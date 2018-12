Zum Ende der gedruckten "Spex" Kein Mitleid mit der Mehrheit

Weil in den letzten Wochen so viel von Selbstverständnis und Glaubwürdigkeit von Journalismus die Rede war: Soeben habe ich in der letzten gedruckten Ausgabe der Popzeitschrift "Spex" das Gespräch mit der Hamburger Band Die Goldenen Zitronen und dem Poptheoretiker Diedrich Diederichsen gelesen.

Einmal mehr fiel mir dabei auf: Das, was die "Spex" ausgemacht hat, hat mit Journalismus wenig zu tun. Jedenfalls, sofern man unter Journalismus eine vermittelnde Tätigkeit versteht. In dem Gespräch erklärt die "Spex" weder, dass Die Goldenen Zitronen eine Hamburger Band ist, noch, dass Diedrich Diederichsen ein Poptheoretiker und ehemaliger "Spex"-Herausgeber ist. Kein Infokasten, keine Bildunterschrift, kein Vorspann, der den Ahnungslosen Anhaltspunkte gibt.

Im Gespräch selbst tauschen sich der Theoretiker und die Band charmant-selbstreferenziell darüber aus, wie eine politische Band im vierten Jahrzehnt ihres Bestehens so klarkommt. "Eigentlich geht es konstant um Ideologeme, über die man sich schon vor 30 Jahren lustig gemacht hat oder von denen man angewidert war", so der Stoßseufzer von Diederichsen in der zweiten Textspalte. Wer nicht im linken deutschen Popdiskurs des späten 20. und frühen 21. Jahrhundert firm ist, hat die Lektüre da wahrscheinlich bereits abgebrochen.

Eingeweihte schreiben für ihresgleichen

Der Zeitschrift, von der die Rede ist, war das schon immer egal. Die Leserinnen und Leser mögen sie gekauft haben, weil sie sich für neue, aufregende Musik interessieren. Erklären und vermitteln wollte die "Spex" nie, und ihre Leserinnen und Leser wollten das auch nicht haben - und wenn, dann nur insgeheim. Der Mehrheit mag es so vorgekommen sein, als schrieben hier Eingeweihte bloß für ihresgleichen.

Treffender ist die Formulierung, die "Spex"-Mitgründerin Clara Drechsler in der jetzt erschienenen letzten gedruckten Ausgabe wählt. Man habe eben "nicht als Außenstehende" über Popkultur schreiben wollen. Das war in den Achtzigern in der Tat das, womit sich die "Spex"-Redaktion von dem traktathaften, belehrend-objektivierenden Stil des Siebzigerjahre-Rockjournalismus absetzte.

Wer für die "Spex" schrieb, war Teil des Popkosmos, Teil einer aufgeregten, detailreichen Auseinandersetzung, die neue Bands, neue Sounds, neue Beats, neue Styles umgab. Wer das Magazin las, saß mit an den Tresen, an denen mit Haircut 100, Red Crayola, Throbbing Gristle, Pet Shop Boys, Public Enemy oder Blumfeld die Welt erklärt wurde. Madonna, Kim Wilde und Sade schafften es auch auf das Cover. Die "Spex" war kein Punk-Fanzine, das alles ablehnte, was nach Mainstream klingt. Aber man musste die Zeitschrift schon studieren, um zu erfahren, warum "Purple Rain" von Prince narzisstischer Mist ist, "Raspberry Beret" aber irre gut. Solches Geheimwissen gab es nur in der "Spex".

Kein Mitleid für die Mehrheit: Dieser Gestus hat die "Spex" geprägt. Und er hat die Zeitschrift bedeutender gemacht, als sie es laut Auflagenzahlen und Verbreitungsgrad je gewesen ist. Woran es gelegen hat, dass die "Spex" in den letzten 15 Jahren ihre Meinungsführerschaft eingebüßt hat? Ach, vielleicht hat sie das ja gar nicht. Vielleicht ist diese Meinungsführerschaft ökonomisch nur weniger überlebensfähig heute.

In den mittleren Neunzigern, als ich für das Magazin schrieb, flogen wir auf Kosten der Plattenfirmen zu Interviews nach London oder Seattle. Das Business lief noch und ein Artikel in der "Spex" hatte offensichtlich Relevanz bei der Tonträger-Kundschaft. Heute erreicht die schrumpfende Musikbranche, von deren Anzeigen die "Spex" aller Unbestechlichkeit zum Trotz auch lebt, ihre Zielgruppen passgenauer in den sozialen Netzwerken.

Glaubt man der letzten Printredaktion des eingestellten Magazins, ist das mit der Meinungsführerschaft ohnehin in Gänze passé. Die "sogenannte Gatekeeperfunktion von Pop-Journalist_innen" habe sich "weitgehend erledigt", schrieb Chefredakteur Daniel Gerhardt zum Ende der Zeitschrift. Soll heißen: Weil die Kids den Shit heute per Algorithmus und Spotify-Playlist auf ihre Endgeräte geliefert bekommen, braucht es das Vorsortieren, Auswählen, Vergleichen, Empfehlen nicht mehr? Ich glaube, das ist ein Missverständnis.

Pop als "intellektueller Selbstentwurf"

Kids waren nie die "Spex"-Stammleser, und letztere kannten sich im Popkosmos schon ziemlich gut aus. Wer "Spex" kaufte, wollte nicht Empfehlungen oder eine Auswahl, sondern Teilhabe an einem Popdiskurs, den es eben nur mit der "Spex" gab, die Kulturwissenschaftlerin Nadja Geer nennt es: Pop als "intellektuellen Selbstentwurf". Umgeben von den richtigen Platten und Büchern der unansehnlichen Gegenwart trotzen.

Das popkulturelle Nischendasein werde "nun von einer digitalen Architektur der Filterblasen organisiert", schreibt Tom Holert in der Abschiedsausgabe. "Dissens und Distinktion, einmal entscheidende Treibmittel pop- und jugendkultureller Wissensproduktion und Erfahrungsweisen" seien "weitgehend bedeutungslos geworden", so der frühere "Spex"-Redakteur. Was dann doch, für meinen Geschmack, ein wenig viel Kulturpessimismus ist.

Zum einen ist es eine schlechte Angewohnheit aller Generationen nach '68, der Jugend vorzuhalten, sie sei weniger dissident als man selbst. Zum anderen: Vielleicht ist die Dissidenz auch einfach schon vor Jahren weitergewandert. Weg von den (meist männlichen) Platten-Nerds hin zu Zeitschriften wie der "Missy", die 2018 ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert hat. Nicht ohne Grund sind mehrere der Autorinnen der Spex-Abschiedsausgabe Teil des queerfeministischen Missy-Universums - eine Zeitschrift, die wesentlich davon lebt, dass sie von einer Community von Dissidentinnen gemacht und getragen wird. Wie einst die "Spex", sie ruhe in Unfrieden.

P.S. Im Internet soll es weitergehen mit der Spex, doch wie genau, das verrät die Redaktion unter Leitung von Dennis Pohl noch nicht. Ab dem 1. Februar wolle man unter www.spex.de weitermachen, weil, so Pohl, es "weiterhin eine Stimme braucht, die abseitigen, marginalisierten, diskriminierten und aufrührerischen Positionen in Pop und Gesellschaft zu Gehör verhilft". Da kann man nur alles Gute wünschen.