Neuer Musikpreis Alternative für Pop-Deutschland

"Ich bin ein Produkt, ich will, dass ihr mich liebt", krakeelt Tobias Bamborschke, Sänger von Isolation Berlin auf der Bühne des Berliner Tempodroms. Die junge Rockband aus der Hauptstadt, die Anfang des Jahres ihr Debüt-Album auf dem Indie-Label Staatsakt veröffentlicht hat, durfte die allererste Verleihung des neuen "Preis für Popkultur" eröffnen, zu der am Freitagabend rund 2000 Gäste kamen.

Ausgezeichnet wurden in der knapp zweieinhalb Stunden langen Show Künstler wie Drangsal, Moderat und die Beginner, aber auch der im Wiederaufbau befindliche Hamburger Golden Pudel Club, die sympathische Flüchtlings-Spendenkampagne "Plus 1 - Refugees Welcome" sowie, als "schönste Geschichte" des Jahres, Jan Böhmermann für seine "Schmähkritik". Der TV-Humorist, der sich wegen der juristischen Streitigkeiten um die Erdogan-Satire zurzeit nicht öffentlich zeigt, hatte eine Videobotschaft vorbereitet. (Eine komplette Liste der Gewinner finden Sie am Ende des Artikels).

Geld gibt es nicht für den "Preis der Popkultur", der noch auf eine griffige Abkürzung seines Namens wartet, aber dafür viel Liebe und Aufmerksamkeit. Initiiert wurde er von einem gemeinnützigen Verein, der sich die Förderung der heimischen Popkultur auf die Fahnen geschrieben hat. Im achtköpfigen Vorstand des bisher rund 400 Mitglieder zählenden Vereins sitzen Musikmanager wie Beat Gottwald (Casper, Kraftklub) und Anne Haffmanns (Domino Records), Sony-Musik-Vizechef Willy Ehmann und Konzertveranstalter wie Mark Löscher, der unter anderem die Festivals "Melt!" und "Splash!" organisiert.

Alles Mist, wir gründen einen Verein

Die Idee für den Preis wurde aus Frust über die größte deutsche Musik-Auszeichnung geboren, den vom Bundesverband der Phonoindustrie alljährlich vergebenen Echo. Die Leistungsschau der Branche richtet sich strikt nach Verkaufszahlen, wird also seit Jahren vom Marktführer Universal Music und dessen Mainstream-Pop-Künstlern dominiert. Erschwerend kommt hinzu, dass der Echo im Hauptprogramm der ARD ausgestrahlt wird - aus Angst vor Zuschauerflucht dürfen also unbekanntere Musiker kaum noch auftreten. Und wer nicht auftreten darf, kriegt auch keinen Preis, sonst hätte man ja ein Problem. Beim Echo gibt es also nur noch das weichgespülte eine Konsens-Prozent der deutschen Pop-Szene zu sehen: Helene Fischer, Andreas Bourani, Lena, Beatrice Egli und natürlich vor allem Helene Fischer.

In diesem Jahr wurde dann auch noch der letzte nicht-kommerziell kuratierte Echo, der Kritikerpreis, durch eine Jury-Umgestaltung so verwässere, dass auch hier ein Formatradio-gerechter Künstler gewann. Aus dem Gemotze hinter den Kulissen des Echos wurde eine Protestbewegung, die zur Gründung des Popkultur-Fördervereins führte.

Stimmberechtigtes Jury-Mitglied kann für einen Beitrag von 60 Euro im Jahr jeder werden, dessen Arbeit und Leben sich um Pop-Musik dreht. Auch die drei großen Major-Plattenfirmen Sony, Warner und Universal sind willkommen, jedoch darf keine Organisation mehr als sieben Prozent der Gesamt-Mitgliederzahl stellen. Finanzieren will sich der Verein hauptsächlich aus den Mitgliederbeiträgen, es gab jedoch auch eine Förderung vom Musicboard des Berliner Senats sowie diverse Sponsoren für die Show, darunter Red Bull, Levi's und Coca-Cola.

Sympathisch verpeilte Moderation

Nominiert werden darf jeder Künstler, dessen Haupt-Betätigungsfeld in Deutschland liegt, abgestimmt werden soll nach rein künstlerischen Kriterien. Zu den Nominierten des ersten Popkultur-Preises zählten die soften Rocker AnnenMayKantereit ebenso wie die Polit-Rapper K.I.Z. oder die Punkband Turbostaat. Live spielten mit Sets von jeweils mehreren Songs neben Isolation Berlin und Goth-Popper Drangsal der Rapper Casper, das Pop-Duo Boy und der Sänger Bosse, der im Frühjahr auch beim Echo zu sehen war.

Sein Auftritt blieb die einzige Überschneidung mit dem verhassten Establishment-Award Echo, ansonsten stand der durchaus unterhaltsame Abend im Tempodrom ganz im Zeichen des Unfertigen. Dem Einschaltquotendruck einer TV-Übertragung hatte man sich durch eine Partnerschaft mit Arte.tv entzogen, die einen Livestream im Internet sendeten.

Als Moderator hatte man den Hamburger Sänger und Entertainer Bernd Begemann gewonnen, dem die runde Bühne in der Mitte der Konzerthalle offensichtlich eine Nummer zu groß war. Sympathisch verpeilt vernuschelte oder verhaspelte er so gut wie jede seiner Pointen und vergaß zweimal, die Laudatoren vor der jeweiligen Preisverkündung auf die Bühne zu holen. In einer dieser Situationen, als Musicboard-Chefin Katja Lucker beherzt improvisieren musste, standen alle Beteiligten, darunter auch die Preisträger von der "Plus 1"-Kampagne, unten im Saal zwischen den Tischen für die Künstler und Honoratioren - und auf der Bühne lag nur noch Begemanns hellblaues Sakko.

Wo waren die Frauen?

Viel Glamour kam so nicht auf, dafür wurde von den versammelten Fans jede Erwähnung des Namens ihrer Lieblingskünstler mit frenetischem Jubel begrüßt. Besonders laut war das Kreischen bei Casper. Der holte für die Darbietung seiner neuen Single "Lang lebe der Tod" nicht nur den schnöseligen Österreicher Dagobert für Kurzauftritte auf die Bühne, sondern auch den Einstürzenden-Neubauten-Chef Blixa Bargeld. Dessen gewohnt schneidende Stimme bannte den Saal binnen Sekunden. Es war der Höhepunkt der Show, die sich vielleicht ein wenig zu starr an die schnell langweilende Abfolge aus Live-Auftritt und Preis-Verkündung hielt.

Hilfreich war auch nicht, dass die Elektro-Popband Moderat, die gleich zwei Preise gewann, nicht anwesend sein konnte - ebenso wenig wie die Ehrenpreisträger Kraftwerk, deren Kopf und Bestimmer Ralf Hütter ja bekannt dafür ist, öffentliche Auftritte zu meiden. Als Ersatz hielt der britische Musikmanager Daniel Miller, Chef des Labels Mute und Entdecker von Depeche Mode, eine sehr persönliche, aber leider auch sehr längliche Laudatio auf die Düsseldorfer Klangpioniere, deren Einfluss Miller höher bewertete als den der Beatles und der Rolling Stones. Das fühlte sich dann doch plötzlich wieder an das Ende jeder Echo-Verleihung, bei der man während der Lebenswerk-Laudatio zunehmend ungeduldig auf seinem Sitz herumrutscht. Nur, dass der Preis für Popkultur sich im Gegensatz zum Dreieinhalbstunden-Marathon Echo angenehm kurz gestaltete.

Es blieben noch viele Wünsche offen an diesem Abend. Man hätte sich mehr Frauen auf der Bühne und unter den Nominierten gewünscht. Es fehlt eine Nominierungs-Kategorie für Elektronik-Acts, Avantgarde und echten Underground. Zu männlich, zu rockistisch, zu Mainstream, vielleicht auch zu sehr interessengesteuert von den Künstler-Managements, Agenturen, kleinen und großen Labels, die im Moment noch den Hauptteil der Mitglieder stellen - all das könnte man einwenden, aber man will ja nicht gleich schon wieder mit dem Meckern und Mosern anfangen.

Ein kleines, aber nettes Schaufenster für Popmusik

Dass es auch hier um Marketing und Produkte geht, versteht sich von selbst. Pop ist eine Ware, die in die Masse gehört und durch diesen neuen Preis nun ein weiteres, weniger enges und verbautes Schaufenster bekommen hat. Das ist eine gute Sache. Auch der Transparenz- und Basisdemokratie-Ansatz des Vereins ist lobenswert, führt bislang allerdings noch nicht zu einer Diversität und Originalität, die bei einer vielleicht doch kleineren, gezielt zusammengestellten Fach- und Kritiker-Jury möglich wäre.

Und was die Show betrifft: Beim nächsten Mal möchte man gerne noch etwas mehr über die intendierte Nachwuchs- und Förderarbeit des Vereins lernen, vielleicht sogar einen kleinen Talk über die Lage der deutschen Musikszene auf der Bühne sehen, damit aus dem Echo-Frust nicht nur eine Alternative für Pop-Deutschland wird, sondern ein spannender, konstruktiver Diskurs. Und Anarcho-Moderator Bernd Begemann? Braucht dringend einen Sidekick auf der Bühne.

Die Gewinner des "Preis für Popkultur 2016" in der Übersicht:

- Schönste Geschichte: Jan Böhmermann - "Schmähkritik"

- Hoffnungsvollster Newcomer: Drangsal

- Lieblingsband: Moderat

- Lieblings-Solokünstler: Bosse

- Lieblings-Solokünstlerin: Peaches und Mine (Gleiche Stimmzahl)

- Lieblingsalbum: Moderat - "III"

- Lieblingslied: Casper feat. Blixa Bargeld, Dagobert, Sizzarr - "Lang Lebe Der Tod

- Lieblingsvideo: Beginner feat. Gzuz & Gentleman - "Ahnma"

- Gelebte Popkultur: Golden Pudel Club (Hamburg)

- Beeindruckendste Live-Show: Deichkind

- Spannendste Idee / Kampagne: Plus 1 - Refugees Welcome