Legendärer Rockmusiker Tom Petty ist tot

Tom Petty ist tot. Der legendäre Rockmusiker starb im Alter von 66 Jahren, wie sein Manager mitteilte. Petty habe zuvor in seinem Haus in Malibu einen Herzstillstand erlitten und sei ins Krankenhaus gebracht worden. Dort habe man ihm nicht mehr helfen können, heißt es in der Mitteilung. Petty sei umgeben von seiner Familie, seinen Bandmitgliedern und seinen Freunden gestorben.

Schon Stunden zuvor hatten zahlreiche Medien - da noch fälschlicherweise - berichtet, Petty sei tot. Seine Tochter Annakim Violette hatte die Meldungen zunächst auf ihrem Instagram-Account wütend dementiert, US-Medien hatten ihre Berichte zurückgezogen. Am Dienstagmorgen bestätigte Pettys langjährige Manager Tony Dimitriades dann im Namen der Familie den Todesfall.

Petty gilt als einer der größten Künstler der Musik-Geschichte. 2002 wurde seine Band "Tom Petty and the Heartbreakers" in die "Rock and Roll Hall of Fame" aufgenommen. Das "Rolling Stone"-Magazin listet ihn unter den 100 größten Musikern aller Zeiten. In den Siebzigerjahren feierte er seine größten Erfolge. Zu den bekanntesten Hits der Band zählen "I Won't Back Down", "Free Fallin" und "Learning to Fly". Erst vor wenigen Tagen waren die Musiker in Los Angeles aufgetreten, für November waren zwei Konzerte in New York angekündigt.

In den Achtzigerjahren war Petty Teil der legendären "Traveling Wilburys". Die Band setzte sich aus George Harrison (The Beatles), Jeff Lyne, Roy Orbison, Bob Dylan und Petty zusammen. Gemeinsam produzierten die fünf Rockstars zwei Studioalben.

Kürzlich hatte Petty dem "Rolling Stone"-Magazin in einem Interview gesagt, dass er nicht davon ausgehe, noch einmal auf eine größere Tour zu gehen. "Wir sind alle weit über 60 Jahre alt, ich habe eine Enkeltochter und würde gerne mehr Zeit mit ihr verbringen."