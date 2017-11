Pussy-Riot-Aktivistin Mascha Alechina "Ich glaube nicht, dass Feminismus in Russland verstanden wird"

SPIEGEL ONLINE: Ihre Punk-Novelle "Tage des Aufstands" ist eine schockierende Bestandsaufnahme des russischen Gefängnissystems. Aber auch des Kampfes gegen dieses System. Hatten Sie vor ihrer Inhaftierung eine Vorstellung davon, was hinter diesen Gefängnismauern passiert?

Alechina: Nein, ich habe mir keine Vorstellung davon gemacht, was mit mir passieren würde.

SPIEGEL ONLINE: Noch in der Haft haben Sie und ihre Anwälte einiges bewirkt, etwa dass die Frauen in den eisigen Temperaturen der Strafkolonie warme Kleidung zum Anziehen bekamen. War die von ihnen vorgefundene Situation in den Lagern vorher schon bekannt oder wurde sie es erst durch ihre weltweite Aufmerksamkeit mit Pussy Riot?

Alechina: Wir haben natürlich einen Teil dazu beigetragen. Über das Thema wurde vorher in den Medien kaum berichtet. Unsere unabhängige Webseite "Media Zone", die wir direkt nach der Freilassung gegründet haben, ist mittlerweile das am meisten gelesene unabhängige Medium in Russland. Berichterstattung über Gefängnisse ist jetzt zu einer Art Mode geworden. Das finde ich gut. Mittlerweile glauben nicht nur die Menschen, die im Gefängnis sitzen, sondern auch die Menschen, die dort arbeiten, dass es Reformen geben muss. Aber das passiert halt nicht.

SPIEGEL ONLINE: Warum nicht?

Alechina: Es ist vielleicht mit anderen Institutionen vergleichbar, die dringend reformiert werden müssten, etwa der Bildungsbereich. Wenn die Menschen in dieses System einsteigen und Teil davon werden, dann werden sie zum größten Teil zu einer Funktion und erfüllen letztendlich bestimmte vorgegebene Befehle. Dagegen arbeiten können nur starke Menschen. Es ist auch wichtig darauf hinzuweisen, dass in jedem Raum von solchen Anstalten ein Porträt von Putin hängt. Das gehört dazu. Überall. Im Direktorenzimmer des Gefängnis ebenso wie in der Isolationsanstalt.

SPIEGEL ONLINE: Gerade letzte Woche wurden wieder Hunderte von Demonstranten in Moskau verhaftet. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie davon hören?

Alechina: Die Verhaftungen sind Teil unserer Realität geworden. Die Anzahl wird eher noch steigen. Auch angesichts der anstehenden Wahlen, besser gesagt: sogenannten Wahlen.

SPIEGEL ONLINE: Was passiert mit den Inhaftierten?

Alechina: In den meisten Fällen werden sie zunächst für 15 Nächte verhaftet. Und manchmal ist es so, dass sich aus dem Arrest ein Verfahren entwickelt. Und manche Aktivisten bekommen dann auch eine Gefängnisstrafe.

SPIEGEL ONLINE: Im August diesen Jahres wurden auch Sie wieder verhaftet. Bei einer Aktion auf einer Brücke in Jakutsk in Sibirien forderten Sie die Freilassung des ukrainischen Regisseurs Oleg Senzow.

Alechina: Ja, allerdings nicht für 15 Tage, sondern wir wurden einfach den ganzen Tag festgehalten. So ist es eben, auch ich kann natürlich jederzeit verhaftet werden, wenn ich eine Aktion mache.

SPIEGEL ONLINE: Haben Sie Angst davor?

Alechina: Ich denke einfach nicht darüber nach.

SPIEGEL ONLINE: Ihre Mitstreiterin Nadeschda Tolokonnikowa erzählte kürzlich einem US-Fernsehsender, die USA und Trump erinnerten sie an Russland und Putin in den Anfangsjahren.

Alechina: Ich glaube, Trump verwendet sowohl eine Rhetorik als auch eine Ästhetik, die Putin sehr nahe ist. Eine wichtige Parallele ist, dass in Wirklichkeit vielleicht doch keiner damit gerechnet hat, dass Trump plötzlich Präsident wird. Und in Russland hat auch niemand wirklich damit gerechnet, dass nach dem Zerfall der Sowjetunion sich so eine Verabschiedung von der Zukunft entwickelt.

ANZEIGE Mascha Alechina:

Pussy Riot Tage des Aufstands Aus dem Russischen von Maria Rajer ciconia ciconia Verlag; 292 Seiten; 20 Euro

SPIEGEL ONLINE: Leute, die gegen Trump protestieren, haben in der Regel nicht dieselben Risiken wie Leute, die gegen Putin demonstrieren. Wäre so etwas wie der "Women's March" auch in Russland möglich?

Alechina: Zuerst sollte man vielleicht daran erinnern, dass Trump bereits gesagt hat, dass er unabhängige Medien für unwichtig hält. Und was die Frauenbewegung angeht: Im Prinzip bräuchte man alle möglichen Formen des Protests und die Frauenaktionen gehören genauso dazu wie all die anderen.

SPIEGEL ONLINE: Wie hoch ist denn das Potential an Leuten, die in Russland für Frauenrechte auf die Straße gehen?

Alechina: Gerade im letzten Jahr gingen viele auf die Straße, sowohl Schüler als auch Studierende. Ich finde das gut, ich finde das wichtig, es zeigt, dass es schon eine gute Entwicklung ist.

SPIEGEL ONLINE: Ist Russland feministischer geworden als zur Zeit der Gründung von Pussy Riot 2011?

Alechina: Das würde ich dann doch nicht sagen. Ich glaube auch nicht, dass Feminismus etwas ist, was in Russland überhaupt verstanden wird. Zum Beispiel kenne ich keine einzige Uni, in der Vorlesungen oder Seminare stattfinden, die sich mit Feminismus befassen.

