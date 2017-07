Abgehört - neue Musik Entwaffnend uncool

Max Richard Leßmann - "Liebe in den Zeiten der Follower"

(Caroline/Universal, seit 21. Juli)

"Du, Sebastian, ich wollte früher eigentlich immer so Chanson-Swing-Schlagerkram machen", soll Max Richard Leßmann zu Sebastian Madsen gesagt haben. Naja, und das haben die beiden Indierock-Typen dann auch gemacht, ungefähr so wie Alex Turner und Miles Kane damals gesagt haben: Hey, aus dieser gemeinsamen Vorliebe für Plüsch und Sixties und Burt Bacharach, daraus lässt sich doch was machen. Das nannte sich dann Last Shadow Puppets.

Dazu muss man wissen: Im Gegensatz zu Kane, Turner und seinem Produzenten Madsen ist Leßmann gerade mal 25 Jahre alt. Aber wenn man die Lieder seines Debüt-Albums hört, durchwirkt von, eben, deutschem wie französischem Chanson, Swing und Schlager, dann hat man nicht den Eindruck, dass sich hier ein smarter Jüngling einen Scherz erlaubt. Und so würde dieses Album auch nicht funktionieren. Leßmann nimmt seine Leidenschaft ernst, verkünstelt sich nicht, wie der stilistisch verwandte Max Raabe, schafft es aber dennoch auf ähnliches Humor- und Sympathie-Niveau. Das schafft man nur, wenn man schon ein bisschen was erlebt und gemacht hat: Leßmann spielte schon als Teenager in seiner Band Vierkanttretlager, mit der er nicht nur mehrere Alben aufnahm, sondern auch einen Auftritt beim Bundesvision Song Contest absolvierte. Inzwischen ist er ein gefragter Songwriter im deutschen Pop und schreibt für Acts, in deren Texten es nicht nur um Banalitäten und Befindlichkeiten geht, darunter Casper, Prinz Pi und seit neuestem Romano.

Andreas Borcholtes Playlist KW 30 SPIEGEL ONLINE 1. Moses Sumney: Doomed 2. Oneohtrix Point Never: Good Time 3. Mount Kimbie feat. King Krule: Blue Train Lines 4. Tyler, The Creator feat. Frank Ocean: 911/ Mr. Lonely 5. Kamaiyah: Build You Up 6. Fünf Sterne Deluxe: Moin Bumm Tschack 7. Romano: Copyshop 8. Füffi: Karrieremodus Tod 9. Max Richard Leßmann: Ein Lied aus Dir 10. Jetzt!: Kommst Du mit in den Alltag?

Leßmanns Erzählfigur in seinen eigenen Texten ist die des romantischen Träumers, ein verliebter Simplicius, der durchaus weiß, wie die Welt läuft, sich aber entschieden hat, alles nicht so kompliziert zu nehmen: "Eigentlich muss man nichts müssen, außer Küssen muss man nichts", postuliert er fröhlich in "Küssen" - und mokiert sich in den Strophen über Selfie- und Instagram-Wahn. Dazu jodeln im Hintergrund schönste -Beach-Boys-Choräle, es seufzen die Streicher. Allein aus der selbstgewissen Schönheit dieser schwelgenden Musik heraus, kann sich das von Druck und Stress geplagte Neuzeit-Individuum mal ein seufzendes Aufatmen leisten.

Küssen, um nochmals Max Raabe zu bemühen, kann man bekanntlich aber nicht alleine, und deshalb sehnt sich Leßmann in vielen anderen Songs überraschend unpeinlich, dafür wortgewandt und witzbegabt nach der Herzdame, die ihn, zumindest temporär, verlassen hat. Facebook-Buddys und Followern erteilt er eine Absage: "Ich wünschte, dass ich niemanden mehr kennte", konjunktiviert er korrekt, "nur dich, nur dich, nur dich, nur dich!" Weniger Comedian Harmonists, dafür mehr Rat Pack, wird es in, "Sie trinkt": "Sie trinkt, sie raucht, sie riecht gut/ Sie sieht ein bisschen so aus wie Brigitte Bardot", singt er da, charmant "gut" auf "dot" reimend - und natürlich sieht "sie" am Ende "ein bisschen so aus wie du". Hach. Später hat er dann selbst "Einen im Tee".

Also: Verbrennen Sie mit Max Richard Leßmann all sein Geld im "Lavendelfeld", gehen Sie mit ihm ins Salzwasserfreibad ("Keine Langeweile") oder basteln Sie mit Papier, Melodie und fechten Küssen eine schöne Ballade ("Lied aus Dir". Hören Sie dabei Montand, Morricone oder Muppetshow heraus. Entwaffnend uncool. (7.5) Andreas Borcholte

ANZEIGE

Tyler, the Creator - "Flower Boy"

(Columbia/Sony, seit 21. Juli)

Mensch, sie werden so schnell erwachsen. Und ganz ehrlich: Bei Tyler, the Creator hat man nichts dagegen. Den Rapper aus Los Angeles hatte man schließlich nach dem ersten Hype um sein 2011 erschienenes Debüt "Goblin" schon fast abgeschrieben. Als durchaus talentierten Musiker, der seinen Moment hatte, klar. Aber eben auch als jemanden, dessen notorisch schlechte Manieren und dessen katasterhafte Verwendung misogynen und homophoben Slangs schnell nur noch nervte. Neunmal "Faggot" in einem Song? Uff.

Was bedeutet es also, wenn dieser Tyler, the Creator nun auf seinem dritten Album Zeilen wie diese raushaut? "Truth is, since you kid, thought it was a phase (...)/But, it's still going on", rappt er in "Garden Shed". Neugierig? "I Ain't Got Time!": "Next line will have 'em like 'Whoa'/I been kissing white boys since 2004." Ist er also schwul? War sein verlässliches "Faggot" bloß eine Reaktion angesichts der eigenen ungeklärten Sexualität? Oder will er am Ende wieder mal nur provozieren?

Abgehört im Radio Abgehört gibt es auch im Radio! Jeden Mittwoch um 23 Uhr gibt es beim Hamburger Web-Radio ByteFM ein Abgehört-Mixtape mit vielen Songs aus den besprochenen Platten und Highlights aus der persönlichen Playlist von Andreas Borcholte.

Die Wahrheit ist: Es ist vollkommen egal. "Flower Boy" bietet eine neue musikalische Vielfalt zwischen der instrumentenlastigen Seligkeit eines Chance the Rapper und dem sedierten Düster-Rap, den man von Odd-Future-Crew-Kollege Earl Sweatshirt und Tyler selbst kennt. Zwischen den Zeilen tritt zudem etwas zu Tage, was man bisher vergeblich suchte: Der Mensch hinter der Kunstfigur. Und der ist vor allem: verletzlich und verunsichert.

Die 14 Tracks funktionieren dabei als Kaleidoskop juveniler Ängste. In Rückblenden, Reflexionen und aktuellen Bestandsaufnahmen formuliert Tyler eine èducation sentimentale für die Glasfasergeneration. Die Möglichkeiten schier unendlich, die Welt zu Jedermanns Füßen, aber die ollen Gefühle wird man eben nicht los: Verlustangst, Liebeskummer, Langeweile, die ganze Palette. "I'm the lonliest man alive", singt Tyler in "911/Mr. Lonely" (feat. Frank Ocean & Steve Lacey). "But I keep on dancing to throw them off." Dass das nicht erst seit gestern gilt, glaubt man ihm. Auf "Flower Boy" hat er jedoch endlich das nötige künstlerische Rüstzeug, um es auch unfallfrei auszudrücken. (8.0) Dennis Pohl

ANZEIGE

Jetzt! - "Liebe in großen Städten"

(Tapete Records, seit 21. Juli)

Die Musik von Jetzt! war lange Zeit verschollen und sagenumwoben. Mitte der Achtzigerjahre fanden in der tiefsten deutschen Provinz, in Bad Salzuflen, einige umtriebige Akteure der späteren Hamburger Schule zusammen. Frank Spilker von den Sternen, Bernd Begemann, Bernadette La Hengst und Jochen Distelmeyer, später Blumfeld, veröffentlichten mit ihren damaligen Bands auf dem "Fast Weltweit"-Label Kassetten. Zentrum dieses Kosmos war Michael Girke, Sänger und Gitarrist von Jetzt!. Von der Band gab es zu Lebzeiten kaum mehr als das 1987 aufgenommene Tape "Liebe in GROSSEN Städten". Die fünf Stücke sind vor einigen Jahren im Netz aufgetaucht und jetzt, ergänzt um weitere Songs, zum ersten Mal auf Vinyl und CD erschienen.

Jetzt! schlossen an den damaligen britischen Indie-Pop an, der freundliche Sturm und Drang von The Wedding Present und die Eleganz von Style Council klingen immer wieder durch (an der Trompete: Jochen Distelmeyer). Girke singt über die Enge auf dem Dorf, die Liebe, Leben in Deutschland ("Es ist langweilig/ Wir tun es trotzdem") und die Schwierigkeiten, aus dem auszuscheren, was für einen vorgesehen ist. Die Lieder drängen ins Offene und erzählen immer wieder davon, dass man da nicht ohne Weiteres hinkommt.

Bei ihrem für lange Zeit letzten Konzert 2007 in Hamburg spielten Blumfeld den Jetzt!-Song "Kommst du mit in den Alltag?": "Weißt Du noch/ Unter der alten Brücke/ Wir hatten uns so fest geschwor'n/ Anders zu sein/ Als die Leute in ihren Büros/ Alles schien so einfach zu sein/ Doch wir haben von all dem noch gar nichts gewusst". Diskursfreude und Sehnsucht, nach Ernst Bloch das einzige ehrliche Gefühl, verbinden sich in der Musik von Jetzt! zu wunderschönen, reflektierten Popsongs. Neben mir brach ein erwachsen gewordener Blumfeld-Fan in Tränen aus. 1987 endete "Kommst du mit in den Alltag?" noch beschwingt, mit einem Chor: "Nieder mit den Umständen/ Es lebe die Zärtlichkeit".

Michael Girkes Musik und seine Texte sind von einer strahlenden Intelligenz - ein geglückter Versuch, aus der Sackgasse rauszukommen, in der Punk und NDW gerade gelandet waren. Warum diese Band damals nicht einfach alles neu machen konnte, bleibt rätselhaft. (9.0) Benjamin Moldenhauer

ANZEIGE

Wertung: Von "0" (absolutes Desaster) bis "10" (absoluter Klassiker)