Abgehört - neue Musik Unterschwelliges Irritationspotenzial

Lafawndah - "Ancestor Boy"

(!K7/Indigo, seit 22. März)

Alles an diesem aufregenden Debüt ist ein Statement. Auf dem Cover ihres ersten Albums posiert die Musikerin Lafawndah im Hafen von Marseille, dem Ort, an dem über Jahrhunderte hinweg Einwanderer aus Nordafrika in den Westen migriert sind. Das folkloristisch wirkende Gewand, das sie trägt, wurde von dem New Yorker Hip-Designer Neil Patrick Grotzinger angefertigt, der mit seinem Label NIHL demonstrativ effeminierte Menswear entwirft. Ihre bronze leuchtende Haarpracht ist zu einer Krone getürmt, die Ursprünglichkeit und Barock zugleich symbolisiert. Es ist ein Kulturclash im allerbesten Sinne.

Lafawndah selbst ist iranische-ägyptischer Abstammung, für sie war westliche Popmusik exotisch, als sie aufwuchs. Vielleicht klingt ihr eklektisch-experimenteller Elektronik-Pop auch deswegen so neu. Man hat diesen Sound auf Lafawndahs Debüt-EP "Tan" vor drei Jahren bereits erahnen können, jetzt hat sie ihn weit geöffnet und gleichzeitig vollendet.

Dabei ist nichts perfekt auf "Ancestor Boy", die Musik ist voller Brüche und Leerstellen, sie tastet in musikalischen und kulturellen Traditionen, vor allem aus dem mittleren und nahen Osten, nach einem Futurismus im Klang und im Lebensstil. Die Kultur, aus der sie stammt, sagt die Künstlerin, habe für Frauen vor allem die Rolle der Versorgerin vorbehalten, sie muss dafür sorgen, dass es der Familie gut geht, vor allem den Männern. Songs wie "Daddy", "Joseph" und das Titelstück beschäftigen sich in Form von Liebesliedern mit dieser Rollenzuteilung, von der sich Lafawndah mit scharfkantigen musikalischen Geräuschen, perkussivem Klirren, Knirschen und Klopfen zu lösen versucht - ohne dabei Zärtlichkeit und Sinnlichkeit zu verbannen.

Es entstanden sanfte R&B-Balladen, die in einen weiten Raum der Möglichkeiten getragen werden, wo sie durchlüftet, dekonstruiert und rekonfiguriert werden. Das Album wurde ebenfalls im beständigen Transit zwischen Los Angeles, Mexico City, New York, London und Paris erschaffen, das passt zum Nomadischen, Suchenden, Rastlosen dieser Tracks.

Das klingt viel anstrengender, als es ist: Eine schönere Ballade als "Daddy" hat es dieses Jahr noch nicht gegeben, nicht umsonst nennt Lafawndah als Inspirationen neben Grace Jones und Scritti Politti auch die britische Sängerin Sade, mit ihr teilt sie die sehnsüchtige Erotik, ein laszives Entspannungsmoment. Einflüsse von Björk und ihrem Produzenten-Partner Arca hört man in "Oasis" und im Bolero-haft tribalen "Parallel", das zum Ende in einer kuriosen "Star Wars" -Orchestrierung mündet.

Man kann sich den Arthouse-Kinofan Lafawndah vorstellen, wie sie durch die Wüstenei von Tattooine schreitet, erst zu einer Andacht im Freiluft-Tempel, dann zu einem Auftritt in Mos Eisleys Cantina. "Storm Chaser" verschmilzt den klassischen Achtziger-R&B-Sound von Jimmy Jam und Terry Lewis mit Hans Zimmers fernöstlich inspiriertem "Black Rain"-Soundtrack.

"Ancestor Boy", so souverän, emanzipiert und visionär es wirkt, ist dennoch im kollaborativen Prozess entstanden, es entspricht der Philosophie der musikalisch, visuell und performativ ausdrucksstarken Künstlerin, die zuletzt mit der japanischen Avantgarde-Legende Midori Takada an deren EP "Le Renard Bleu" arbeitete. Als Produzenten und Programmierer standen Lafawndah bei ihrem eigenen Album nun DJs und Clubmusik-Experten wie Nick Weiss, Aaron David Ross und L-Vis 1990 zur Seite - man kann auch tanzen zu diesem globalen Soul. (9.0) Andreas Borcholte

Beth Gibbons: Henryk Górecki: "Symphony No. 3 (Symphony of Sorrowful Songs)"

(Domino/Goodtogo, ab 29. März)

Die 3. Sinfonie des polnischen Komponisten Henryk Górecki wurde Anfang der Neunzigerjahre zu einem unwahrscheinlichen Erfolg. Sie beginnt mit minimalistischen Streichern, statisch und wellenförmig zugleich, die den Zuhörer dann plötzlich mitreißen. Ein sakraler Raum entsteht, in dem drei Texte aus unterschiedlichen Jahrhunderten sich entfalten. Die Einspielung mit der Sopranistin Dawn Upshaw verkaufte sich über eine Million Mal.

2014 hat die Portishead-Sängerin Beth Gibbons diese "Symphony of Sorrowful Songs" mit dem Polish National Radio Symphony Orchestra live aufgeführt. Gibbons hat eine Alt-Stimme, keinen Sopran. Dass es trotzdem geglückt ist, ist ein kleines Wunder. Dirigiert hat der polnische Komponist Krzysztof Penderecki, der nach Kooperationen mit Aphex Twin und Jonny Greenwood (Radiohead) auch jenseits des Klassik-Universums präsent ist. Man kann davon ausgehen, dass die Symphony No. 3 nun vollends Pop wird.

Andreas Borcholtes Playlist KW 13 SPIEGEL ONLINE Playlist auf Spotify 1. Scott Walker: Dealer 2. Lafawndah: Daddy 3. Ebow: Butterflies 4. Jenny Lewis: Little White Dove 5. Ex Hex: Want It To Be True 6. Filthy Friends: November Man 7. Orville Peck: Turn To Hate 8. Vampire Weekend: Sunflower (feat. Steve Lacy) 9. Connie Constance: Bloody British Me 10. Marina: Superstar

Das Interessanteste an dieser Musik ist ihr unterschwelliges Irritationspotenzial: Verschiedene Geschwindigkeiten laufen gegeneinander. Schwer zu sagen, ob der erste Satz schnell oder langsam gespielt ist. Und wenn Gibbons' Stimme nach und nach die Spannung löst und sich in die Höhe schraubt, hat das zwar nicht die körperliche Wucht und die Virtuosität, die auf der Aufnahme mit Dawn Upshaw vorgeführt werden, aber den Charme des Nicht-Perfekten. Das Kitschpotenzial des Ganzen lässt sich trotzdem nicht abstreiten. Góreckis Musik klingt auch auf dieser Aufnahme wieder arg schön. Sie handelt vom Zerschlagenen - und lässt sich vom Hörer genießen, ergriffen von der eigenen Ergriffenheit.

Interessant wiederum ist, wie weitreichend der Kontext das Hören mitbestimmen kann. Man hätte es gern anders, aber für die Musik ist es nicht egal, was die Künstler ansonsten tun und lassen. Der Text des zweiten Satzes der Sinfonie ist ein Gebet, das ein Mädchen im September 1944 an die Wand einer Gestapo-Zelle geschrieben hat. Gibbons' Interpretation berührt einen seltsam, denn Portishead unterstützen den BDS, eine Boykottbewegung, die implizit auf die Zerstörung Israels zielt. Nun leben wir in einer Demokratie, und alle können boykottieren, was sie wollen. Ernüchternd aber ist, wie hier ein politischer Konflikt zu einem ästhetischen Problem wird: Die Klage über die Opfer der Nazis wird eingefärbt vom Wissen um die Unterstützung einer antisemitischen Kampagne gegen den Zufluchtsort der Juden. Hörer, denen dieser Punkt egal ist, können mit dieser Aufnahme bestimmt einige Epiphanien erleben. (7.0) Benjamin Moldenhauer

Jenny Lewis - "On The Line"

(Warner Bros., seit 22. März)

Es gibt sie noch, die klassischen Troubadour-Alben, die nach warmen, sonnendunstigen Studios in Kalifornien klingen und nach den Partyresten der vergangenen Nacht schmecken und riechen: ein bisschen sauer, ein bisschen schal, aber voller süßer Erinnerungen an Lachen und Lust. In so einem Studio, stellt man sich vor, saß Jenny Lewis an jenem Piano, an dem Carole King einst die Songs für "Tapestry" spielte. Gleich der erste Track ihres vierten - und besten - Solo-Albums, "Heads Will Roll", klingt wie eine moderne, schwer verkaterte Neufassung von Carly Simons "You're so Vain". Und um die Aufnahme ins Pantheon weiblicher Rock und Pop-Heldinnen komplett zu machen, bezeichnete das US-Magazin Pitchfork die 1976 geborene Lewis unlängst als "skeptische Stevie Nicks für Millennials".

Tatsächlich hat man lange kein so klassisches Songwriter-Album gehört. Die frühere Hollywood-Kinderschauspielerin und Sängerin der Indie-Popband Rilo Kiley ist bestens vernetzt in der Rock-Szene, an die Drums setzten sich Ringo Starr und Jim Keltner (u.a. "Imagine"), Orgel und Keyboards bediente Ex-Heartbreaker Benmont Tench, den Bass spielte Don Was, bei der Produktion (und an der Gitarre) halfen Ryan Adams (vor seinem Skandal) und Beck. Viele Spezialisten für diesen weichen, luxuriösen Whisky-, Lederpolster- und Tresenholz-Sound also.

Doch sie alle sind nur kompetente Gehilfen, um die Geschichten von Jenny Lewis zu illustrieren, die mit sarkastischer Detailfülle von ihrer nach über zehn Jahren gescheiterten Beziehung zu Musiker Johnathan Rice erzählen ("Heads Will Roll", "Dogwood", "Party Clown") oder sich, wie schon auf "Voyager", ihrem letzten Album, noch einmal tief in ihre Kindheit mit einer drogensüchtigen Mutter wühlen, die vor wenigen Jahren starb ("Wasted Youth"). "I'm the heroine", singt sie doppeldeutig in "Little White Dove", dem Höhepunkt der zweiten Albumhälfte über einen Besuch am elterlichen Krankenbett, an dem sie Stärke zeigen muss, aber zugleich auch viel Sucht bedienen muss, vor allem nach Liebe.

Es sind lebenstrunkene, mit trockenem Humor um Haltung kämpfende Texte, die sich in zupackende Hooks und Refrains fallen lassen, darunter straighte Rocksongs wie "Red Bull & Hennessy" und Lennon-hafte Balladen wie "Taffy", die auf Piano und Streichern durch ihre Melancholie schlendern. Es gibt Marlboros und Candy Crush in diesen Songs, Jeff Goldblum und Meryl Streep kommen vor, die Beatles und die Stones, ein narkoleptischer Poet aus Duluth und ein Mädchen von der Eastside namens Caroline, das in "On The Line" über süßestem Bangles-Pop mit Hass beflötet wird. "Listen to my heart" beating", singt Jenny Lewis in ihrem Titelstück. Nichts lieber als das. (8.5) Andreas Borcholte

Ex Hex - "It's Real"

(Merge/Cargo, seit 22. März)

Es gibt kein Paralleluniversum, in dem das schwedische Popduo Roxette beim US-Indielabel Merge unterschrieben hätte. Oder doch? Im Jahr 1989, als Merge gerade von einem (romantisch verbändelten) Musikerpärchen gegründet worden war, das später Bands wie Arcade Fire und Neutral Milk Hotel entdecken sollte, gelang dem (rein platonischen) Musikerpärchen Roxette mit der Single "The Look" ein Hit in beinahe allen Ländern des globalen Nordens. Und heute, 30 Jahre danach, bringt die größte noch verbliebene Gitarrenband im Merge-Programm ein Album heraus, das dem universell erfolgreichen, aber doch hochspezifischen Sound des Roxette-Komponisten Per Gessle ein Denkmal zu setzen scheint.

Das könnte kosmische Fügung sein oder überhaupt nichts bedeuten. Ex Hex jedenfalls sind diese Band, sie stammen aus Washington, D.C., und auf ihrer zweiten Platte "It's Real" klingen die Gitarren vor allem nach ihrer eigenen Plastikverkleidung. Das ist nicht der einzige Roxette-Trick der Songwriterin Mary Timony: Kein Weg zum Refrain ist kurz genug für ihre Songs, kein Riff zu verbraucht, kein Textbaustein zu abgenutzt für ihre Geschichten über Menschen auf der Suche nach Liebe und Ärger. "It's Real" ist ein dermaßen geradliniges, noch dazu sauber aufgenommenes Album, dass man sich fragen möchte, wen Ex Hex damit eigentlich verscheißern wollen.

Niemanden, glücklicherweise. Nach harten Jahrzehnten in kurzlebigen oder zu kurz gekommenen Projekten wie Autoclave, Helium und Wild Flag ist es vielmehr so, dass Timony doch noch ihre Paraderolle gefunden hat. Mit Ex Hex wird sie zum Captain Obvious des Rock'n'Roll - und schüttelt ihre Hits so mühelos vom Baum, wie es seit den besten Tagen der Ramones nur noch wenigen Bands gelungen ist.

Dass "It's Real" dann gerade nicht mit hingeschluderter Rumpelproduktion ankommt, mag zunächst irritieren, entpuppt sich jedoch als größter Clou von Ex Hex. Die Welt weiß jetzt, wie eine Indie-Version von Roxette klingen könnte. Wer das gar nicht wissen wollte, erwartet eindeutig zu wenig vom Leben und seiner Rockmusik. (7.6) Daniel Gerhardt

Wertung: Von "0" (absolutes Desaster) bis "10" (absoluter Klassiker)