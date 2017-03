Abgehört - neue Musik Süßer Synthie

MUNA - "About U" (RCA/Sony, seit 2. Februar)

Das Debüt dieses Frauentrios aus Kalifornien wurde bereits Anfang Februar digital veröffentlicht, aber trotz Major-Label-Vertrag wurde in Deutschland noch niemand so richtig aufmerksam auf MUNA. Das sollte sich dringend ändern, denn "About U" ist nicht nur ein umwerfendes Pop-Album, das mit positivem Achtzigerjahre-Power da weitermacht, wo Susanna Hoffs und Belinda Carlisle einst ansetzten und Haim oder auch Tegan and Sara zuletzt den Faden aufnahmen.

Hinter den süßen Synthie-Grooves und den hinreißenden Refrains von "So Special", "Loudspeaker" oder "I Know A Place", zu denen es sich wild im Cabrio headbangen lässt, verbirgt sich jedoch eine furchtlose Selbstvergewisserungsbotschaft, ein Statement für die Freiheit queerer Liebe. Zeilen wie "And I went down on you in the gallery" (aus "So Special") sind im Pop eben doch noch nicht so selbstverständlich, wenn sie von Frau zu Frau gemeint sind.

Es geht um Anfeindungen und Verletzungen, psychischer wie physischer Natur ("Crying On The Bathroom Floor"), aber MUNA wollen Mut machen. "You think being yourself/ Means being unworthy", aber sie wissen um einen Platz, wo alle unbeschwert, frei und friedlich miteinander tanzen können: "Don't you be afraid of love and affection/ Just lay down your weapon" heißt es in "I Know A Place".

Dieser "Dark Pop", wie die Band es nennt, klingt nicht nur musikalisch versöhnlicher und utopischer als die wütenden Riot Grrrls der Neunziger, aber der rebellische Spirit ist der derselbe: "Every time I love myself, it hurts your feelings" spucken sie den Trumpisten und Alt-Rights, allen Anti-Progressiven fröhlich als "Loudspeaker" einer neuen, jungen LGBT-Pop-Bewegung entgegen. Auch hier wird man noch von ihnen hören. (8.0) Andreas Borcholte

Porter Ray - "Watercolor"

(SubPop/Cargo, ab 10. März)

"Tell me my value, my cost", heißt es nach ein paar Sekunden im neuesten Ding aus Seattle. Und nein, auf die Frage nach menschlichem Wert in rationalen Zeiten folgen keine verzerrten Gitarren. Stattdessen walzt ein sedierter Beat, der so klingt, wie sich Kurt Cobains Leben am Ende angefühlt haben muss. Klare Sache: Hier drückt jemand sein Leid aus. An sich, an seiner Umwelt, an der Welt. Ist Grunge etwa zurück in Seattle?

Porter Ray wuchs in einer Ecke der Stadt auf, die in den frühen Neunzigern wenig mit dem Hype auf der anderen Seite des Lake Washington zu tun hatte, der Eastside. Nur einen Steinwurf von der Microsoft-Zentrale und sündhaft teuren Seegrundstücken entfernt, regierten in seinem Umfeld statt gutmeinender Tech-Hippies Drogen, Gangs und kollektive Chancenlosigkeit. Und genau darum geht es auf "Watercolor".

Mithilfe der beiden ebenfalls aus der Eastside von Seattle stammenden Musiker Ishmael Butler und Tendai "Baba" Maraire alias Shabazz Palaces zeichnet Rays Debüt für das Traditionslabel Sub Pop das triste Bild einer verlorenen Jugend. Eine knappe Stunde dekliniert der Rapper darauf Selbstzweifel, Angst, Verlust und die der Unmöglichkeit der Liebe angesichts der eigenen sozialen Determination durch. Eigentlich fast schon ein alter Hut, gerade in Amerika.

Der Unterschied zu zahlreichen Mitbewerbern im Rap-Geschäft: Bei Porter Ray gibt es keine Straßenromantik, kein Happy End. Seine mit schlafwandlerischem Flow und schattiger Instrumentierung vorgetragenen Geschichten führen nicht etwa zu Selbstermächtigung, sondern fast ausnahmslos geradewegs ins Verderben. "Watercolor" ist ein Schattenspiel der Marginalisierten. Oder anders gesagt: Grunge ist tatsächlich zurück. Nur diesmal ohne die Gitarren und die Problemchen weißer Mittelstands-Kids. (7.8) Dennis Pohl

Valerie June - "The Order of Time"

(Caroline/Universal, ab 10. März)

So etwas als Single zu veröffentlichen, dazu gehört Mut und Selbstgewissheit: Nur ein verlorenes "Pling" und einige in die Ewigkeit sinnierende, kristalline Gitarrentöne eröffnen "Astral Plane", bevor Valerie June mit fast schon kindlich staunender Stimme genau über das Finden dieser Souveränität nachdenkt: "Is there a light/ You have inside you". Dieser Tanz auf der Astral-Ebene, also in der esoterischen Transzendenz erinnert an eine seltsame Zeit vor 50 Jahren, in der fragile Folksongs wie diese zu Hits wurden, "Astral Weeks" von Van Morrison fällt einem zwangsläufig ein, aber auch Nick Drake.

Valerie June, eine ehemalige Straßenmusikerin aus Tennessee, veröffentlichte 2013 ihr von Dan Auerbach produziertes Debüt und wird seitdem als eine der interessantesten neuen Stimmen des Americana-Genres gefeiert. Für ihr mit langem Abstand veröffentlichten Nachfolge-Album braucht die 35-Jährige keine prominente Producer-Unterstützung mehr, noch biedert sie sich aktuellen Trends an.

Hektik und Rastlosigkeit des Zeitgeists werden auf "The Order Of Time" durch das selige Verharren in Schönheit entschleunigt, pure bliss. Country und Soul, Bluegrass und Appalachen-Folk, Rhythm und Blues fließen zu einer sanft fließenden Roots-Musik zusammen, deren traditionelles Instrumentarium mit einem durch vergangene Jahrzehnte ahnenden Rauschen aus summenden, schwirrenden Ambient-Geräuschen unterfüttert wird - das einzige sonische Zugeständnis ans 21. Jahrhundert.

Diese erhabenen Musik handelt nicht nur zum großen Teil von der Bedeutung der Zeit ("Long Lonely Road", "Just In Time", "Slip Slide On By"), sondern enthält so viel Immersionspotenzial, dass deren lineares Verstreichen beim Hören tatsächlich außer Kraft gesetzt zu sein scheint. (7.7) Andreas Borcholte

