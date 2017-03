Jazz- und Pop-Produzent Tommy LiPuma ist tot

Er war der Mann im Hintergrund. Jetzt ist der Jazz- und Pop-Produzent Tommy LiPuma im Alter von 80 Jahren in New York gestorben. Das gab das Label Decca/Verve bekannt, bei dem er auch als Vorsitzender tätig gewesen war.

In 60 Jahren Karriere gewannen LiPumas Produktionen insgesamt fünf Grammys und wurden 28 weitere Male nominiert. Er arbeitete mit Paul McCartney ("Kisses on the Bottom"; 2012) und Diana Krall ("When I Look In Your Eyes"; 2000) zusammen. Mit ihr arbeitete LiPuma unlängst an ihrem neuen Album "Turn Up the Quite". Für das Album "Live in Paris" gewannen beide 2002 einen Grammy. Krall sagte, LiPuma habe sie in künstlerische Höhen katapultiert, von denen sie "niemals geträumt hatte".

Neben McCartney und Crall arbeitete Tommy LiPuma unter anderem auch mit Miles Davis, Randy Newman, George Benson, Bill Evans und Natalie Cole zusammen. Für die Schauspielerin Barbra Streisand produzierte er den Titel "The Way We Were" - aus dem gleichnamigen Film von 1973.

2004 trat LiPuma von seinem Posten als Vorsitzender beim Label Verve zurück, um mehr im Studio zu arbeiten.