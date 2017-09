VIP-Tickets für Konzerte Schatz, lös' den Bausparvertrag auf, die Stones kommen!

Wie Rock 'n' Roll heute klingt? Nach "Start Me Up", "Brown Sugar", "Jumpin' Jack Flash" und "Gimme Shelter". Und damit nach folgenden Zahlen: 1275, 775, 575 und 475. Soviel Euro müssen Fans nämlich dafür hinblättern, um sich bei den Rolling-Stones-Konzerten in Hamburg, München und Düsseldorf von der Masse abzuheben. Oder wie es ein großer Ticketanbieter ausdrückt: um "das Mega-Event in exklusivem Ambiente zu erleben".

Den Käufern muss man jedoch nicht viel Spaß wünschen, sondern herzliches Beileid: Der Leistungskatalog der vier VIP-Ticketkategorien liest sich, gemessen an den Preisen, nämlich wie ein schlechter Witz: Entscheidet man sich zum Preis eines Sommerurlaubs etwa für "Start Me Up", gibt es einem hübschen Kunstdruck "auf säurefreiem Papier", ein Reisepaket und ein "unglaubliches Stehplatz-Ticket im ultra exklusiven No Filter Pit". Schatz, lös' den Bausparvertrag auf, die Stones kommen!

Wer also noch einen Beweis brauchte, dass Rock 'n' Roll im Jahr 2017 mausetot ist: bitte sehr. Die ehemalige Jugendrevolte hat sich zum kostspieligen Hobby gediegener Facharbeiter gewandelt, die dazugehörigen Schallplatten zur Briefmarkensammlung der Babyboomer-Generation. Vom musikalischen Aufschrei der Arbeiterklasse ist nichts weiter übrig geblieben als eine gut geölte Verwertungsmaschine.

23.000 Euro für den Handshake zum guten Zweck

Neu ist das nicht. Und die Stones sind natürlich ein Sonderfall, touren sie doch schon seit mindestens 25 Jahren zwischen ausgedehnter Nachlassverwaltung und unternehmerischer Brillanz durch die Welt. Aus purer Freude an der Musik, versteht sich. Aber auch, weil sich eben alles verkauft, was nur annähernd etwas mit den britischen Rockopas zu tun hat.

Das mündet oftmals in Peinlichkeiten: Wenn man etwa auf die grandiose Idee kommt, ein VIP-Paket für 775 Euro "Brown Sugar" zu nennen. Ernsthaft? Nach einem Song also, in dem es prominent um Sklaverei, Heroin, dreckigen Sex und Sadomasochismus geht?

Andererseits muss man den Stones gratulieren, denn sie nutzen konsequent ihre Möglichkeiten. Für sechs Termine ihrer am Sonntag in Hamburg startenden Tour brachten sie etwa Konzerttickets samt handshake und Erinnerungsfoto nach der Show an den Mann - für gut 23.000 Euro. Klingt nach dem Gipfel der Kommerzialisierung? Ist aber eine gute Sache: Ein Großteil der erschüttelten Einahmen sollen nämlich in gemeinnützige Bildungs- und Umwelteinrichtungen fließen. Für einige Konzerte ist das Angebot bereits ausgebucht. Danke dafür, liebe Stones.

Mit hochpreisigen Sondertickets gegen Schwarzmarktwucher

Man könnte das alles also leicht als Auswuchs des musikalischen Großunternehmens um Mick Jagger abtun. Doch die Preispolitik solcher Großkonzerte offenbart ein Problem, das tiefer geht: Live-Musik droht zum Luxusgut zu werden. Ein Blick auf die Zahlen genügt: Zwischen 1996 und 2015 ist die Zahl der in den USA verkauften Tickets laut "Billboard" um rund 50% von 40 auf 60 Millionen Einheiten gewachsen. Im gleichen Zeitraum haben sich die daraus generierten Einnahmen jedoch versechsfacht.

Einer der Gründe: Der Markt für hochpreisige Sondertickets boomt. Jeder Anbieter hat mittlerweile eine Vielzahl solcher Angebote im Sortiment. Möchte man im November beispielsweise Shakira sehen, kann man sich zwischen sechs verschiedenen Premium-Tickets entscheiden, Spitzenpreis 270 Euro. Harry Styles kostet 300, inklusive der "Möglichkeit zum entspannten Shopping" vor Ort.

Diese Flut hat gute Gründe: Mitte der 90er fiel einigen Konzertveranstaltern auf, dass sich die besten Plätze schon kurz nach Verkaufsstart dreimal so teuer auf dem Schwarzmarkt wiederfanden. Die Lösung: Sie gleich selbst teuer anzubieten. Außerdem hälfen, so die gängige Argumentation, die exklusiven Tickets dabei, Großveranstaltungen, wie etwa das US-Festival Coachella, überhaupt zu ermöglichen. Bei genauerem Hinsehen ein Scheinargument: Zwar finden diese Events in immer größerem Rahmen statt, doch auch die regulären Tickets sind weiterhin sündhaft teuer - für normale Fans.

Entwurzelte Gefälligkeitsveranstaltung für Besserwisser und -verdiener

Fakt ist jedoch, dass das Modell ankommt: Die Sondertickets sind oftmals schneller ausverkauft, als die Normalen. Eine Entwicklung, die für Pop zum Problem wird, widerspricht sie doch seinem Gründungsmythos. Denn waren es nicht gerade die Jungen, die Unterprivilegierten, die Außenseiter, die ihn zur wirkungsreichsten Kunstform der Gegenwart machten? Und Konzerte nicht radikale Gleichmacher angesichts der Musik? Schöpften sie ihre Magie nicht gerade aus dem gemeinsamen Erlebnis?

Mit der Gleichheit sieht man es heute jedoch nicht mehr so eng. Wer heute ein großes Konzert besucht, möchte etwas geboten bekommen, den richtigen Winkel für den Handy-Schnappschuss finden und dabei möglichst nicht gestört werden. Mit den anderen singen, tanzen und schwitzen? Lieber nicht. Man hat ja schließlich bezahlt.

Verübeln kann man das niemanden. Wer hat sich nicht schon auf einem Konzert vom grölenden Nachbarn gestört gefühlt? Dennoch ist die Entwicklung gefährlich: Durch die entstehende Zweiklassengesellschaft könnte Pop ein ähnliches Schicksal drohen, wie einst dem Rock 'n' Roll: Die Wandlung hin zur entwurzelten Gefälligkeitsveranstaltung für Besserwisser und -verdiener. Ohne Kanten, ohne Leben, ohne gesellschaftliche Stimme.

Das lässt sich verhindern. Denn als Kunde und Fan bestimmt man gerade in der Pop-Branche sehr unmittelbar, was geht und was nicht. Man müsste mit der eigenen Kaufentscheidung bloß öfter den Anbietern und Käufern der VIP-Tickets einen anderen Stones-Song in Erinnerung rufen: "You Can't Always Get What You Want."