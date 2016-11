Raritäten von Rio Reiser Der deutsche Bob Dylan

Rio Reiser, der 1996 verstorbene Frontmann der Berliner Rockband Ton Steine Scherben, war sowohl ein sehr kreativer Songwriter wie auch ein begnadeter Sänger, besonders live, wenn er auf der Bühne stand. "Er ist für mich der einzige deutsche Rocksänger geblieben", sagte Blixa Bargeld, Sänger der Einstürzenden Neubauten, als Reiser mit 46 Jahren starb.

Reisers historisches Verdienst: Er hatte demonstriert, dass man zu angloamerikanischer Rockmusik auch Deutsch singen konnte, ohne dass es aufgesetzt und peinlich klang. Auch deutsche Rapper profitieren bis heute davon, viele bauen auf Reisers Art zu singen auf.

Wie alle großen Songwriter war Ralph Möbius, so Rio Reisers bürgerlicher Name, ein melancholischer, einsamer Mensch. Was wohl dazu beitrug: Er war schwul in einer Zeit, in der dies noch nicht von der Mehrheit der Gesellschaft toleriert wurde.

Berufswunsch: Bob Dylan oder auch Mick Jagger

Im Januar 1966 begann er in seiner ersten Band namens Beat Kings zu singen und Gitarre zu spielen, zusammen mit dem aus Frankreich stammenden R.P.S. Lanrue, mit dem er bis zuletzt zusammenarbeitete. Vier Jahre später gründete er in West-Berlin die Ton Steine Scherben, eine anarchistische Rockgrupppe, die in ihren besten Momenten wie Velvet Underground klangen, aber nicht über Heroin sangen, sondern über die Revolution und die Liebe. Von 1985 an versuchte Reiser dann das, was Solokarriere genannt wird, er schrieb intelligente Popsongs, der wohl bekannteste: "König von Deutschland".

Dieser Rio Reiser hat ein Werk hinterlassen, dessen enormes Ausmaß und dessen Vielfalt erst jetzt zu erkennen sind, auf der Blackbox Rio Reiser: 16 CDs mit 363 Tracks, mehr als 16 Stunden Musik; mehrheitlich unveröffentlicht, sowie Material von lange vergriffenen Vinyl-Platten. Dazu ein 228-Seiten-Buch.

Etliche Jahre lang hat der Ost-Berliner Musiker Lutz Kerschowski, der nach dem Fall der Mauer in Reisers Band Gitarre spielte, Hunderte von Bändern gesammelt und sie von dem Toningenieur Ekki Strauss restaurieren und digitalisieren lassen. Kerschowski traf die Auswahl und ließ die historischen Tracks neu abmischen. Die ganz frühen Songs waren mit Kassettenrecordern mono aufgenommen, der Sound war jämmerlich.

Black Box Möbius Records (Buschfunk); Box-Set; 16 CDs; Begleitbuch im LP-Format; 228 Seiten; 139,99 Euro.

Aber gerade diese frühen Songs aus den Sechziger- und frühen Siebzigerjahren sind faszinierend, denn sie offenbaren, welche englischen und amerikanischen Musiker Reiser beeinflusst haben. Rio absolvierte, bevor er nach West-Berlin kam, in Offenbach eine Fotografenlehre. Sein wirklicher Berufswunsch war es allerdings, Bob Dylan zu werden, oder auch Mick Jagger.

Der junge Rio sang krächzend wie der junge Dylan; auf der Blackbox findet sich ein anrührendes Cover des Dylan-Liedes "I'll Be Your Baby Tonight", eine erfrischende Version der Stones-Nummer "Get Off of My Cloud" und eine Interpretation des Kinks-Songs "Sunny Afternoon". Andererseits klingt in den frühen selbst geschriebenen deutschen Songs schon der rebellische und proletarische Sound der Scherben an: "Ich bin ein armer Mietshausjunge. Und ich hab kein Geld. Mein erster großer Fehler war, dass ich geboren bin."

Ein geglückter Song war wie "ein kleines Universum"

Die Black Box zeigt auch Reisers rastloses Schreiben von Theatermusik. Für das Hoffmanns Comic Teater seiner Brüder Peter und Gert Möbius hat er Songs geschrieben und aufgenommen, für die zu Unrecht weitgehend vergessene Münchner Theatertruppe Kollektiv Rote Rübe und das Hamburger Schwulentheater Brühwarm.

Einen Eindruck von diesen Gruppen aus der linksradikalen Subkultur, von denen nur wenige visuelle Dokumente erhalten sind, gibt das Buch der Black Box. Darin sind Schauspieler mit Masken und grellbunten, steifen Kostümen zu sehen - als stammten sie von dem russischen Avantgarde-Maler Kasimir Malewitsch. Und die Schauspieler der Roten Rübe, schwarz und weiß geschminkt wie für einen Stummfilm oder die aufgetakelten, glitzernden Brühwarm-Jungs, Pioniere der Schwulenbewegung.

Die experimentellen, teils wirren Theatersongs von Rio Reiser verraten auch, dass er, wenn er wollte oder musste, ungeheuer schnell Songs schrieben konnte. 20 Minuten, und fertig war der Song. Für ihn war die schlichte Form des Songs, Strophe, Refrain, Strophe usw. die bevorzugte Form. Ein geglückter Song war für Rio Reiser, das sagte er gerne, wie "ein kleines Universum".

Die Blackbox Rio Reiser ist kein konventionelles Album, das sich einfach runterhören ließe. Für Rio-Reiser-Fans ist sie eine Offenbarung. Für alle, die ihm reservierter gegenüberstehen, zumindest eine Fundgrube, die für jeden etwas bereithalten sollte, gleichzeitig eine Reise durch die deutsche Rockmusik der Siebziger- und Achtzigerjahre.

Wenn es denn einen Songwriter in Deutschland gab oder gibt, der mithilfe seiner poetischen Kraft aus seinen Songs mehr machte als Songs, dann war das Rio Reiser. Er ist es wirklich geworden: Er ist der deutsche Bob Dylan.