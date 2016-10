"Dead Or Alive"-Sänger Pop-Exzentriker Pete Burns ist tot

Eine der schillerndsten Gestalten der britischen Popmusik ist tot: Pete Burns, Sänger der Achtzigerjahre-Band "Dead Or Alive", ist im Alter von 57 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Das teilte sein Management mit. Burns sei ein "ganz besonderer Star" gewesen. "Er war ein wahrer Visionär, eine schöne und begabte Seele." Sein Tod am Sonntag sei völlig unerwartet gekommen, heißt es in der Erklärung.

Musik-Kollege Boy George würdigte Burns via Twitter als "einen unserer größten Exzentriker". Die Todesnachricht rühre ihn zu Tränen. "Ruhe in Frieden", schrieb Schauspielerin Laverne Cox bei Twitter - dazu veröffentlichte sie ein Video von Burns' größtem Hit: "You Spin Me Round (Like A Record)".

RIP #PeteBurns. Let's jam to this 80's classic in remembrancehttps://t.co/I9QSAWJ5N6 — Laverne Cox (@Lavernecox) 25. Oktober 2016

Die Band "Dead Or Alive" wurde in den Achtzigerjahren mit diesem Song bekannt, er wurde Nummer eins in England, in Kanada und in der Schweiz. In späteren Jahren machte Burns durch eine Reihe schönheitschirurgischer Eingriffe von sich reden, mit denen er die äußeren Unterschiede zwischen Mann und Frau verschwimmen ließ.

In den vergangenen Jahren trat er hauptsächlich in Frauenkleidung auf - unter anderem in der TV-Show "Celebrity Big Brother", wo er von den Zuschauern auf Platz fünf gewählt wurde.