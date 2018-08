Wacken Open Air Die verrückte Irrfahrt der Heavy-Metal-Rentner

Die Heavy-Metal-Szene ist für ihre Loyalität berühmt: Fans halten Bands teils jahrzehntelang die Treue. In einer Studie des Musik-Streamingdienstes Spotify zur Loyalität in verschieden Musikgenres siegten die Freunde des harten Rocks weltweit mit Abstand.

Und auf dem Wacken Open Air, dem größten Metal-Festival der Welt, sieht man nicht selten Besucher herumlaufen, die noch die Eintrittsbändsel der letzten Jahre ums Handgelenk tragen. Bisweilen so viele, dass man sich schon an die Freundschaftsarmbänder von Wolfgang Petry erinnert fühlt.

Ob die beiden betagten Herren, die die Polizei in der Nacht zu Sonnabend aufgegriffen hat, ebenfalls seit Jahrzehnten Metal-Fans sind, ist nicht überliefert. In jedem Fall zeigten sie große Begeisterung für das am Sonntagmorgen zu Ende gegangene Festival.

Gegen drei Uhr kümmerte sich eine Streife um die beiden Herren, die sich aus einem Dithmarscher Altenheim auf den Weg gen Wacken gemacht hatten - offenbar ohne sich abzumelden.

"Ihr seht zwar böse aus, seid aber die besten Fans der Welt"

"Natürlich vermisste man sie in ihrem Zuhause", schrieb die Polizei in einer Pressemitteilung. Entsprechend habe man "rasch einen Rücktransport organisiert, nachdem die Polizei die Senioren aufgegriffen hatte".

Die beiden Männer sollen nach Polizeiangaben desorientiert gewirkt haben. Sie hätten sich "nur widerwillig auf den Heimweg gemacht", sodass ein Streifenwagen das beauftragte Taxi vorsorglich zurück zum Altersheim begleitet habe.

Neben diesem eher missglückten Festivalbesuch sei das Wacken Open Air aber ebenso friedlich verlaufen wie auch schon in den vergangenen Jahren, teilte die Polizei mit. "Ihr seht zwar böse aus und seid echt schrill", heißt es in einer Pressemitteilung, "seid aber für die Polizei die besten Fans der Welt!!!".

