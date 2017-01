Abgehört - neue Musik Niedlicher Tabubruch

Schnipo Schranke - "Rare"

(Buback, ab 27. Januar)

"Wir existieren, du siehst dich in mir/ Doch ich bin der Pimmelreiter", singt Daniela Reis, und irgendwo auf dem St.-Jürgen-Friedhof in Husum kichern die Gebeine Theodor Storms in ihrer Gruft. Die frivolen Verse des in Hamburg lebenden Duos Schnipo Schranke hätten dem "poetischen Realisten" Storm sicher gut gefallen. Daniela Reis und Fritzi Ernst kamen vor zwei Jahren aus Frankfurt an die Elbe, um der bürgerlichen Langweile ihrer klassischen Musikausbildung zu entfliehen.

Mit charmant-naiven Melodien und deftigen Texten, der bekannteste heißt "Pisse" und handelt auch davon, eroberten sie erst die Herzen von Kritikern und Hamburger Szene-Größen, dann ein größeres Publikum (lesen Sie hier unser Interview von damals). Wobei die Vorstellung immer noch absurd erscheint sich vorzustellen, wie eine pickepacke vollgestopfte Indie-Disco kollektiv Zeilen wie diese mitgrölt: "Ich reit' durch Pipi, Sperma und so weiter - und durch knöcheltiefen Eiter". Aber genau das, der niedliche Tabubruch, macht Schnipo Schranke am Ende aus.

Mit "Rare", das auf dem Cover analog zum Titel ein rohes Stück Rind zeigt, veröffentlichen Reis und Ernst recht zügig ihr zweites Album, obwohl das Debüt "Satt" von Ende 2015 ja eigentlich schon die mokante Saturiertheit im Titel trug. Zumindest die Musik auf "Rare" ist weniger roh, vieles wirkt ausformulierter, professioneller, harmonischer. Das mag den aufdringlich in den Vordergrund orgelnden oder kühl quäkenden Synthesizer-Akzenten geschuldet sein, die mehr als zuvor ein Klangbild ergeben, das man gutwillig als New-Wave-Hommage, mit etwas Häme aber auch als Humptahumpta-Reverenz an den NDW-Sound der frühen Achtzigerjahre bewerten könnte - Stranglers treffen Spider Murphy Gang. Oder so.

Die absichtliche Cheesyness der Musik, etwa in der Stalker-Powerballade "Gast" kollidiert dann aufs Köstlichste mit der durch jeden menschlichen Abgrund geschleiften Rohheit der Texte. Das ist in dieser Form tatsächlich eine Seltenheit im deutschen Pop, um auch mal die andere Bedeutung des Albumtitels aufzugreifen. Im lakonischen Singsang offenbaren sich Alltagsdramen, die "zusammengedatschte" Katze in "Wieder alleine" - oder das Bedauern, keinen Samenraub mehr begehen zu können, den "Herr Schulz ist tot" und kriegt deshalb keinen mehr hoch.

Die Alkoholiker-Eltern werden in "Dope" schonungslos für den exzessiven Marihuana-Konsum der selbsternannten "Haschproleten" Schnipo Schranke entlarvt, der Taxifahrer wird zum "Ritter in der Nacht" für die rhetorisch unverblümte Anti-Romantikerin, die als soziopathisch vereinsamte Erzählerin dieser essentiell traurigen Großstadtserenaden dient. "Du hast mir im Po gepuhlt/ Und dir dabei den Tod geholt", heißt es in "Sag niemals Ihh". Sich dieser giftig-süßen Musik zu nähern, bleibt eine Mutprobe. (7.7) Andreas Borcholte

Japandroids - "Near To The Wild Heart of Life"

(Anti- Records, ab 27. Januar)

Es beginnt so, wie man es von dieser Band kennt: Rückkoppelei, Trommelwirbel, ein Moment Pause - und dann mit aller Dringlichkeit von Null auf Hundert. Aufbruch, Punkrock, Krach und furchtlose "Oooh-ooh"-Chöre: "The future's under fire/ The past is gaining ground/ A continuous cold war between/ My home and my hometown".

Zumindest die ersten Zeilen des Titelsongs von "Near To The Wild Heart Of Life" schließen an die Erzählungen der beiden Vorgängeralben an: die Jugend ist die schönste Zeit des Lebens, man muss mit aller Kraft hinaus ins Offene, sonst geht man ein. "You can't condemn your love/ To linger here and die". Japandroids spielen Musik, die die eigene Lebendigkeit feiert, und will, dass alle ergriffen und ungestüm dazu durch die Halle hüpfen.

Bislang genügten dem kanadischen Duo dafür im Wesentlichen eine Gitarre, ein Schlagzeug und die Stimmen von Brian King und David Prowse. Auf "Near To The Wild Heart Of Life" geht es differenzierter zu als auf dem vor vier Jahren erschienenen "Celebration Rock". In den acht Songs steckt hörbar viel Sorgfalt, der forcierte Garage-Rock-Purismus ist weg. Stattdessen finden sich hier schön arrangierte Schichtungen und bis vor kurzem noch undenkbare Instrumente, Keyboards und Akustikgitarren.

Trotzdem ist, rätselhaft genug, die Energie der Japandroids nicht verschwunden, sie hat sich nur verlagert. In den vielen Liebesliedern dieser Platte geht es nun nicht mehr nur ums Aufbrechen, sondern auch ums Angekommensein. "And no known drink, no known drug/ Could ever hold a candle to your love". Jetzt führen also ausgerechnet diese zwei trinkseligen Energiebolzen vor, wie man mit vitalistischer Rockmusik würdevoll älter werden kann. (7.0) Benjamin Moldenhauer

Alpines - "Another River"

(Humming Records, ab 27. Januar)

Zu viele Vergleiche sind immer wenig hilfreich für die Band, um die es gerade geht, aber um es schnell griffig zu machen: "Another River" löst in vielerlei Hinsicht die Versprechen ein, die Jessie Ware mit ihrem Debüt-Album machte und dann auf dem zu popverliebten "Tough Love" nicht einhielt. Alpines, im Moment noch weniger im Hype-Rampenlicht als Ware, sind auf ihrem zweiten Album "Another River" kompromissloser - und entwerfen eine hinreißend kontrolliertes Hybrid aus R&B und Elektronik. Die intime Wärme von The xx ist in diesem Sound ebenso spürbar wie die distanzierte Sprödigkeit von Portishead und der elegante Dancefloor-Drive von AlunaGeorge.

Die Atmosphäre, die Sängerin Catherine Pockson und Producer/Gitarrist Bob Matthews für ihre Herzschmerz- und Piano-Blues-Balladen entwerfen ist aufreizend monochrom; auf dem Cover wandern die beiden Londoner durch eine öde Wüstenei, verdorrte Seelen, genügsame alpine Gewächse, hungernd nach Seelenelixier, the fire down below. Umso wirkmächtiger sind kunstvoll auf sparsamste Flamme reduzierte Club-Hymnen wie "Stay", "Heaven" oder "Love And Money". Wer das neue, komplexere, aber stilistisch verwandte xx-Album "I See You" liebt, kann hier weiter dahinschmelzen. Sollte im Doppelpack angeboten werden. (8.0) Andreas Borcholte

Emptyset - "Borders"

(Thrill Jockey, ab 27. Januar)

Borders, also Grenzen, strapazieren James Ginzburg und Paul Purgas schon, seit sie 2005 in Bristol anfingen, zusammen Musik zu machen. Wobei es Musik nicht wirklich trifft. Emptyset erspielten sich ihren guten Ruf, eine der künstlerisch konsequentesten und kompromisslosesten Elektronik-Projekte zu sein, durch ein strenges Regelwerk: Wer die beiden schon einmal live erleben durfte, sich rhythmisch vor und zurück wiegend zu den schabenden, kratzenden, dräuend-drängelnden Sounds aus ihren Laptops, durch Filter verzerrte Geräusche aus Kondensatoren, Spulen und Oszillatoren, der zehrt noch heute von der monotonen, suggestiven Macht dieses Noise-Experiments. Es geht bei Emptyset darum, Räume und Klänge ineinander in Beziehung zu setzen, sie spielten schon im kalten Beton stillgelegter Kraftwerken und in gotischen Gemäuern, in denen die Holvertäfelungen zu schwingen begannen, als gehörten sie zur Performance.

Die nächsten Auftritte werden jedoch anders ausfallen, denn für "Borders" haben Emptyset ihr Konzept um eine analoge Komponenten erweitert, die auch live zum Einsatz kommen werden: Ein Zither-artiges Saiteninstrument und eine ebenfalls selbstgebaute Trommel. Um die, immer wieder afrikanisch und orientalisch anmutenden Rhythmen, die Ginzburg und Purgas daraus generieren (u.a. in "Descent" und "Speak", entsteht ein repetitives Klangbild, düster, bedrohlich und schroff, das vielerlei Assoziationsräume öffnet: Grenzen, darum geht es auch gerade in Europa, kulturelle und wirtschaftliche ebenso wie nationalstaatliche. So wird das ewige Zirpen und Zischen zwischen den Schlägen des Emptyset-Pulsierens auch zum statischen Summen eines elektrisch geladenen Grenzzauns. Andere hören vielleicht aber auch nur den Soundtrack zu einem besonders brutalen Egoshooter-Spiel. Es gibt genug Spannungsfelder, in die man hier hineinhorchen kann. (7.5) Andreas Borcholte

