

Villagers Villagers The Art of Pretending to Swim 7.9

Staples, Vince Vince Staples FM! 9.0

Vizediktator Vizediktator Kinder der Revolution 2.5

XXXTentacion XXXTentacion ? 7.5

Yo La Tengo Yo La Tengo There's A Riot Going On 9.0

Young Fathers Young Fathers Cocoa Sugar 7.0

Young Thug Young Thug Slime Language 6.5