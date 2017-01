"Beatles"-Hits Paul McCartney will seine Songs zurück

Musiklegende Paul McCartney hat in New York Klage gegen den Musikverlag Sony/ATV eingereicht, um die Rechte an 267 Beatles-Songs zurückzubekommen, die er und John Lennon geschrieben haben. Zu den Liedern gehören Hits wie "Let It Be", "All You Need is Love", "I Want to Hold Your Hand" und "Hey Jude".

McCartney hatte in den Sechzigerjahren die Songrechte an verschiedene Musikverlage verkauft. Diese waren Teil eines Katalogs von mehr als 4000 Songs, die Michael Jackson 1985 für 47,5 Millionen Dollar erworben - und dabei auch McCartney überboten - hatte. 1995 ging der Katalog schließlich in das Joint Venture Sony/ATV Music Publishing über, an dem Jackson zur Hälfte beteiligt war. Nach seinem Tod verkauften Jacksons Erben die Anteile 2016 für 750 Millionen Dollar an Sony.

McCartney möchte die Rechte an den Songs, deren Großteil zwischen September 1962 und Juni 1971 geschrieben worden ist, schon seit Langem zurück. Laut der Klage hat er Sony/ATV bereits 2008 informiert, dass er die Rechte aufgrund einer Regelung im US-Urheberrechtsgesetz nach einer bestimmten Zeit zurückfordern könne.

Bisher habe er aber keine Bestätigung dafür bekommen, dass das ohne einen Rechtsstreit passieren würde, obwohl er zahlreiche Versuche unternommen habe, das Unternehmen zu kontaktieren. Der erste Song, der unter diese Regelung falle, sei "Love Me Do", im Oktober 2018. Weitere Beatles-Hits würden folgen, der letzte 2026.

Sony/ATV nannte die Klage "unnötig und voreilig". Das Unternehmen habe den "höchsten Respekt für Sir Paul McCartney, mit dem wir eine lange und gegenseitig bereichernde Beziehung hinsichtlich des geschätzten Katalogs haben".

Eine ähnliche Klage gegen Sony/ATV hatte die Band Duran Duran im Dezember vor einem englischen Gericht verloren.