Doch keine Namensänderung bei P. Diddy "LOVE ist nur eines meiner Alter Egos"

Diddy, P. Diddy, Sean John, Puff Daddy, Puffy und Swag - kaum jemand hatte schon so viele Pseudonyme wie der 48-jährige Rapper, Produzent und Schauspieler Sean Combs ("Bad Boy for Life"). Nun bedauert er, mit einer vermeintlichen weiteren Namensänderung für Verwirrung gesorgt zu haben. An seinem 48. Geburtstag hatte er verkündet: "Mein neuer Name ist LOVE aka Brother Love".

Nun der Rückzieher: Soeben veröffentlichte der laut "Forbes"-Liste bestbezahlte Promi der Welt auf Instagram ein Video. Auf einer Parkbank lümmelnd singt er die erste Zeile vom Refrain des Lionel Ritchie-Hits "Hello". Dann stellt er klar: "Ich habe nur gescherzt. Ok?" Er habe keine Verwirrung stiften wollen und eingesehen, dass man mit dem Internet nicht herumspielen dürfe. "Ich habe meinen Namen nicht geändert. Es ist nur ein Teil meines anderen Ichs. LOVE ist nur eines meiner Alter Egos."

I see you can't play with the internet ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ be calm. Spread LOVE. Ein Beitrag geteilt von Diddy (@diddy) am 6. Nov 2017 um 16:22 Uhr

Lachend fährt er fort: "Also nur, um es klarzustellen (...), ihr könnt mich mit jedem Namen ansprechen, den ich schon einmal getragen habe. Und wenn ihr mich mit "Love" ansprechen wollt, gerne." Allerdings: "Ich habe nur ein bisschen herumgespielt."