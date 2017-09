HipHop-Aufsteiger RIN Eine Millionen Kisten Bier, echt jetzt!

An einem Samstagnachmittag Anfang Juli sieht man in der Schweizer Provinz nichts als Staub. 5000 Leute springen auf dem hochsommerlich verdorrten Boden des Frauenfeld Open Air Festivals im bassschwangeren Takt. Auf der Bühne vor ihnen rappt ein Typ mit auffälliger Flechtfrisur belanglose Zeilen: "Es ist 12 Uhr, ich kauf' mir Supreme" - und alle drehen durch.

Ein paar Minuten später werden fünf Zuschauer im kollektiven Rausch kollabiert und keine Fragen mehr offen sein. Außer einer: Was ist hier eigentlich los?

Auf den ersten Blick scheint die Sache klar: Ein junger Rapper mit kroatischen und bosnischen Wurzeln hat in Stuttgarts Speckgürtel aufmerksam amerikanischen und britischen Rap studiert - und alles, was darin gerade angesagt ist, geschickt ins Deutsche übersetzt.

Im Video: Ein Ausschnitt aus dem Auftritt beim Frauenfeld Open Air

Zuckrige Refrains, schillernde Persönlichkeit, kein Interesse an Rap-Traditionen. Alles da. Musikalisch klingt das verdächtig nach Baukastenprinzip: Eine Wagenladung Bass trifft auf glattgebügelte Marimba-Beats und ausgebremsten karibischen Dancehall - der Kanadische Superstar Drake und seine unzähligen Wiedergänger lassen grüßen.

Die Texte? Bewegen sich zwischen juvenilen Beichten und Sittengemälden im Snapchat-Format: "Kauf dir 20 Stangen Kippen und dann rauch mit mir", leiert die von Auto-Tune begradigte Stimme einmal. Oder "Der 430 bringt mich nach Hause, kein Ticket, kein Problem." Obendrauf gibt es kostenlosen Nachhilfeunterricht in Sachen angesagten Modelabels. Gefühlt in jeder zweiten Zeile stößt man auf das New Yorker Street- und Skatewear-Label Supreme. Auch Palace aus London und der einflussreiche russische Jungdesigner Gosha Rubchinskiy bekommen ihre kostenlose Werbung.

Uff. Leicht verdauliche Musik für den Alkopop-getränkten Sommer auf der örtlichen Parkbank also? Ein Klang gewordenes Selfie mit reichlich Filtern drauf?

Kein Nachname, kein Alter

"So sehen das wohl Leute, die es nicht verstehen", sagt der Mann von der Schweizer Bühne einen guten Monat später und versucht dabei erfolglos, seinen schwäbischen Zungenschlag zu kaschieren. RIN, der bürgerlich Renato heißt und weder sein Alter noch seinen Nachnamen in der Presse lesen will, sitzt vor einer halb leeren Packung Marlboro Gold und einem übervollen Aschenbecher im mit den obligatorischen Vitra-Nachbaustühlen eingerichteten Büro seiner Berliner Video-Produktionsfirma. Und gibt sich erst gar keine Mühe, seinem Satz eine Erklärung folgen zu lassen.

Was man also genau verstehen müsse? RIN überlegt einen Moment und grinst. "Dass meine Musik echt ist", sagt er. Alles klar. Aber erklärt das auch, warum sein kommenden Freitag erscheinendes Debütalbum schon vier Wochen vor Erscheinen auf Vinyl ausverkauft war und die fünf ersten Singles auf YouTube innerhalb weniger Wochen zusammen 15 Millionen Klicks gesammelt haben? Dass "Bianco", sein im Frühjahr 2015 erschienenes Koks-Duett mit dem Wiener Rapper Yung Hurn, schon siebeneinhalb Millionen Mal auf der Streaming-Plattform Spotify gehört wurde? Und er in dessen Folge innerhalb weniger Monate zum wohl größten Deutschrap-Hype seit Cro und Casper wurde?

"Sicher", sagt er unbeeindruckt. "Darum geht es in der Kunst. Man muss ein Gefühl rüberbringen, sonst wird der fetteste Song kein Hit." Und tatsächlich: Auf "Eros" untermauert jede der 51 Minuten Musik seine These.

Damit keine Missverständnisse aufkommen: RIN bewegt sich dabei stellenweise jenseits der Peinlichkeitsgrenze, etwa, wenn er damit prahlt, sich "Eine Million Kisten Bier" zu kaufen und "20 Stangen Kippen" zu rauchen. Oder es in drei Minuten "Dizzee Rascal Type Beat" tatsächlich schafft, 16 Mal Supreme zu sagen. Der Name des britischen Rap-Stars Rascal war in der ersten Version des Songs übrigens ebenfalls falsch geschrieben.

Langeweile, Musik, Alkohol

Ein Witz? Augenzwinkerndes Stilmittel? Selbstironie? Mitnichten. RIN meint jeden der 15 Songs auf "Eros" todernst. Und folglich jeden grammatikalischen Fehler und jede noch so ungelenke Zeile. Und schafft damit etwas, was gerade in Deutschland die Wenigsten für sich verbuchen können: Mit seinen assoziativen Allerweltstexten und den sedierten Beats evoziert ein Gefühl von Jugend, wie sie eben ist. Kein linearer Narrativ, sondern eine in sich brüchige Verdichtung des Selbst.

Für RIN ist das allerdings bloß ein Nebenprodukt. Er mache schlicht Musik über sich und seine Freunde aus seiner Heimatstadt Bietigheim-Bissingen, sagt er. Über Leute also, deren Kitt Langeweile, Musik, Alkohol und eine in der Provinz fast alternativlose Freundschaft ist. Die zusammen rauchen, trinken, kiffen und sich durch Liebeskummer und andere Wirrungen schlagen.

Dass Millionen Jugendliche das nachfühlen könnten, sei im Grunde Zufall: "Auf dem Album sind 15 verschiedene Facetten meiner Persönlichkeit zu hören", sagt RIN und klopft sich zum Beweis auf die Brust. "Nichts ist erfunden, alles ein Produkt der Lebensrealität dieser Stadt. Man könnte es fast Heimatmusik nennen."

Heimatmusik? RIN weiß um den Beigeschmack des Begriffs. Er legt eine kurze Denkpause ein: "Mein größter musikalischer Einfluss sind slawische Balladensänger aus den Achtzigern", sagt er schließlich. "Und eben Heimatlieder des Balkan." Politisch seien die natürlich oft zweifelhaft, aber ihre Gefühlsduselei habe ihn früh tief beeindruckt. Und ihn nicht zuletzt ermutigt, in seiner eigenen Musik voll auf Herz und Schmerz zu setzen - bis zum Äußersten: "Gefühl ist für mich alles. Ich gebe in meiner Musik in jedem Moment alles von mir." Was andere davon halten? Ihm schnuppe.

"Ich möchte niemanden mit Scheiße füttern"

Dass er das überhaupt tun kann, liegt für RIN jedoch wieder an seiner Heimt rund 30 Autominuten nördlich von Stuttgart: "Bietigheim-Bissingen hat mir den Raum zur freien Entwicklung gegeben", erklärt er. "Ohne diese Stadt hätte ich niemals diesen Sound gefunden."

Zwar gibt es in dem 40.000-Einwohner-Städtchen eine vergleichsweise aktive Szene, die mit Shindy und Bausa noch zwei weitere bekannte Rapper hervorgebracht hat. Doch er sei dort eben außerhalb der gängigen Filterblasen aufgewachsen, sagt RIN. Und damit für ihn außerhalb negativer Einflüsse: "In Berlin beispielsweise bestimmen die Klamotten und anderer Unsinn viel zu oft die Musik. Bei mir war das umgekehrt", sagt er. "Und ich kam nie auf die Idee, mit irgendwelchen Ablenkungsmanövern über schlechte Musik hinwegzutäuschen."

Das sei ohnehin das größte Problem im deutschen Rap dieser Tage: "Die Leute wollen mit gestelltem beef, provokanten Interviews und irgendwelchen Deluxe-Ausgaben ihrer Alben Aufmerksamkeit erreigen", teilt er aus. Dem wolle er entgegenwirken: "Ich sehe mich als Musiker und nicht als Entertainer", sagt er. "Das bedeutet, dass ich mich nur auf meine Musik konzentriere - und nicht auf den Mist drumherum."

Man kann vieles an RIN ablehnen: die Posen, den Gesang, die Texte. Aber in einer Szene, die seit Jahren zwischen gestählter Gangsterbrust, blumiger Weltverbesserei und Gefühlen mit doppelndem Bodenfeststeckt, ist er mit seiner unverstellten Gefühligkeit und dem teils nervtötenden Jargon das frische Blut, das Deutschrap dringend braucht.

"Nach 'Eros' werden mich sicher noch mehr Leute hassen, weil ich darauf noch softer bin", sagt er. "Aber zumindest habe ich ein Album gemacht, das keine Kompromisse eingeht." Eines hat er damit schon geschafft: Eine Jugendkultur zu vertonen, der auch die heutige, mit HipHop aufgewachsene Elterngeneration mit Unverständnis begegnet. Das ist wichtig - für Kinder und Eltern.