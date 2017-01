Abgehört - neue Musik So schön ist's im Schwindel

Lisa Who - "Sehnsucht"

(Arising Empire, ab 20. Januar)

Das hier ist keine "Exit Music for a Film", das hier ist der Anfang. Der Beginn von Maren Ades "Alle anderen" zum Beispiel, als auf Sardinien noch alles friedlich ist, als Chris und Gitti sich noch vertragen. "Alles ist gut" heißt der mit Pling-Plong-Geräuschen und verhalltem Slide-Guitar-Sehnen in die Dämmerung blinzelnde erste Song auf Lisa Whos Debüt "Sehnsucht". Ein verblüffendes, ein hinreißendes und fesselndes Intro für ein deutsches Pop-Album, weil es so selbstsicher und gleichzeitig unkontrolliert, weil es so warm und unkalkuliert wirkt - und weil es Leerstellen lässt, in denen eine ungewohnte Ruhe spürbar ist.

Nach einer knappen Minute, die schon einen ganzen Assoziationsraum eröffnet hat, fängt Lisa Nicklisch dann an zu singen: "Wie schön du bist/ In der Abendsonne bei 26 Grad/ Wie schön du bist, hast Du dir das mal klar gemacht?" Ihre Stimme ist hoch und wirkt kindlich-kokett, wie bei Judith Holofernes zu Helden-Zeiten, aber trunken, wie nach einer guten Dosis Zoloft. Dann, ebenfalls in aufreizender Zeitlupe, der umwerfende Refrain: Aaaaaaaalles/ Alles bleibt so, wie es immer ist/ Alles wird so wie es waaaar/ Denn so ist es guuuut." Die Musik dazu erhebt sich zum gemächlichen Pathos: Pink Floyds "Any Colour You Like" verschmilzt mit Stoner-Rock-Referenzen und Radioheads "No Surprises" zu einer neuen Dimension von Deutschpop.

Aber no suprises? Von wegen! "Sehnsucht" ist eine einzige Überraschung. Liest man nur die Eckdaten, würde man von diesem Album die Finger lassen. Aber wie blöd das wäre! Arising Empire heißt das Label, ein neuer Imprint des Metal-Ladens Nuclear Blast, auf dem auch mal andere, nicht unbedingt metallische Rock-Spielarten veröffentlicht werden sollen. Dass zuallererst die reinste Pop-Prinzessin aus diesem nach Männerschweiß riechenden Tümpel entsteigt, war nicht zu erwarten. Und auch aus ihrem Umfeld hätte man Generischeres, Langweiligeres, Dumpferes kommen sehen: Lisa Nicklisch ist die Freundin von Niedersachen-Rocker Sebastian Madsen und spielt in dessen, nun ja, arg nach Niedersachsen klingender Band seit geraumer Zeit die Keyboards.

Doch all das ist schnell vergessen, nachdem diese durchs Zwielicht taumelnde, sich alle Zeit der Welt lassende Musik ihren Sog entfaltet hat. Ohne sich mit Phrasen anzubiedern oder sich plump ranzuschmeißen wie anderer deutscher Befindlichkeitspop, bettet Lisa Who ihre Hörer in einen weichen, kosmischen Progrock-Kokon, der - ja, das schon - die Realität aussperren will: "Ich weiß, es ist keine Rettung in Sicht, doch wir könnten so tun, als wüssten wir's nicht", singt sie in "Keine Rettung", dem schnellsten, an frühe Warpaint erinnernden Stück.

Es geht um das Fühlen im Moment, ums Inne- und Festhalten von allem, was allzu flüchtig ist - ein kurzer Trost, eine Äonen währende Illusion, gefangen in einem Augenblick, für den Nicklisch verwunschene Worte findet: "So warm kann Kälte sein/ Schließ mich in Dir ein/ Es zieht mich hin zu Dir/ Du bist das Rauschen in mir", singt sie, und lässt sich fallen in die Sehnsucht, die ihrem Album den Titel gibt: "Die Landschaft im Kopf, ein Traum, der dich nicht schlafen lässt". Das ist Eskapismus, aber eben einer, der sich schon im Wegträumen seufzend selbst reflektiert: "Ich dreh mich nicht im Kreis", heißt es einmal, "ich tanze". So schön ist's im Schwindel. (8.0) Andreas Borcholte

Foxygen - "Hang"

(Jagjaguwar, ab 20. Januar)

Wir wissen nicht, ob Sam France und Jonathan Rado über die Causa Selena Gomez/The Weeknd informiert sind, abends ihr Netflix-Abo glühen lassen oder darüber streiten, welchem Influencer man bei Instagram die meiste Beachtung schenken sollte. Lieber wäre es uns allerdings, wenn sie all diese Dinge nicht täten. Denn natürlich stellt man sich die Foxygen-Nerds am liebsten weltabgewandt in riesigen Vintage-Schallplattensammlungen wühlend vor.

Auch wenn Foxygen bislang also wenig beeindruckt von den aktuellen Zeitläufen zu sein schienen, haben sie ihn ein einziges Mal voll erwischt: den Zeitgeist. Als 2013 das bescheiden betitelte "We Are The 20th Century Ambassadors of Peace and Magic" erschien, galten Foxygen plötzlich als cool, obwohl sie Psychedelic-, Garagenrock und die frühen Stones auf eine Weise reproduzierten, das man bisweilen den Eindruck hatte, einem Coveralbum zu lauschen.

Es war das aberwitzige, singuläre Meisterwerk einer völlig irren Band. Dabei wird es auch bleiben, wenn jetzt ihr viertes Album "Hang" erscheint. Das liegt vor allem daran, dass man einen guten Witz nur einmal erzählen kann. Zwar sind Foxygen mittlerweile beim Soft Rock der Siebzigerjahre angekommen. Aber das grundlegende Konzept dadaistisch anmutender Quasi-Coverversionen bleibt bestehen. Immerhin in dieser Disziplin ist den Kaliforniern nicht beizukommen: "Upon A Hill" könnte auch von Neil Diamond sein, bei "Rise Up" klingt der junge Meat Loaf durch, "On Lankershim" beginnt wie "Tiny Dancer", und "America" morpht vom überdrehten Weihnachtslied über die Rocky Horror Picture Show in Kammerspiel und Vaudeville-Quatsch.

"Our heroes are bad natures, got nothing to lose, because they are living in America", singt Sam France, und da ist er dann also doch wieder, der Zeitgeist. Was natürlich daran liegt, dass Teile von Amerika sich aktuell an der eigenen Vergangenheit berauschen. Ebenso Foxygen: "Wir kanalisieren eine Version unserer selbst aus einem älteren, nicht mehr existenten Amerika", lautet deren Agenda. Die Frage, wieso man überhaupt Musik aus einer Epoche machen sollte, über die alles gesagt ist, bleibt unbeantwortet. (6.5) Torsten Groß

Austra - "Future Politics"

(Domino, ab 20. Januar)

Wenn man bis dahin noch nicht eingeschlafen ist, kommt in der zweiten Häfte von "Future Politics" ein toller Track namens "Freepower". Musikalisch aus Donna Summers slow burner "Love To Love You Baby", Minimal-Techno und Paul Hardcastle zusammengesetzt, entwirft Austra-Sängerin und -Chefin Katie Stelmanis eine wirkungsmächtige, weil druckvoll-suggestive Vision einer befreienden politischen Kraft. "Come follow me", saufzt sie in ihrem immer etwas anstrengenden, klassisch ausgebildeten Sopransirenengesang. Aber hier macht dennoch plötzlich alles Sinn: Radikale Disco.

Aber soweit muss man eben erst einmal kommen auf diesem dritten Album der kanadischen Elektro-Popband, die mit "Future Politics" nichts Geringeres versucht als ein linksliberales, queer-feministisches Manifest für den Aufstand gegen Neoliberalismus, Patriarchat und den ganzen anderen Irrsinn der herrschenden Verhältnisse. Mit dem blendenden House- und Dancepop ihres Hit-Albums "Olympia" von 2013 gelang es Austra, ein Massenpublikum auf sich aufmerksam zu machen, obwohl das schön unterkühlte Debüt "Feel It Break" eigentlich mehr versprochen hatte.

Das wird nun zumindest musikalisch zum Teil eingelöst: Zischen, Klappern, Klickerklacker und andere Echokammer-Geräusche aus dem Minimal-Katalog verstören einen kalten, aber nicht entseelten Synthiepop-Sound, der sich immer wieder in gleißende Sphären aufschwingt. Dort, ganz oben, irrlichtert dann auch Klageengel Stelmanis herum, aber wegen dieses schön gleichförmigen Nebelwaberns wird's dann auch problematisch.

Denn Stelmanis mag für ihren Aufruf zur Revolution viel gelesen haben, darunter linke Polittheorie-Bücher wie "Inventing the Future: Postcapitalism and a World Without Work" von Nick Srnicek und Alex Williams oder Naomi Klein. Doch die umstürzlerische Rhetorik, die sie daraus generiert (I'm never coming back here/ There's only one way/ Future Politics") verschwächelt im sakralen Traumtänzer-Tritratrullala, obwohl sie eigentlich aus der allgemeinen Lethargie reißen soll. Wo ist die Wut, wo das Mitreißende in diesem ästhetisierten Wabern? Oder anders: Wie kraftvoll und klar wirkt, im Vergleich dann doch, Anohnis "Hopelessness". (4.0) Andreas Borcholte

Loyle Carner - "Yesterday's Gone"

(AMF/Caroline, ab 20. Januar)

Es gibt einen geheimen Strand, südlich der Kilbride Farm auf der Haupthalbinsel der schottischen Provinz Argyll & Bute, von dem man einen sagenhaften Blick auf die Insel Arran hat. Wo genau, das verrate ich Ihnen nicht, ich bin ja nicht blöd. Man kommt dort, mit Blick auf die ins Meer mündenden Lochs und das grüne, hügelige Eiland, augenblicklich zur Ruhe. Auf der "Isle of Arran", so heißt auch der erste Track auf seinem Debüt-Album, lebte der Großvater von Loyle Carner, wie man hört die einzige männliche Person im Leben des jungen Rappers aus Südlondon, die so etwas wie eine Vaterfigur war. Und vielleicht war es dort, in der stillen Abgeschiedenheit der westschottischen Inseln, wo Carner die Ruhe für seinen beeindruckend souveränen und sehr entspannten Flow fand.

"Yesterday's Gone" wird von der englischen Presse bereits als eines der Hip-Hop-Ereignisse des Jahres gefeiert. Kein Wunder, denn dem Brit-Rap fehlt gegenüber dem erstarkenden US-Original zurzeit der inspirierende Nachwuchs, der Veteranen wie Roots Manuva oder Skepta eine neue Spielart entgegensetzt. Loyle Carner, der schon mit Kate Tempest auftrat, könnte diese Belebung sein. Zumindest besitzen luftdurchlässige, kunstvoll verschleppte, mit Gospel und Lounge-Jazz angehauchte Tracks wie "Stars & Shards", "No Worries" und "Ain't Nothing Changed" oder das auf einem grummelnden Rockgriff sitzende "NO CD" genug Potential für den Dauereinsatz in Kaffeehaus und Klub.

Wichtiger als politische Analyse oder Aggression ist Carner dabei die launige Alltagsbetrachtung in seiner von Gentrifizierung bedrohten Hood. Und um das von Action Bronson begründete Genre des Food-Rap. Carner litt früher an ADHS und musste Ritalin nehmen. Heute kocht er zusammen mit betroffenen Kindern und schreibt darüber ganz und gar gelassene Texte. Wenn ihm dann doch mal ein "Oh, for fuck's sake" enfährt, dann ist seine Mutter Schuld, die ihm das Fluchen beibrachte, wie man im Skit "Swear" erfährt. Mutti ist aber auch der mit Saxofon-Schmelz entgleitende Schluss des Albums gewidmet: In "Mrs. C" und "Sun Of Jean" outet sich das einst chaotische Kid aus Croydon sehr sympathisch als geerdetes Muttersöhnchen. (7.5) Andreas Borcholte

