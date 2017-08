"Look What You Made Me Do" Taylor Swift stellt YouTube-Rekord auf

43,2 Millionen Mal. So häufig wurde Taylor Swifts neues Video "Look What You Made Me Do" innerhalb der ersten 24 Stunden auf Youtube angesehen. Damit stellt Swift einen neuen Rekord auf - und zwar locker, wie der Branchendienst "Variety" vermeldet.

Bislang war "Gentleman" von Psy, die Nachfolge-Single zu seinem Überhit "Gangnam Style", das Video mit den höchsten Zuschauerzahlen innerhalb des ersten Tages. Psy kam 2013 auf 36 Millionen "views".

Swifts Video, das sie am Sonntagabend bei den MTV Video Music Awards erstmalig zeigte, erreichte nach Angaben von Youtube im Schnitt über 30.000 Zuschauer pro Minute, pro Stunde klickten zum Teil über drei Millionen User auf den Clip.

Die beeindruckenden Zahlen lassen sich nicht nur auf den Superstar-Status von Swift zurückführen. Ihr neues Video ist voll von Anspielungen auf bestimmte Momente in ihrer Karriere - von ihrem Streit mit dem Streamingdienst Spotify über ihre kurze Romanze mit Hollywood-Star Tom Hiddleston bis zu dem Gerichtsverfahren, das ein Radio-DJ kürzlich wegen Verleumdung gegen sie angestrebt und verloren hat.

Einen Überblick über die diversen Zitate und Anspielungen in dem Clip hat zum Beispiel "The Cut" aufgeführt. Die wichtigste Quelle, bei der sich Swift musikalisch bedient hat, ist derweil einfach zu identifizieren: Es ist der 90er-Party-Stampfer "I'm Too Sexy" von Right Said Fred, die sogar einen Songwriting-Credit auf der Single erhalten haben.