"Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye" Songwriter Gary DeCarlo gestorben

Als der Gesetzentwurf der Trump-Regierung zur Abschaffung von "Obamacare" im US-Repräsentantenhaus die Zustimmung der Mehrheit bekam, sangen die Abgeordneten der Demokraten ihren republikanischen Kollegen hinterher: "Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye" - weil dieses Gesetz ihre Wiederwahl gefährden werde. Es ist ein Beispiel dafür, wie tief der Song, mit dem die Gruppe Steam 1969 einen Hit hatte, ins kollektive popkulturelle Gedächtnis eingebrannt ist.

Ursprünglich war "Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye" als B-Seite eingeplant für eine Single von Garrett Scott, dem Pseudonym eines Sängers aus Bridgeport, Connecticut, der eigentlich Gary DeCarlo hieß. DeCarlo hatte den Song "Kiss Him Goodbye" zusammen mit seinen Jugendfreunden Paul Leka und Dale Frashuer Anfang der Sechzigerjahre für die gemeinsame Doo-Wop-Band The Chateaus geschrieben. Nun, Ende der Sechziger, kramten sie ihn wieder hervor und weil er zu kurz war, fügten sie noch einen Wechselchor mit "Na Na" und "Hey Hey" hinzu.

Einem Label-Angestellten fiel auf, dass dieser Song mehr Potenzial hatte und so wurde er als Single-A-Seite einer fiktiven Band namens Steam zugeschrieben und veröffentlicht. "Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye" wurde zum Hit, kletterte im Dezember 1969 bis auf Platz eins der US-Singlecharts. Bei Auftritten trat eine von der Plattenfirma zusammengestellte Gruppe auf, bei der aber keiner der drei Originalsongwriter vertreten war. Steam hatten ihren Platz in Auflistungen von One-Hit-Wundern sicher.

1983 gelang der englischen Girlgroup Bananarama ein großer Hit mit einer Coverversion des Songs. In den USA und anderswo wird "Na Na Hey Hey Goodbye" bis heute immer wieder in Sportstadien gesungen.

Nach dem Tod des Co-Songwriters Paul Leka, der weiterhin in der Musikindustrie als Produzent und Songwriter erfolgreich gearbeitet hatte, im Jahre 2011 trat Gary DeCarlo regelmäßig auf und sang den Song, dessen Leadsänger er ursprünglich war. 2016 verkündete DeCarlo, dass er an Lungenkrebs erkrankt sei. Ein Freund bestätigte am Mittwoch Medienberichte, nach denen Gary DeCarlo in einem Hospiz in Connecticut an der Folgen der Erkrankung verstorben sei. Er wurde 75 Jahre alt.