Nicht mehr P. Diddy Sean Combs heißt jetzt LOVE

Diddy, P. Diddy, Sean John, Puff Daddy, Puffy, Swag - kaum jemand hatte schon so viele Pseudonyme wie Sean Combs ("Bad Boy for Life"). Nun hat sich der Rapper, Produzent, Schauspieler und Modedesigner erneut umbenannt: "Ich habe entschieden, meinen Namen wieder zu ändern", twitterte Combs an seinem 48. Geburtstag vor lauschiger Strandkulisse. "Mein neuer Name ist LOVE oder auch Brother Love".

I decided to change my name again!



My new name is LOVE aka Brother Love. #TakeDat pic.twitter.com/gArAXusygG — Sean Diddy Combs (@diddy) 4. November 2017

"Ich weiß, es ist riskant, weil es einigen Leuten kitschig vorkommen könnte", sagt das Multitalent in einem Twitter-Video. Er sei jedoch nicht mehr der, der er vorher gewesen sei und werde auf all diese Namen nicht mehr reagieren. "Ich bin nun jemand anders." Am Ende des Videos bedankt er sich mit einem lauten Schmatzer Richtung Kamera bei seinen Eltern.

Grund zum Feiern hatte Combs auch am Tag nach seinem Geburtstag: Am Sonntag erhielt er bei den Hollywood Film Awards in Beverly Hills den Preis für die Dokumentation "Can't Stop Won't Stop: A Bad Boy Story". Darin geht es um den Aufstieg seines Labels Bad Boy und dessen 20-jähriges Jubiläum in 2016. Seltsam nur: Bei der Preisverleihung wurde er noch Sean P. Diddy Combs genannt.