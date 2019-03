"Woodstock 50" Jay-Z und Santana bei Woodstock-Jubiläumskonzert

Zum 50. Jahrestag des Hippie-Events Woodstock soll in der Nähe des Originals ein Jubiläumskonzert steigen. Jetzt ist bekannt, welche Künstler zwischen dem 16. und 18. August in Watkins Glen im Bundesstaat New York auftreten. Die Varianz reicht von Santana bis zu Miley Cyrus.

Erklärtes Ziel des Organisators Michael Lang, der schon das Original mit veranstaltete, war eine Mischung aus klassischen Bands und aktuellen Künstlern. Das ist gelungen. Santana war schon 1969 dabei, genauso wie John Sebastian, Dead & Company (die Nachfolgeband der Grateful Dead), Country Joe McDonald und Canned Heat.

Zu den verpflichteten aktuellen Künstlern zählen Jay-Z, Chance the Rapper, The Killers, Greta Van Fleet, Imagine Dragons und Courtney Barnett. Geplant sind drei Bühnen, ein Rahmenprogramm mit Diskussionsrunden und Filmvorführungen. Die Organisatoren erwarten bis zu 100.000 Besucher pro Tag.