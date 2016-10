Abgehört - neue Musik Apokalypse, geflötet und gerappt

Danny Brown - "Atrocity Exhibition"

(Warp/Rough Trade, seit 7. Oktober)

"For entertainment they watch his body twist/ Behind his eyes he says, 'I still exist'". Das ist kein Vers, den Danny Brown rappt. Der Vers stammt aus dem Song "Atrocity Exhibition" von Joy Division, einer bis heute unheimlichen Selbstbetrachtung eines Entertainers aus einem bereits antizipierten Jenseits. Noch bevor 1980 das zugehörige Album "Closer" veröffentlicht wurde, hatte sich Sänger Ian Curtis umgebracht. Man muss sich deshalb nicht gleich Sorgen um Danny Brown machen, aber auch der 35-jährige Rapper aus Detroit wird von reichlich Depressionen und Dämonen heimgesucht. Der Titel seines vierten Albums zitiert nicht nur Joy Division, sondern auch J.G. Ballards gleichnamige Dystopie von 1970, die beklemmende Beschreibung pervertierter, auf Gewalt, Voyeurismus und Exzess fokussierter Massenmedien als Reaktion auf die düsteren Vorjahre mit Vietnamkriegs-Eskalation, Manson-Massaker, Altamont-Desaster, den Morden an Martin Luther King und Robert Kennedy.

Es fällt nicht schwer zu verstehen, was Danny Brown in "Get Hi" meint, wenn er von einer "World on the Edge" spricht, denn ein knappes halbes Jahrhundert später ist der Irrsinn eher größer als geringer geworden, man nehme nur die immer willkürlichere Polizeigewalt gegen Schwarze und den jedes Niveau unterlaufenden Präsidentschaftswahlkampf als Beispiele. Und die Medien? Sind längst über die krasseste Fantasie Ballards hinausgeschossen. Gerade als afroamerikanischer Rapper, der ehemals Drogen dealte, steht man im Fokus dieser nach Sex und Crime gierenden Inszenierung. Ist es nicht lustig, mokiert sich Brown in "Ain't It Funny", dass er heute noch viel mehr Drogen nimmt als früher, als er den Stoff noch verkaufte? Der Rausch wird zur Ultima Ratio, aber was ist, wenn sich der Partynebel verzieht und Nüchternheit einsetzt?

Dann schreibt jemand wie Danny Brown seine eindringlichsten Tracks. In "Downward Spiral", einer Nine-Inch-Nails-Reverenz, noch so ein Selbstzerstörer, greift Brown eine lebensmüde Zeile aus seinem zweiten Album "XXX", mit dem ihm 2011 der Durchbruch gelang: "It's the downward spiral, got me suicidal/ But too scared to do it/ So these pills will be the rifle". Mit "Old" folgte ein Blockbuster-Album, das Browns Status als einen der interessantesten und talentiertesten Rapper seiner Generation etablierte, nun widmet er sich auf "Atrocity Exhbition" der Auseinandersetzung mit seinem neuen Leben im Rampenlicht, das ihm noch viel irrwitziger erscheint, als seine einstige Existenz im Dealer-Milieu.

Zusammen mit seinem Freund und Produzenten Paul White entwarf Brown für diese gar nicht sauertöpfische, sondern extrem packende und zeitweise sehr lustige Seelenauslotung eine im aktuellen HipHop einzigartige, weil sehr unorthodoxe Soundcollage aus klapprigen Old-School-Beats, düsteren Science-Fiction- und Industrial-Themen, Wave-, Rock- und Soul-Samples.

Im heausragenden "Pusherman"-Groove von "Rolling Stone" (mit Gesang von Petite Noir) stilisiert sich Brown zum ewigen Wanderer und rastlosen Sucher, der in sich selbst gefangen scheint: "You know I'm in my zone, so don't speak to me". Gewissheiten gibt es hier keine, auch das eine Seltenheit auf einem Rap-Album, auf dem immer gerne Materialien und Statussymbole als Manifestationen für den Aufstieg und die Vormachtstellung des jeweiligen Protagonisten dienen. Gewiss ist nur der Zweifel, am Ego ebenso wie am Ruhm und an den Mechanismen des Business: "The say I got the city on fire, I ain't roaming, that's a goddamn lie", rappt Brown im lakonischen "Really Doe" zusammen mit seinen alten Kumpels Ab-Soul und Kendrick Lamar - zusammen bilden sie ein schlagkräftiges Triumvirat eines neuen Conscious-Raps, der Genre-Topoi sprengt und Stilgrenzen überschreitet.

So offen politisch wie Lamar oder dessen "Homie" Schoolboy Q ist dieses Album in dieser für die afroamerikanische Musikkultur so signifikanten Zeit nicht, dafür kreist Danny Brown dann doch zu sehr um sich selbst und seinen musikalischen Eklektiszismus. Aber als eigenständiges Kreativ-Statement einer von äußeren wie inneren Extremen gequälten Seele gehört "Atrocity Exhibition" zu den besten HipHop-Veröffentlichungen des Jahres. (8.2) Andreas Borcholte

ANZEIGE

Andreas Borcholtes Playlist KW 41 SPIEGEL ONLINE 1. Danny Brown: Really Doe 2. LL Cool J: The Breakthrough 3. Kate Tempest: Lionmouth Door Knocker 4. Powell: Fuck You, Oscar 5. Sleaford Mods: TCR 6. Marie Davidson: Naive To The Bone 7. Solange: Weary 8. Ultimate Painting: A Portrait Of Jason 9. Bruce Springsteen: Henry Boy 10. Goat: Goatband

Goat - "Requiem"

(Rocket Recordings, seit 7. Oktober)

Mit ihren Flöten (egal ob Pan-, Quer- oder Blockflöte) müssen die stets phantasievoll maskierten Mitglieder von Goat noch ein bisschen üben: Das Getute, mit dem das schwedische Kollektiv "Union Of Sun And Moon", den ersten Song ihres dritten Albums, anreichern, klingt so dilettantisch, dass man wohlwollend annehmen muss, es wäre Absicht, eine Art demonstrativ naives Hippie-Kunsthandwerk. Was ja auch ganz gut zur allgemeinen Waldschratigkeit der Band passen würde.

Für alle, die nicht nur das Debüt "World Music" von 2012, sondern auch das vielfach bestaunte Nachfolgealbum "Commune" verpasst haben: Goat bestehen aus einer unübersichtlichen Anzahl MusikerInnen, stammen aus dem nordschwedischen Dorf Korpilombolo, wo seit Ewigkeiten Voodoo praktiziert wird (angeblich verirrte sich einst ein Schamane dorthin und fand nicht wieder nach Hause), und beeindrucken auf Platte wie auch live mit einer experimentellen, schamanisch-monotonen Folkore- und Polyrhythmus-Musik. Das Ganze erinnert, vor allem jetzt, da die Flöte verstärkt ins Spiel kommt, ein bisschen an eine "Kollabo" aus Fußgängerzonen-Anden-Kapelle, chinesischem Zirkus und keltischem Druiden-Kongress. Der heiser und hoch meckernde Gesang der zwei bis drei Sängerinnen lässt an den fiebrigen Waldhexen-Gesang von Karin Dreijer Andersson (The Knife, Fever Ray) denken.

Zum Glück ist nach drei, vier Stücken Schluss mit dem Flötenfimmel: "Trouble In The Streets" verlagert das Geschehen kurzzeitig von Südamerika nach Südafrika, "Psychedelic Lover" beginnt mit fernen Muezzin-Rufen, bevor sich die Band für den Rest des Albums in das zurückfindet, was sie seit einigen Jahren zum Geheimtipp unter Konzertgängern und Festival-Besuchern gemacht hat: einen endlos vor sich hin daddelnden, mal zügig, mal träge mäandernden Psychedelic-Groove. Im hervorragenden Siebeneinhalbminüter "Goatband" zerdehnen sie das markante Riff des Stones-Klassikers "Jumpin' Jack Flash" so lange, bis der titelgebende Jack nur noch kraftlos mit dem Kopf nickt, statt herumzuspringen. Irgendwann trötet auch noch ein Saxophon in das Schrammelgetriebe, eine Rassel rasselt. Herrlich.

"Goatfuzz" ist dann später noch ein weiterer Höhepunkt, der eine ähnliche Dekonstruktion mit Pagan-Rock und Frühmetal-Elementen unternimmt - und wiederum in einem mystisch-orientalischen Geschwirr landet. Eines der letzten Stücke dieses "Requiems" heißt dann schließlich "Goodbye" und zwirbelt spanische Flamenco-Gitarren auf Tabla-Beats in den Hypno-Flow. "Requiem"? "Goodbye"? Offen bleibt, ob damit das nahende Ende der Band oder der Welt gemeint ist. So oder so: Wenn man zur Apokalypse tanzt, dann gerne mit dieser höllisch verflöteten Hexenmusik. (7.0) Andreas Borcholte

ANZEIGE

Ultimate Painting - "Dusk"

(Trouble In Mind/Cargo, seit 30. September)

Hexenwerk ist das, was Jack Cooper und James Hoare auf ihrem dritten und bisher besten Album reproduzieren, nun wirklich nicht: Den auf einem Ton durchgespielten Bass zu monotonem Schlagzeug-Minimalbeat erfanden einst Velvet Underground, Cooper und Hoare addieren dazu wahlweise ein bisschen Byrds und Beatles, Orgel-Tupfer und Gitarren-Akzente. Belle & Sebastian hätten zu Beginn ihrer Karriere so klingen können, wenn sie nicht so hibbelig und verhuscht gewesen wären.

Mit Souveränität haben die beiden Briten, die haupberuflich in den Bands Mazes und Veronica Falls spielen, kein Problem: Es gehört viel gereifte Songwriterkunst dazu, derart unauffällige Musik, die sich ständig höflich in den Hintergrund zurückziehen zu wollen scheint, so kompetent mit melodischen Haken und Ösen zu versehen, dass am Ende, wenn schon keine Hexerei, dann doch zumindest viel gutartige Magie entsteht.

Wer in deren Bann gerät, entdeckt im hintersinnigen Harmoniegesang der beiden Melancholiker den Blues der vom Neoliberalismus Gebeutelten. Was die stilistisch verwandten Eels für Depressive leisten, Trost und Verständnis, spenden Ultimate Painting den wirtschaftlich Deprimierten: "I've Got The (Sanctioned) Blues" hieß es vor zwei Jahren bereits auf dem Vorgänger-Album "Green Lanes". Jetzt grübeln Cooper und Hoare in "Bills" über Rechnungen, die keiner mehr bezahlen kann und malen "A Portrait of Jason" über einen, der von Maine nach Mexico driftet, auf der Suche nach Arbeit und ein bisschen Glück. Ein "Hey Joe" für Kapitalismus-Verlierer.

Für Verlierer haben Ultimate Painting ein großes Herz, daher widmen sie einen Song auch dem frühzeitig aus der Band gedrängten und dann den Drogen erlegenen Rolling-Stones-Gitarristen Brian Jones. Am Schluss, wenn einen diese Dämmerungsmusik einer erschöpften Leistungsgesellschaft schon in übertriebenen Alkohol- und Zigarettengenuss getrieben hat, rütteln plötzlich noch einmal sehr vehemente Gitarren und ein dringlicher Stotter-Beat am Fatalismus-Lull: "I Can't Run Anymore", der zaghaft protestierende Song für die Generation Burnout, könnte diesem Duo endlich den Hit bescheren, den es schon lange verdient. (7.9) Andreas Borcholte

ANZEIGE

Das Kapital - "Eisler Explosion"

(Label Bleu, ab 28. Oktober)

Jeder politisch engagierte Musiker, der im Nachkriegsdeutschland den Umsturz herbeispielen wollte, ist von Hanns Eisler beeinflusst. Der österreichische Komponist hat, unter anderem, das "Einheitsfrontlied", die Nationalhymne der DDR und den Soundtrack zu Alain Resnais' KZ-Dokumentation "Nacht und Nebel" komponiert. Das Kapital arbeitet sich auf inzwischen fünf Alben mit hörbarer Begeisterung an seinem unerschöpflichen Werk ab, das vom Arbeiter- bis zum Kunstlied reicht.

Für "Eisler Explosion" hat das deutsch-dänisch-französische Jazz-Trio sich mit vier Komponisten und dem 78-köpfigen Royal Symphonic Wind Orchestra Vooruit aus Belgien zusammengetan. Erich Honecker drückt sich auf dem Cover nicht ohne Grund den Ohrenschutz an den Kaderkopf, der Klangkörper, der da entsteht, hat enormes Volumen.

Der viertelstündige Opener "Eisler's Hand" gibt die Richtung vor: Es geht mit freudigem Karacho ins Offene. Die Bläser künden von der anbrechenden Morgenröte, drohend marschiert die Trommel, dann übernimmt abrupt Das Kapital und spielt die Melodie des "Solidaritätsliedes" ("Wessen Morgen ist der Morgen/ Wessen Welt ist die Welt") auf einem quäkenden Kazoo.

Eislers Stücke werden aufgebrochen und wieder zusammengesetzt. Orchesterpassagen und Trio-Improvisationen wechseln sich ab und durchdringen einander. Immer wieder scheren Gitarre, Schlagzeug und Saxofon aus und produzieren etwas radikal Eigenes - ohne dass dabei das große Ganze aus dem Fokus gerät.

Auf staunenswerte Weise gelingt es den Musikern, bei aller ironisch-humorigen Brechung den Respekt vor dem Material zu wahren. Der furchtlose Eigensinn, der hier nicht nur erlaubt, sondern Bedingung für musikalische Schönheit ist, hat etwas Utopisches: Individualität ohne Entsolidarisierung. "Eisler Explosion" endet mit Brechts "Ballade von der Billigung der Welt", die sich hier in einer burlesk-anarchischen Marschpassage auflöst. Das Neue entsteht hier aus dem Alten, ohne es zu verabschieden. Und der Marxismus, hat der Pop-Kritiker Diedrich Diederichsen einmal gesagt, darf wiederkommen, wenn er verstanden hat, warum er weg war. (8.0) Benjamin Moldenhauer

ANZEIGE

Wertung: Von "0" (absolutes Desaster) bis "10" (absoluter Klassiker)