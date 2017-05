Neunzigerjahre-Hit "Children" House-DJ Robert Miles ist tot

Der House-DJ Robert Miles ist gestorben. Das berichten verschiedene italienische Medien am Mittwoch. Auch DJ-Kollegen von Miles wie Mario Fargetta und Joe T Vannelli bestätigten den Tod des Musikers auf Facebook.

Seine größten Erfolge feierte Robert Miles in den Neunzigerjahren, vor allem für seine Debütsingle "Children" aus dem Jahr 1996 wurde er berühmt. Der Song war ein Charterfolg und wurde in Klubs in ganz Europa gespielt. Er gilt als einer der größten Trance-Hits aller Zeiten. In Deutschland schaffte es der Track auf Platz 1. Sein Album "Dreamland" wurde mehrfach mit Platin ausgezeichnet. Miles gewann den World Music Award und den Brit Award.

Robert Miles wurde als Roberto Concina als Sohn italienischer Auswanderer in der Schweiz geboren, wuchs ab dem zehnten Lebensjahr aber in Italien auf. Dort begann er seine musikalische Karriere und seine Arbeit als DJ, erst im Radio, dann in Klubs in ganz Italien. Später in seiner Karriere zog es ihn nach London, New York, Berlin und Ibiza.

Joe T Vanelli, ebenfalls DJ und Freund von Miles, schrieb auf Facebook: "Die tragische Nachricht des Todes eines großen Talentes und Künstlers unserer Zeit lässt mich ungläubig und traurig zurück. Mit ihm geht auch ein Teil meines Lebens als Künstler. Mir wird der Streit fehlen, die Raufereien, die Kritik und die Urteile, aber vor allem dein Talent unvergleichliche Sounds und Melodien zu finden."

Robert Miles starb in Ibiza, Spanien. In italienischen Medien ist von einer schweren Krankheit die Rede. Er wurde 47 Jahre alt.