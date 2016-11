"Tatort"-Highlight mit Ulrich Tukur Wie "Se7en" - nur besser!

Auf einmal schüttet es vom Himmel, als habe Gott alle seine Sprinkleranlagen auf einmal eingeschaltet.

Aber nein, es gibt in diesem "Tatort" ja gar keinen Gott. Nur einen Serienmörder namens Steinmetz, der sich als Erlöser aufspielt, der Menschen, die sich angeblich nach dem Tod sehnen, beim Sterben hilft. Freilich, ohne von ihnen darum gebeten worden zu sein. Jedoch immer "angemessen", wie er im Gespräch mit dem Kommissar erklärt, immer "würdevoll". Stolz sagt der Serienmörder: "Keine Blutspritzer, keine Schreie, die die Nachbarn gestört haben."

Der sich umsichtig gebende Psychopath lotst Kommissar Felix Murot (Ulrich Tukur) gleich am Anfang dieses "Tatort" im Auto durch ein Wiesbaden, wo es pittoresk vom Himmel pladdert wie einst in David Finchers "Se7en". Am Ziel angekommen, führt er den Ermittler, ähnlich wie der Killer den Kommissar in der legendären Vorlage, zu einem Karton. Murot erschrickt, zuckt zurück, der Serienmörder lächelt konziliant: "Keine Angst, ich bin keiner von denen!"

Kein Kopf in der Box wie bei "Se7en" also, und doch lässt dieser "Tatort" den Zuschauer verstört zurück wie kaum ein anderer Psychoschocker. Das liegt daran, wie Tukur seinen Murot hier tief und tieftraurig in die Ambivalenzen des Falles vordringen lässt. Am Ende, wir verraten nicht zuviel, wird der Ermittler aufs Grausamste mit der eigenen tragischen Familiengeschichte konfrontiert.

Risikoschauspieler auf dem Weg in den Abgrund

Tukurs Murot ist ja eines der tollsten Experimente der "Tatort"-Geschichte; was uns da alles schon zugemutet wurde: Zwiegespräche mit dem Hirntumor, Balletteinlagen mit Verdächtigen, Massenschiessereien mit Rekord-Bodycount. Ulrich Tukur hat seinen Murot gleichsam auf Cinemascope aufgeblasen, ihn wenig vorteilhafte Slapstickeinlagen hinlegen lassen und ihn schließlich in seine Einzelteile zerlegt. Jetzt schraubt er ihn eben wieder zusammen, so dass da am Ende ein richtiger Mensch auf dem Bildschirm zu agieren scheint - der in Wirklichkeit aber eben doch nur der Risikoschauspieler Tukur auf einer weiteren Exkursion in die Abgründe der menschlichen Seele ist.

Nach dem tarantinoesken Zitatwestern "Ulrich Unchained" und der grotesken Selbstbespiegelung "Being Ulrich Tukur" nun also "Tu7ur". Der Schauspieler versucht hier als Kommissar einen Serienmörder zu überführen, der seine penibel geplanten Bluttaten als großes humanistisches Projekt verkauft. Immerhin, so dessen Begründung, hätten ja alle seine Opfer an ihrem Leben gelitten.

Anfänglich hat Murot noch den Plan, den Täter als narzisstischen Psycho zu entlarven, doch schon bald wird er von dem anderen in einen gefährlichen Dialog gezogen. Es geht zum Beispiel um die desaströse Wirkungsmacht, die Eltern auf ihre Kinder haben können. Und je persönlicher die Konfrontation gerät, desto stärker scheinen sich bei dem Ermittler kriminalistische, juristische und moralische Gewissheiten aufzulösen.

Dass die riskante Inszenierung dieses ethischen Erosionsprozesses nicht zur Relativierung aller Werte führt, ist natürlich auch dem Filmemacherduo Erol Yesilkaya (Buch) und Sebastian Marka (Regie) zu verdanken. Die beiden verstehen sich auf souveränes Genrekino, ringen diesem aber immer wieder neue, aufregende Subtexte ab. 2015 inszenierten sie den Abschieds-"Tatort" von Joachim Król als zitatfreudigen Home-Invasion-Thriller mit tragischer Note; gerade erst lief ein Münchner "Tatort" von Yesilkaya und Marka, der als klassischer Copthriller mit nihilistischem Nachgang daherkam.

Hier nun setzen sie den Serienkillerthriller mit den für das Genre üblichen Wendungen und Rückblende in Szene, verdichten diese aber auf selten gesehene Weise. Einmal werden wir Zeuge, wie Steinmetz eines seiner Opfer in der Wanne zum Tode befördert. Über Minilautsprecher spielt er der Sterbenden einen berauschend schönen Song des amerikanischen Empfindsamkeitsterroristen Sufjan Stevens vor, in dem dieser flüstert: Kleine Taube, hast Du immer genug Liebe bekommen?

Ein Song, der wie die Träne aus dem Auge in dieses formvollendet verdrehte Mörderpoem über pervertierte Menschenliebe passt.

Bewertung: 10 von 10 Punkten

"Tatort: Es lebe der Tod", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD