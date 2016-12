Musik-Auszeichnung Tupac und Pearl Jam in "Hall of Fame" aufgenommen

Folksängerin Joan Baez, die Grungeband Pearl Jam und der verstorbene Rapper Tupac Shakur werden in die sogenannte Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Das teilte die "Ruhmeshalle des Rock" in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio mit. Weitere Geehrte sind die US-Rockband Journey sowie die britischen Rockbands Yes und Electric Light Orchestra, wie es in der Mitteilung heißt.

Dagegen ging die Disco-Band Chic trotz ihrer elften Nominierung im Oktober erneut leer aus. Nur ihr Mitgründer, der 64-jährige Musikproduzent Nile Rodgers, wurde in der Nebenkategorie "Herausragende musikalische Qualität" geehrt. Die deutsche Band Kraftwerk verpasste trotz Nominierung erneut den Einzug in die ewige Ruhmeshalle des Rock.

Insgesamt waren 19 Künstler für die Aufnahme in die "Hall of Fame" nominiert. Das Museum will die einflussreichsten Musiker, Produzenten und Künstler im Einflussbereichs des Rock'n'Roll ehren. Berechtigt für die Aufnahme sind nur Künstler, deren erste Veröffentlichung mindestens 25 Jahre her ist.

Für die Entscheidung, wer es schließlich in die Ruhmeshalle schafft, befragte das Museum rund 900 Experten aus der Musikindustrie. In die Entscheidung schließt zudem das Online-Votum von Fans mit ein, allerdings nur zu einem kleinen Teil.

Zur Begründung, warum Tupac Shakur in diesem Jahr auserkoren wurde, heißt es auf der Homepage des Museums, er sei der "ultimative Hip-Hop-Antiheld". Er habe Zeilen verfasst, die zur Diskussion über Rapmusik, Rassenthematik und junge Schwarze in Amerika geführt hätten. "Tupac ist authentisch und legendär." Er verkaufte rund 75 Millionen Alben und starb vor 20 Jahren (mehr zum "Tod des Getto-Poeten" lesen Sie hier).

Die 32. feierliche Einführung der Gewinner in die "Hall of Fame" findet am 7. April bei einem Konzert in New York statt.