Film und Album von Nick Cave Das Leben geht weiter, mit unsicheren Schritten

"Was ist nur mit meinem Gesicht passiert", fragt Nick Cave in die Kamera und befühlt die Tränensäcke unter seinen müden Augen. "Die waren doch vor einem Jahr noch nicht da. Ich sehe aus wie ein ramponiertes Monument", sagt der Regisseur. Der Regisseur, das ist der australische Filmemacher Andrew Dominik ("Killing Them Softly"), der mit seinem Landsmann Cave ursprünglich eine künstlerische, in edlem Schwarz-Weiß und 3D-Technik gefilmte Dokumentation über die Entstehung des neuen Album "Skeleton Tree" machen wollte.

Doch dann, im Sommer 2015, während der Aufnahmen zu Platte und Film, kam Caves damals 15 Jahre alter Sohn Arthur tragisch ums Leben. Unter Einfluss von LSD stürzte er von einer Klippe nahe Brighton in England, wo Nick Cave mit seiner Frau Susie Bick und seiner Familie seit Jahren lebt. Nicht nur Songwriting und Filmprojekt, alles kam zum Stillstand im Leben des 58 Jahre alten Musikers, der in den vergangenen vier Jahrzehnten seiner Karriere erst zum brachialen, dann zum feinsinnigen Schmerzensmann des Rock'n'Rolls wurde und ein Meister darin ist, die Extreme des Lebens in wortmächtige, düster funkelnde Poesie zu gießen. Arthurs Tod jedoch warf ihn nachhaltig aus der Bahn.

Dominiks Film "One More Time With Feeling", der am Donnerstag in Kinos weltweit uraufgeführt wurde, wie auch das am Freitag veröffentlichte Album "Skeleton Tree" gerieten daher zu Zeugnissen einer fundamentalen Erschütterung.

"Ich habe das Gefühl, ich verliere meine Stimme", sagt Nick Cave einmal schwach und hohl aus dem Off, während man ihn am Piano sitzen sieht. Er soll den Gesang für den Song "Jesus Alone", den ersten des Albums, aufnehmen, nicht wie sonst zusammen mit seiner vertrauten Band, sondern allein, als nachträglichen Overdub. Er hasst das. Noch mehr aber hasst er, dass er sich weder an die Akkorde seiner Melodie erinnern kann, noch die Kraft in seiner ansonsten schneidenden, markanten Stimme findet.

Warum tut er sich - und uns - das an?

Es ist ein Bild des Trudelns und der Verlorenheit, und es berührt den mit Caves Werk vertrauten Zuschauer sehr, diesen sonst so distinguiert-distanzierten Künstler, der Emotionen mit Sarkasmus, Stilwillen und rhetorischer Säure seziert, in derartiger Auflösung zu sehen. Zwar fragt er an anderer Stelle kokett, ob sein Haar sitzt und lässt hin und wieder seine Verachtung für sein gefühliges Gerede und die ständig kreiselnde 3D-Kamera aufblitzen ("ridiculous"), doch oftmals geht sein Blick abwesend ins Leere.

Und ja, zum vielleicht ersten Mal in der Geschichte seiner zahlreichen Selbstinszenierungen, die ihn stets im schmal geschnittenen schwarzen Anzug des mephistophelischen Existenzialisten zeigen, sieht Nick Cave, das "battered monument" zum Erbarmen scheiße aus. Ein perplexierender, ganz und gar erschütternder Unterschied zur selbstgewissen, souveränen Art und Weise, mit der Cave erst 2014 in der Doku "20.000 Days on Earth" seine Lebensmitte bilanzierte.

Warum, fragt man sich unwillkürlich, warum tut er sich das an? Warum nicht im Stillen trauern, wie er und Ehefrau Susie es sich im vergangenen Jahr von der Presse erbeten hatten. Warum diese Qual - für ihn wie für uns?

Die Antwort bleibt "One More Time With Feeling" schuldig, entlässt den Zuschauer jedoch bei aller Betrübnis mit dem Gefühl, dem Menschen Nick Cave sehr nah gekommen zu sein. Film und Album werden zu Dokumenten des Übergangs, der Akzeptanz, dass das Leben weitergeht, wenn auch mit unsicheren Schritten. Mit dem entwaffnenden Charme der Improvisation, mit aller inkludierten, nicht im Schneideraum geglätteten Hilflosigkeit, illustriert Dominiks Film, in welche Nöte künstlerische Prozesse und Produktionen durch eine monströse Leiderfahrung geraten. Ohne Pathos. Aber auch ohne Katharsis.

Er glaube nicht mehr daran, dass das Leben eine Geschichte erzählt, sagt Cave einmal im Film zu Regisseur Dominik, insofern habe sich auch sein Songwriting verändert, von den epischen Narrativen seiner früheren Musik hin zu fragmentarischeren, eher lyrisch-metaphorischen Klageliedern. Er sitzt in einem Taxi auf dem Weg zum Aufnahmestudio in dieser Szene, eine Fahrt, auf der er auch reflektiert, wie "damaging" er das persönliche Trauma für seine Arbeit empfunden habe: Leute wie er glaubten immer, solche Lebenskatastrophen würden die Kreativität freisetzen, doch das Gegenteil sei der Fall.

Absichtlich unfertig

Die acht Songs auf "Skeleton Tree" seien daher auch absichtlich unfertig. Normalerweise würde er die Lieder in dieser Form nicht veröffentlichen, wenn nicht jeder Satz sitzt, jede Zeile, jeder einzelne Ton perfekt sei, damit würde er sich nicht wohlfühlen, "uncomfortable" sei das.

Doch diesmal ging es nicht anders. Weil Nick Cave nicht mehr Nick Cave ist. Sondern der Mann, der den Tod seines Sohnes erst noch verarbeiten muss, mit allem, was daran hängt: sein Glaube an Gott und einen höheren Sinn, seine Gewissheit als Künstler, stets vorhersehen zu können, was er fühlen, wie er sich verhalten würde, in jeder denkbaren Situation. "Die meisten von uns wollen sich nicht verändern", sagt er. "Aber was passiert, wenn sich etwas so Katastrophales ereignet, dass du dich einfach so änderst? Du wirst von einer bekannten zu einer unbekannten Person, sodass du dich im Spiegel selbst nicht mehr wiedererkennst."

So wird auch der Zuhörer Schwierigkeiten haben, den Nick Cave, der sich mit seinem letzten Album "Push The Sky Away" auf dem Gipfel seiner Kunst befand, auf "Skeleton Tree" wiederzuerkennen: Textzeilen, wie in "Girl In Amber", scheinen immer wieder aus Versmaßen und Strophen ausbrechen zu wollen. Der Sprachfluss seiner traurigen, brüchig vorgetragenen Bewältigungslyrik ist unordentlicher, weniger konzise. Die Band umweht diese blutenden Texte mehr, als dass sie ihnen Struktur anbieten will.

Caves Freund und langjähriger Begleiter Warren Ellis übernimmt hier nun endgültig die Rolle des musikalischen Direktors. Wie auf den Film-Soundtracks, die er komponiert, erzeugt er ein behutsam in Ewigkeit und Sehnsüchten tastendes Irrlichtern aus verzerrten Violinen-Geräuschen, elektronischem Zirpen, zarter Percussion und verhalten klimpernden Pianos. "Look at him, holding everything together", sagt der traumatisierte Cave im Film über den konzentriert und emphatisch agierenden Ellis im Studio, voller Dankbarkeit. Es ist, das spürt man, eine große, bedeutsame Männerbeziehung, die weit übers Musizieren hinausgeht.

Letztlich, sagt Cave, hätten sich Susie und er dafür entschieden, glücklich zu sein. Aus Rache, sagt er, wahrscheinlich an Gottes mysteriösen, unberechenbaren Wegen. Das Ereignis vom 14. Juli 2015 aber, das im Film nie direkt angesprochen wird, bleibt auch für ihn eine verbotene Zone. "Um sie herum ist es möglich, dass Dinge wieder in Ordnung sein können", sagt er, aber nicht in ihrem Inneren, dem schwarzen Abgrund der Unfassbarkeit und Trauer, für den Cave keine griffige Phrase, keine Songzeile einfällt, die ihn begreifbarer machen würde. Noch nicht.