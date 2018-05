Gitarren, Kostüme, Schmuck Auktion von Prince-Nachlass übertrifft alle Erwartungen

Bei der Versteigerung von Bühnenkostümen und Instrumenten der verstorbenen Pop-Ikone Prince sind die Erwartungen am Freitag in New York um ein Vielfaches übertroffen worden. Fast zwei Millionen Dollar brachte der Nachlass ein, wie das Auktionshaus Julien's mitteilte.

Versteigert wurde etwa eine gelbe "Wolken"-Gitarre des Sängers für 225.000 Dollar. Das war fast das Dreifache des Schätzpreises. Das gleiche Gitarrenmodell in blau aus dem Nachlass von Prince hatte im November allerdings für 700.000 Dollar den Besitzer gewechselt.

Ein weiteres Highlight der Auktion vom Freitag war ein blaues Bühnenkostüm, das Prince 1999 beim Silvesterkonzert mit Lenny Kravitz in seinem Anwesen in Paisley Park im US-Bundesstaat Minnesota getragen hatte. Statt der geschätzten 50.000 bis 70.000 Dollar erzielte es einen Preis von 108.797 Dollar.

Etwa ein Dutzend weitere Kostüme, Schmuckstücke sowie maßgefertigte Plateaustiefel des Sängers kamen ebenfalls unter den Hammer. Insgesamt waren mehr als 150 Prince-Erinnerungsstücke im Angebot.

Vorab hatte Julien's-Chef Martin Nolan erklärt, seit dem Tod des Sängers gebe es "einen enormen Appetit auf Objekte von Prince". Es sei zu erwarten, dass die Stücke ebenso wie der Nachlass von verstorbenen Stars wie Michael Jackson und Whitney Houston an Wert gewönnen.

Prince war im April 2016 im Alter von 57 Jahren an einer Überdosis Schmerzmittel gestorben. Ein Großteil der am Freitag versteigerten Stücke stammte aus dem Besitz der Ex-Frau von Prince, Mayte Garcia.