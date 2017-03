Interview mit Jim Reid "Duran Duran? Was für ein Schrott!"

SPIEGEL ONLINE: Herr Reid, ihre Band The Jesus And Mary Chain waren auch für den andauernden Krach zwischen Ihnen und Ihrem Bruder William bekannt. Nun erscheint nach 19 Jahren das neue Album "Damage and Joy". Wer von Ihnen hat zuerst den anderen angerufen, um das Kriegsbeil zu begraben?

Reid: Ich erinnere mich wirklich nicht. Es hatte in den vergangenen Jahren immer wieder lukrative Angebote gegeben, dass wir auf Tournee gehen sollten. Wir haben das immer abgelehnt, kamen dadurch aber wieder ins Gespräch. Irgendwann riefen die Typen vom Coachella Festival in den USA an und boten mal wieder viel Geld für einen Auftritt. Ich sagte sofort ab. William lehnte ebenfalls ab. Aber dann kam ich ins Grübeln. Ich hatte auch abgesagt, weil ich sicher war, dass er Nein sagen würde, und William hatte exakt aus dem gleichen Grund abgelehnt. Ich weiß wirklich nicht mehr, wer dann zuerst anrief, aber ich sagte, dass ich vielleicht doch dabei wäre, wenn er mitmacht. Das meinte er auch. So wurde uns klar, dass wir der Band noch eine Chance geben sollten.

SPIEGEL ONLINE: Wie verstehen Sie sich zurzeit?

Reid: Erstaunlich gut. So viel wie zuletzt haben wir wohl noch nie miteinander geredet. Die Arbeit am neuen Album hat auch viele Wunden heilen lassen. Das tat uns gut. Ich glaube, ab einem gewissen Alter wird man entspannter, man blickt auf sein Leben zurück und wundert sich, über was für einen Quatsch man sich mal erbittert gestritten hat. Die Band trennte sich 1997 und ich könnte heute nicht mal mehr genau sagen warum eigentlich. War mein Bruder der Idiot oder ich? Kann gut sein, dass ich es war. Wir beide waren damals einfach zwei Typen, die man nicht ertragen konnte.

SPIEGEL ONLINE: Haben Sie beide, bevor es ins Studio ging, noch mal die Vergangenheit aufgearbeitet?

Reid: Nein, das haben wir nicht getan. Wir haben unsere Fehler gegenseitig unausgesprochen akzeptiert. Wir waren schon glücklich, dass die Atmosphäre im Studio so viel besser war. Die Stimmung bei den Aufnahmen zu unserem letzten Album "Munki" war wirklich unerträglich. Die Platte war gut, aber der Weg dahin war die Hölle. Das wollten wir nicht wiederholen, deshalb brauchten wir auch so eine lange Auszeit. Damit die Sache nicht wieder so schnell aus dem Ruder läuft, haben wir für die Aufnahmen zum neuen Album zum ersten Mal einen Produzenten engagiert, damit der als eine Art Schiedsrichter fungieren konnte, wenn mein Bruder und ich uns mal wieder umbringen wollten. Aber diesmal gab es keinen Ärger, was auch fast ein Schock war.

SPIEGEL ONLINE: Was war eigentlich Ihr Ziel, als Sie mit der Band 1983 loslegten?

Reid: Uns einte der brennende Hass auf die Musikszene jener Zeit. Die frühen Achtziger waren eine entsetzliche Ära für Musik: Kid Creole and the Coconuts, Duran Duran oder Spandau Ballet - was für ein Schrott! Jede Woche lief die Sendung "Top of the Pops" im Fernsehen, die schauten wir immer und waren entsetzt über den Mist, der da geboten wurde. Wir saßen dann nächtelang beisammen und fragten uns, wie eine neue aufregende Band zu klingen hätte. Unsere Helden waren The Velvet Underground und die Sex Pistols. Wir wollten Aufregung und Gefahr zurück in die Musik bringen und das Establishment erschrecken.

SPIEGEL ONLINE: Was sind eigentlich die Vorteile, in einer Band mit seinem Bruder zu sein?

Reid: Auch wenn wir uns wild gestritten haben, war das Vertrauen immer intakt. Das ist ein gewaltiger Vorteil in einer Branche, in der dich wirklich jeder über den Tisch ziehen will. In den ersten fünf Jahren waren wir auch tatsächlich bei fast allem einer Meinung. Auch wenn wir uns auch da schon manchmal prügelten, waren wir doch sehr produktiv. Alkohol und Drogen brachten dann später alles aus dem Gleichgewicht. Was auch daran lag, dass uns der Erfolg unheimlich war und wir ständig Angst vor allem hatten. Ich bin sagenhaft schüchtern und betäubte mich, um das alles aushalten zu können. Wenn ich breit war, fühlte ich mich wie Iggy Pop. Nüchtern hätte ich mich auf keine Bühne gewagt. Als wir nämlich tatsächlich erfolgreich wurden, war das ein Schock für uns, denn wir wussten überhaupt nicht, wie wir damit umgehen sollten. Uns war nur klar, dass wir mit dem Chaos, das wir in den ersten Jahren inszenierten, auf Dauer nicht weitermachen konnten.

Video: The Jesus And Mary Chain - Always Sad

SPIEGEL ONLINE: Sie wollten also schon dauerhaften Erfolg?

Reid: Absolut, uns fehlte nur ein Plan dafür. Ich war der Frontmann, theoretisch, denn letztlich war ich mit der Rolle völlig überfordert. Weil ich keinen Plan hatte, betrank ich mich vor jedem Auftritt, irgendwann kamen Drogen dazu. So stand ich immer lädiert und ängstlich auf der Bühne und bemühte mich, meine Rolle zu spielen. Ich war 25 Jahre im Dauerrausch.

SPIEGEL ONLINE: Wie kamen Sie eigentlich auf die Idee mit den 20-Minuten-Konzerten?

Reid: Das war nicht unsere Idee, die haben wir von der Band The Fire Engines gestohlen. Dazu kam, dass wir früher gar nicht länger hätten spielen können, weil wir nur acht zweiminütige Songs hatten. Wir traten zwar in runtergerockten Kaschemmen auf, nahmen zwei Pfund Eintritt und spielten nur zwanzig Minuten, aber wir hinterließen Eindruck. Noch heute sprechen mich Leute darauf an, dass sie eine dieser Shows erlebt hätten. Und das ist eben auch ein Erfolg.

SPIEGEL ONLINE: Daran, dass bei Ihrer Coachella-Comeback-Show Scarlett Johansson für ein Duett auf die Bühne kam, erinnern sich auch einige. Kann die singen?

Reid: Ah, ein Konzert, an das ich mich sogar erinnern kann, denn es war wohl das erste Konzert überhaupt, bei dem ich nüchtern auftrat. Ich zitterte vor Aufregung am ganzen Körper, das können Sie bei YouTube anschauen. Scarlett Johansson hatte William eingeladen, der wusste, dass sie ein Fan ist und gerade eine Platte macht. Also sang sie "Just Like Honey" mit uns. Wenn ich singen kann, kann jeder singen. Ich komme seit mehr als dreißig Jahren damit durch.

SPIEGEL ONLINE: "I hate my brother and he hates me", heißt es in einem Ihrer neuen Songs. Doch kein Friede in Sicht?

Reid: Es ist, wie es ist. Zurzeit verstehen wir uns ganz gut, denn da ist ja auch viel Liebe, aber mindestens so viel Hass. Es wäre verlogen, das nicht klarzustellen. Es gab Momente, da hätte ich ihn wohl umgebracht, wenn mir jemand ein Messer gereicht hätte. Aber diese Hassliebe zwischen uns ist eben auch der Motor dieser Band. Wenn ich sehe, was bei den Gallaghers los ist und bei Ray und Dave Davies, kommt mir das alles sehr vertraut vor. Bleiben wir bei Oasis: Wenn Noel in einer Bank arbeiten würde und Liam als Klempner, würden die sich vielleicht gut verstehen, aber in einer Band gemeinsam eingesperrt zu sein, verschärft die Situation. Mit seinem Bruder in einer Band zu sein, ist, als wäre man gemeinsam einige Jahre in einem Fahrstuhl steckengeblieben: Irgendwann wird eben der Sauerstoff knapp und dann beginnt der Überlebenskampf. Und der kann brutal sein.

SPIEGEL ONLINE: Und wie viel Sauerstoff ist derzeit noch im Jesus-And-Mary-Chain-Fahrstuhl?

Reid: Zurzeit ist die Versorgung noch gut, weil wir einen Extra-Sauerstoff-Tank an den Fahrstuhl angeschlossen haben. Das sollte für die Tournee reichen. Und mit etwas Glück für eine weitere Platte. Aber irgendwann wird der Sauerstoff sicher wieder knapp.

The Jesus And Mary Chain: "Damage and Joy". (Rykodisk/Warner, erscheint am 24. März)