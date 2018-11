Britischer Pop und Brexit Damon Albarns nationaler Gesundheitsdienst

Als Damon Albarn am 24. Juni 2016 aufwachte, war die Welt eine andere geworden. Albarn ist ein Kind Europas: Geboren im London der Swinging Sixties, die Eltern bildende Künstler, der Vater eine Weile lang Manager der Band Soft Machine. Eine liberale Bohème-Familie, in der Offenheit, Toleranz und die Liebe zu den Künsten maßgebende Werte waren. Genau dieses Lebensmodell war aber nun an jenem Junimorgen von einer sehr knappen Mehrheit der Briten indirekt abgewählt worden. Seitdem ist das Brexit-Referendum zum künstlerischen Hauptantrieb für Damon Albarn geworden. "Als Mensch und Engländer fühle ich mich abgekoppelt", sagt er, "es geht mir darum, wieder eine Verbindung herzustellen."

Zuletzt ging es auf gleich zwei Alben von Albarns teilvirtueller Comicfigurenband Gorillaz um gesellschaftliche Spaltung, Rechtsruck, Europaskepsis, Rassismus. Dort verhandelte er die großen Themen der Zeit aus einer globalen Perspektive, persönlich wird es erst hier: "Merrie Land", das zweite Album seines Gelegenheitsprojekts The Good, The Bad & The Queen, ist ein wehmütiger, oft wütender und verzweifelter, aber immer wieder auch optimistischer und zärtlicher Brief eines Verlassenen an seine große Liebe.

Metaphorischer Abschiedsbrief

"Don't leave me now", heißt es in "Last Man to Leave", "and where do I go now, and where does it seem to be free?" in "Lady Boston" und "I'll pack my case and get in a cab and wave you goodbye" im Titelsong. Es ist also ein Abschied, aber zunächst ein metaphorischer: "Ich habe nicht vor, das Land zu verlassen", sagt Albarn am vergangenen Samstag im Telefoninterview. "Ohnehin geht es nicht nur um England. Die Idee einer multiethnischen, progressiven Gesellschaft, mit der ich aufgewachsen bin, ist überall in Gefahr. Es ist eine europäische Platte, ich will einen Dialog anstoßen."

Kaum jemand eignet sich so gut für dieses Anliegen wie die personell und stilistisch multikulturelle Band The Good, The Bad & The Queen: Neben Albarn spielen darin der ehemalige Bassist von The Clash, Paul Simonon, der vormalige Fela-Kuti-Schlagzeuger und Afrobeat-Miterfinder Tony Allen sowie Simon Tong (früher The Verve), ein All-Star-Ensemble, mit dem Albarn bereits 2006 ein Album aufgenommen hatte, auf dem es ebenfalls um England ging. Damals gelang eine zauberhafte Verschmelzung aus Dub, Afrobeats, Britpop und Folk.

Dieser Überraschungseffekt ist auf "Merrie Land" naturgemäß nicht mehr gegeben, aber langweilig ist das Album deswegen nicht, ganz im Gegenteil. Es enthält eine volatile und ätherische, auf die britische Folktradition zurückgreifende Musik: Dichte Texturen, nahtlose Übergänge, die scheinbar ziellos tänzelnden Dub-Beats von Allen und Simonon ergeben fast schon paranoide Meditationen über verpasste Möglichkeiten und vertane Chancen.

Damon Albarn war mit dem Zug durch das ländliche England gefahren, wo er Regionen aufsuchte, für die es das "Cool Britannia" der Blair- und Britpop-Jahre nie gegeben hatte. "Diese Gegenden wurden über Jahrzehnte vernachlässigt", sagt er. "Das haben dunkle Kräfte ausgenutzt und sich in den Köpfen der Leute breitgemacht. Es ist sehr leicht, mit den Ängsten und Hoffnungen dieser Menschen zu spielen." Albarn führte Gespräche, und die Gedanken in seinem Kopf verdichteten sich immer mehr, bis er sie schließlich in elf Songs formulierte, die seine Band mit dem Bowie-Produzenten Tony Visconti aufnahm.

Der kritisch-liebevolle Dialog mit seiner Heimat ist ein Kontinuum in Damon Albarns Karriere, seit er 1994 mit Blur und dem Album "Parklife" den britischen Zeitgeist der Neunziger eingefangen hatte. Der damaligen Euphorie hatte Albarn misstraut, ein Flaggenschwenker ist er nie gewesen. Nun scheint das damalige Gefühl des Aufbruchs endgültig einer tiefen Melancholie gewichen zu sein.

"Am liebsten würde ich 'Parklife' und 'Merrie Land' bei den kommenden Konzerten direkt hintereinander spielen", sagt er, "es gibt eine starke Verbindung zwischen diesen Alben. Damals wie heute singe ich über eine große Vertrautheit und aufrichtige Liebe. Es ist weder Patriotismus noch Nationalismus, sondern ein Angebot, diese Liebe mit anderen Menschen zu teilen und mir ihre Orte, ihre Heimat zeigen zu lassen."

Es gibt noch Hoffnung

Es ist ein Satz, den man naiv finden kann. "Ist ein 50-jähriger, millionenschwerer Popstar der richtige, um die Lage der Nation auf den Punkt zu bringen?", schrieb der "Guardian" vor einigen Tagen über "Merrie Land". Die alte Frage also: Welche politische Kraft kann Musik überhaupt entfalten? "In England ist Pop quasi klassenübergreifend ein Teil der staatlichen Gesundheitsfürsorge", sagt Albarn. "Ich bin fest davon überzeugt, dass Musik eine emotionale Verbindung herstellen kann, zu der die Politik nicht in der Lage ist."

Die eigentlichen Grenzen verlaufen heute nicht mehr zwischen Staaten, sondern immer mehr zwischen unten und oben, Stadt und Land, Jung und Alt, gebildet und bildungsfern. Wenn ein kosmopolitischer Popmillionär aus London in gottverlassene nordenglische Pro-Brexit-Gemeinden wie Blackpool und Preston fährt, um dort mit den Menschen zu reden, ist das nicht der schlechteste Anfang, diese Klüfte zu überbrücken. Seine Hoffnung, den Austritt Großbritanniens aus der EU doch noch zu verhindern, hat Damon Albarn jedenfalls nicht verloren: "Wir können unmöglich bei einer Wahlentscheidung bleiben, die auf derart zweifelhafte Weise zustande gekommen ist und seitdem in ein immer größeres Chaos führt."

Zwei Tage vor dem Interview hatte Theresa May ihren Brexit-Entwurf vorgestellt. Ab Ende November sind The Good, The Bad & The Queen in England auf Tournee, um ihr ihr Anliegen bis in die hintersten Winkel des Landes zu tragen.