Hitlieferant aus der Vergangenheit Mozart verkauft 2016 die meisten CDs

Sorry, Drake. Leider verloren, Beyoncé. Die meisten CDs im laufenden Jahr hat kein Popstar verkauft, kein Rapper oder Rockstar. Es war - Wolfgang Amadeus Mozart. Der Branchendienst "Billboard" berichtet, das am 28. Oktober veröffentlichte Box-Set "Mozart 225 - The New Complete Edition" habe innerhalb von nur fünf Wochen die Veröffentlichungen der Stars der Gegenwart überflügelt.

1,25 Millionen CDs verkauften sich seitdem, berichtet "Billboard" unter Berufung auf Angaben der Universal Music Group. Allerdings liegt der Meldung ein Rechentrick zugrunde. Insgesamt gingen von "Mozart 225" nämlich nur rund 6250 Einheiten über den Ladentisch. Allerdings besteht das Set aus 200 CDs. Es kostet rund 360 Euro und wiegt zwölf Kilogramm.

Außerdem machen die meisten verkauften CDs Mozart noch lange nicht zum Top-Seller des Jahres 2016. Die Bekanntgabe des erfolgreichsten Albums steht noch aus, aber es dürfte dann doch kein Weg an Drake vorbeiführen. Kürzlich gab "Billboard" bekannt, sein Album "Views" habe in den USA mittlerweile vierfachen Platin-Status erreicht, sich also vier Millionen Mal verkauft. Diese Summe errechnet "Billboard" aus allen verfügbaren Kanälen: verkaufte CDs und Schallplatten, Downloads und Streaming.