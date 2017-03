Abgehört - neue Musik Launiger Mädelsabend

Charli XCX - "Number 1 Angel" (Atlantic/Warner, seit 8. März)

Weiß noch jemand, was der Unterschied zwischen einem Mixtape und einem regulären Studioalbum ist - außer, dass man das Mixtape mal eben so raushauen kann, ohne das Label groß zu involvieren. Und man spart sich den ganzen Promo-Stress mit Presse-Interviews, TV-Auftritten etc.

"Number 1 Angel" ist also nicht das dritte Album der britischen Experimental-Popkünstlerin Charli XCX, an dem sie nebenbei gerade arbeitet, sondern ein paar lässig dahingeworfene Tracks. Diese hat sie in L.A. und London zusammen mit den Produzenten des britischen Kollektivs PC Music aufgenommen, über deren radikalen, kapitalismus- und konsumkritischen Pop-Ansatz wir hier berichtet haben. Ein paar gute Freundinnen schauten auch noch vorbei, darunter Uffie, MØ, Starrah, RAYE und Future-R&B-Prinzessin ABRA.

Ein launiger Mädelsabend also, bei dem es auch um echte Mädchenthemen ging, die süße Unentschiedenheit morgens um drei, wenn der Eventuell-Lover unangekündigt vorbei kommen will (3AM (Pull Up)", um Gefühle, die nie größer waren ("Emotional"), Schneewittchenträume ("White Roses"), unverschämteste Lolita-Koketterie ("Babygirl") oder Ermächtigungsphantasien mittels illegaler Substanzen ("Drugs").

Die Songs sind so punchy und makellos, wie man sie von der Songwriterin, die als Teenie eine Spice-Girls-Obsession pflegte und einst "I Love It" für Icona Pop schrieb, erwartet. Für Hooks wie "Ily2" (I love you, too), "Lipgloss" oder "Babygirl" würden Hit-Produzenten wie Dr. Luke und Greg Kurstin töten - und hätten dennoch nicht den Throwaway-Charme von Charli XCX, die solche Tunes wahrscheinlich morgens noch vor der ersten Kaffeezigarette aus der ungekämmten Mähne schüttelt.

Dank dem erneuten Mitwirken von PC-Music-Alumni wie A.G. Cook, SOPHIE, Life Sim und Danny L Harle, die auch bei der EP "Vroom Vroom" im letzten Jahr schon dabei waren, transzendiert der schwülstige Achtzigerjahre-Pop, der von Giorgio Moroder bis Cliff Martinez alles evoziert, was man für eine weibliche Version von "Drive" in Bubblegum-Farben braucht, zu etwas Ultramodernem.

Hinter der Sweetness der Melodien verbergen sich erstickende Subbässe, verdrehte Beats, hysterisch beschleunigte Synthie-Kaskaden, 808-Soundextreme und zerhackter Techno-Dancefloor - eine eklektische Stilverwirbelung, die man sonst nur in der Dance-Avantgarde, bei Künstlern wie Daniel Lopatin oder Fatima al Qadiri verortet. Aber wer sagt, dass Charts-Pop nicht auch innovativ sein kann? Dafür braucht man also Mixtapes. (8.2) Andreas Borcholte

Video (Audio only): Charli XCX - 3AM (Pull up)

The Jesus And Mary Chain - "Damage And Joy"

(Rykodisk/Warner, ab 24. März)

Gute Neuigkeiten: Auch veritable Knalltüten werden älter. Und damit in den meisten Fällen auch milder. Nicht so die Brüder Jim und William Reid aus dem zentralschottischen Weltende namens East Kilbride. Die beiden hegten schon Mitte der Achtzigerjahre nichts als Abneigung für sich selbst, den jeweils anderen und die restliche Welt - und ließen das bei jeder Gelegenheit auch raushängen.

Daran hat sich auch gut dreißig Jahre später nichts geändert. Wenn Jim heute über William spricht, geht es verlässlich um "den Typen, der irgendwo in den Staaten rumturnt". Und William selbst sagt einfach gar nichts.

Ein kleines Wunder also, dass Familie Reid 19 Jahre nach ihrem letzten Album und logischer Bandauflösung (bestimmt hatte einer dem anderen wieder Zucker in den Tee getan) doch noch eine neue Platte auf den Markt wirft. Der Name: "Damage And Joy", übersetzt in etwa: Schadenfreude. Konnte das gutgehen?

Schließlich kann man in seinen Fünfzigern nicht mehr so leicht denselben Ray-Ban-bebrillten Schnöselrocker raushängen lassen, der die Band um 1985 zum hottest shit auf der Insel gemacht hat - mit bestenfalls 20-minütigen, medizinisch bedenklichen Krachorgien von Konzerten - und natürlich dem bis heute schönsten Stück vergifteter Zuckerwatte der Popgeschichte, "Psychocandy".

Die Lösung: Augen zu und durch. "Damage And Joy" klingt im Grunde wie eine bessere Jesus-And-Mary-Chain-Coverband. Der Schellenring schellt wie immer, die süßen Melodien sitzen an den gleichen Stellen, die Uh-Ah-Ahs auch und die Themen erst recht: Verblasste Liebe, Isolation, Hass, Depression, die kalte Schulter. Es wirkt, als wären die letzten 25 Jahre nie passiert, als wäre Margaret Thatcher nie abgewählt worden und das Internet noch so ein Ding für Nerds und Militärs.

Das funktioniert erstaunlich gut. "Damage And Joy" ist, kaum zu glauben, das beste Jesus-And-Mary-Chain-Album seit "Automatic" von 1989. Warum? Wahrscheinlich, weil Jim und William Reid die gemeinsame Zeit im Studio verkürzen wollten. Selten klang Routine so frisch. (7.8) Dennis Pohl

Video: The Jesus And Mary Chain - Always Sad

Kelly Lee Owens - "Kelly Lee Owens"

(Smalltown Supersound/Rough Trade, ab 24. März)

Kennen Sie eigentlich noch Arthur Russell? Den Typen, der schon vor einem guten Vierteljahrhundert mit Cello und allerhand elektronischem Werkzeug die Grenzen zwischen Folk und Club verschob? Der Emotion und Kälte so geschickt vermengte, wie es heutzutage vielleicht noch Anohni vermag? Nein? Kelly Lee Owens zum Glück schon.

Und wie: Die in London lebende Waliserin widmet dem 1992 verstorbenen Avantgardisten nicht nur den zweiten Song ihre Debütalbums, sondern überführt auch die Essenz seines Sounds in die Neuzeit. Owens schafft es auf ihrem Debüt, zwei Pole zu verbinden, an denen sich Generationen von Musikern vor ihr die Finger verbrannten: Storytelling und Dancefloor.

Mit der Leichtigkeit eines Staplerfahrers kurz vor der Rente schichtet die 28-Jährige Klänge, Stile und Genres auf- und nebeneinander. "Anxi" etwa, die zusammen mit der norwegischen Musikerin und Teilzeitvampirin Jenny Hval aufgenommene Single, beginnt als verhuschte Neo-Düsterfolk-Nummer und mutiert zur Halbzeit zu einen unterkühlten Techno-Stampfer. Klingt hölzern? Ist es nicht. "Lucid" hingegen wandelt zwischen Lykke Li ohne Massenproduktion und Giorgio Moroder auf Benzodiazepinen.

Ob das nun Dreampop für den Dancefloor ist oder eine überfällige Frischzellenkur für den hüftsteifen Indiemarkt? Unerheblich. "Kelly Lee Owens" klingt, wie zeitgeistiger Pop im Jahr 2017 klingen sollte. Dass sich dabei auf Albumlänge einige schwächere Song einschleichen: geschenkt. Arthur Russell brauchte für seine musikalische Vision schließlich ein paar Jahrzehnte. (8.0) Dennis Pohl

Video: Kelly Lee Owens - Lucid

