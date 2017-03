Abgehört - neue Musik Kompliziert, aber unwiderstehlich

Laura Marling - "Semper Femina"

(More Alarming Records, seit 10. März)

Kleine Latein-Lektion? "Semper Femina", der Titel von Laura Marlings sechstem Album, ist ein Zitat des griechischen Dichters Vergil aus seinem Aeneis-Epos. "Varium et mutabile semper femina", warnt darin der Gott Merkur: "Die Frau ist immer anders und wechselhaft". Verkürzt, so wie es auch seit Teenagertagen auf Marlings Oberschenkel tätowiert steht, wird daraus schlicht: "Immer Frau" oder, boshaft zugespitzt, "typisch Frau".

Aber was genau bedeutet es eigentlich, eine Frau zu sein? Dazu hatte die Britin, die vor knapp zehn Jahren noch als Teenager aus der Nu-Folk-Bewegung als Folk-Prinzessin hervorging, den Bezug verloren. Schon "Short Movie" (2015) handelt von dieser Identitätssuche, doch war das letzte Album noch eher schroffe Skizzensammlung, ist "Semper Femina" nun das ausformulierte Epos. Nicht nur das Vergil-Zitat, sondern auch die zahlreichen Verweise auf Marlings Beschäftigung mit Rilke, Lou-Andreas Salome, Nietzsche und Freud, Max-Ernst-Gefährtin Leonora Carrington und Camille Claudel lasten zunächst schwer auf dem Konzept-Album. Im Schlüsselstück "Nouel" wird dann auch noch Gustave Courbets Ur-Frauen-Gemälde "Der Ursprung der Welt" erwähnt - fast entsteht der Eindruck, es bräuchte eine Begleitbroschüre, um jede intendierte Tiefe dieses Albums auszuloten.

Dass "Semper Femina" dann aber doch nicht von seinem Überbau erdrückt wird, liegt an der ungewohnten Opulenz und Süffigkeit der Musik. Zusammen mit ihrem Produzentin Blake Mills entwarf die Songwriterin und Gitarristen ein träumerisches, weichgezeichnetes Ambiente, das jeden zu schweren Gedanken sanft und mit verführerischem Wohlklang einbettet. Die Siebzigerjahre-Werke Joni Mitchells, deren einzig legitime Nachfolgerin Marling ja ist, sind hier ebenso eindeutige Referenzen wie Nick Drakes sonnendurchflutete Folk-Andachten.

Dazu führt Marling in den Texten Konversationen mit anderen Frauen-Charakteren, Freundinnen ebenso wie Alter Egos; in "Soothing" über einem aufreizend-erotischen Double-Bass-Groove", in "The Valley", ganz klassisch im Pentangle-Stil, versetzt sie sich in die Rolle des männlichen Beschützers. Ständig wechselt die Perspektive, verändert sich die Stimmung und die Musik, bis Marling in "Nothing, Not Really", ganz am Ende dieser charmanten Neudefinition einer stetig souveräner wirkenden Künstlerin, plötzlich doch noch ganz laut und befreit heraussingt. Wie Merkur schon wusste: Kompliziert, aber unwiderstehlich. (8.3) Andreas Borcholte

Spoon - "Hot Thoughts"

(Matador, ab 17. März)

Vor fast einem Vierteljahrhundert tauften der Sänger, Songwriter und Gitarrist Britt Daniel und der Schlagzeuger Jim Eno ihre Band nach einem Song der Kölner Krautrockband Can. "Spoon" war Ende 1971 die Erkennungsmelodie der bei Ausstrahlung die Straßen der Bundesrepublik leerfegenden Francis-Durbridge-Verfilmung "Das Messer" mit Hardy Krüger. Can veröffentlichten ihr rhythmisch für einen Hit eigentlich viel zu komplexes Stück als Single und verkauften davon erstaunliche 300.000 Exemplare.

Damit gelang ihnen genau der Spagat zwischen Popularität und Avantgarde, den Spoon im Sinn hatten, als sie sich ihren Namen gaben. Und tatsächlich landet die Band aus Austin, Texas mit ihren Platten, die angerauten Gitarrenrock und angeschlaute Spielereien mit Klang und Form verbinden, in ihrer Heimat regelmäßig in den Top 10.

Wie fast jedes ihrer Alben klingt auch ihr neuntes, "Hot Thoughts", wie ein Aufbruch, denn Spoon sind immer irgendwie in Bewegung. Dieses Mal integrieren sie verstärkt elektronische Sounds in ihre brüchige Gitarrenmusik und erweitern ihre Songs von innen heraus. Da wird etwa ein pulsierender Synthesizer-Track plötzlich von einem wüsten Schlagzeug durchbrochen, Gitarren schnellen wie Sprungfedern hervor - und man hat kurz das Gefühl, dass irgendwo die mittendrin die Pixies spielen. Jazzakkorde bringen ein rotziges Elvis-Costello-würdiges Stück aus der Spur, und die späten Beatles werden von einem wuchtigen Beat beim Harmonieren und Schönklingen gestört.

Ein Höhepunkt dieser Experimente, die die Hookline immer nur so weit aus der Sicht verlieren, dass sie mühelos dahin zurückfinden, ist das perkussive, von Gamelan-Musik durchdrungene "Pink Up", auf dem Spoon zum ersten Mal in ihrer Karriere wirklich ein bisschen nach Can klingen.

Ziel erreicht, könnte man sagen. Doch die Band setzt noch einen drauf: "Us", den transzendierenden Abschluss dieses herrlich bunten Albums, haben sie um das beseelte Spiel des jungen Saxofonisten Ted Taforo herumgebaut. Jetzt hat also auch der Rock den Jazz wiederentdeckt. Bei Spoon ist er in besten Händen. (9.0) Maik Brüggemeyer

Blanck Mass - "World Eater"

(Sacred Bones, seit 3. März)

So ändern sich die Zeiten: 2012 wurde der instrumentale, positivistisch jubilierende Track "Sundowner" von Blanck Mass in einem bis heute verblüffenden Akt musikalischer und künstlerischer Progressionsbereitschaft bei den Olympischen Spielen in London verwendet. Der Mann hinter dem Solo-Elektronik-Industrial-Avantgarde-Projekt Blanck Mass heißt Benjamin John Power und spielt ansonsten in der friedfertig ravenden Band Fuck Buttons aus dem britischen Worcester.

2012 scheint viel länger her, als die realen fünf Jahre, die tatsächlich vergangen sind, wenn man den Rückfall in ideologisch getriebene Debattenkultur, Lügen-Populismus und die allgemeine Verrohung öffentlicher Diskurse betrachtet. Power reagiert auf diesen regressiven Paradigmenwechsel mit wahrscheinlich angemessener musikalischer Brutalität: Die gefletschten Raubtierzähne auf dem Cover sind Programm - und Power lässt sie gnadenlos zupacken.

"John Doe's Carnival Of Error" lockt den Hörer zwar noch mit naiven Spieluhrklängen in vermeintliche Beschaulichkeit, doch folgt gleich danach mit "Rhesus Negative" eine neunminütige, sich selbst überwältgende Noise- und Gewalt-Attacke, wie man sie in dieser Konsequenz wohl zuletzt Anfang der Neunziger von Nine Inch Nails oder Ministry gehört hat.

Industrial-Rock und die rapide, repetitive Variante früher Electronic Body Music (kommt ja angeblich eh gerade wieder), verbrämt mit osteuropäisch anmutenden Chorälen, verzerrtem Geschrei sowie immer wieder lieblich-sinfonischen Melodiebögen bilden das Grundkonstrukt dieses feierlichen, über apokalyptische Gesellschafts-Landschaften hinwegfegenden Horror-Sounds, der zu gleichen Teilen süßlich verdorbenes Tim-Burton-Märchen und klirrender Cyberpunk ist.

In weniger druckbetankenden Tracks wie "Please", "The Rat" oder "Silent Treatment", in denen es auch mal Atempausen gibt, klingen auch moderne Elektronik-Spielarten wie Witch House, Dream Pop oder der Dancefloor-Akzelerationismus von PC Music durch. Soll heißen: Wer Purity Ring, Grimes oder Hannah Diamond mag - hier gibt es die unironische, grenzhysterische Tollwut-Variante. Das ist so anstrengend, hyperreal, rasend und überfordernd wie die Zeit, in der wir leben - und hilft gegen Aufmerksamkeitsdefizite. Abschweifen ist nicht. (7.5) Andreas Borcholte

Yasmine Hamdan - "Al Jamilat"

(Crammed Discs, ab 17. März)

Die aus dem Libanon stammende Sängerin Yasmine Hamdan ist schon ihr ganzes Leben lang Nomadin. Der ständige Transit, das stete Gefühl, nicht drinnen und nicht draußen zu sein, das Gefühl von Heimat, das zwangsläufig etwas Transportables, Mobiles wird - aus dieser Gemütslage schöpft die 40-Jährige ihre jedoch gar nicht rastlose, sondern beruhigend mit sanfter Melancholie umhüllende Musik. Ihre Eltern flohen im Jahr ihrer Geburt, kurz nach dem Ausbruch des Bürgerkriegs, aus Beirut, sie wuchs in Griechenland und den Vereinigten Arabischen Emiraten auf, kehrte erst als Erwachsene zurück in den Libanon. Heute lebt sie die meiste Zeit in Frankreich.

Vor vier Jahren wurde Hamdan, zu Beginn der Nullerjahre mit dem Duo Soapkills eine Ikone der orientalischen Clubmusik, auch als Solo-Künstlerin bekannt, nachdem Jim Jarmusch sie in seiner Vampir-Ballade "Only Lovers Left Alive" auftreten ließ. Für ihr Album "Ya Nass" bekam sie viel Kritikerlob und erschloss sich ein Publikum abseits begrenzter Elektronik-Szenen und arabischer Sprachwelten. Was bemerkenswert ist, denn Hamdan singt auch auf ihrem neuen Album, für das sie unter anderem -Sonic Youth-Drummer Steve Shelley und die britischen Produzenten Luke Smith und Leo Abrahams (u.a. Brian Eno) gewann, konsequent in ihrer Muttersprache. Die englischen Übersetzungen sind allerdings im CD-Booklet abgedruckt.

In den neuen Liedern geht es um Selbstreflektion und -Betrug, um Beziehungen, Lust und Furcht, Liebe und Sünde - und um Rebellion, wie sie selbst in einem Statement zum Album schreibt. Das Flirrende und Schwerelos wirkende der Musik, das mit traditionellen Instrumenten ebenso wie elektronischen Rhythmen und Sounds erschaffen wurde, täuscht über den oftmals beißenden Inhalt hinweg: "The spring for Arabs is here", singt Hamdan ironisch in "Douss", nachdem sie die Lügen, die Gier und die Korruption beschrieben hat, die seit den Revolutionen im Maghreb in vielen Ländern herrschen.

"Well I'm the highjacked and the alien/ I am the deserted subject/ Where are my volatile elected friends?/ I am orphaned", heißt es in "Balad" ("Country"). Und doch gelingt ihr bei aller Geworfenheit immer wieder die Rückbesinnung auf die Schönheit und Stärke ihrer Weiblichkeit, wie im Titelstück, das auf dem Gedicht "Die schönen Frauen" palästinensischen Dichters Mahmoud Darwish basiert. Und in "Ta3ala", dem avantgardistisch vertrackten Schluss-Track, der die Sounds der westafrikanischen Wüstennomaden referenziert, treibt Hamdan selbst Schabernack mit den kulturellen Kluften, die sie mit ihrer zwischen West und Ost oszillierenden Musik überwindet: Das Arabisch, das sie in dem Stück singt, ist zum größten Teil lautmalerischer Nonsens. Worum es geht, fühlt man trotzdem. (7.8) Andreas Borcholte

Wertung: Von "0" (absolutes Desaster) bis "10" (absoluter Klassiker)