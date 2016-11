"Tatort"-Superlative Wer mordet am bösesten? Wer singt am schrägsten? 

Das Gute kann am besten ausgespielt werden, wenn das Schlechte richtig, richtig böse ist. Schon in der frühen Kinogeschichte, seit Fritz Langs "Dr. Mabuse", präsentierten sich die deutsche Kinoschaffenden als Meister der Angst. Viele "Tatorte" knüpften an diese Tradition an und fuhren besonders schaurige Mörder auf. Von Müttern als Killermaschinen bis Veterinärinnen mit Mordtrieben. Die Kommissare ermittelten in diesen Fällen sehr nah am Abgrund - und wurden oft genug selbst als Opfer ins Visier genommen.

Die fünf bösesten Mörder Hans-Martin Carsdorff (Manfred Zapatka) will sich rächen. An Lena Odenthal (Ulrike Folkerts), die ihn einst des Mordes an seiner Freundin überführt und in die geschlossene Anstalt gebracht hat. In "Die Zärtlichkeit des Monsters" (1993) bricht Carsdorff aus der Klinik aus, kapert einen Bus und nimmt die Insassen als Geiseln. Einen Mord später stellt er der Ludwigshafener Ermittlerin nach - verkleidet als alte, gebrechliche Frau. Irre. Töten ist ihr Beruf: Die Auftragskillerin Valerie (Corinna Harfouch) ist auf den Bundeskanzler angesetzt, weil der ein Ermittlerteam in Banken einschleust, um deren illegale Finanztransaktionen aufzudecken. Ihr Sohn hilft ihr bei dem Mordauftrag. In seiner letzten Folge "Die Ballade von Cenk und Valerie" (2012) hat der Hamburger Hauptkommissar Cenk Batu (Mehmet Kurtulus) einen besonders spektakulären Fall zu klären - in dem die völlig empathielose Killerin Valerie unter anderem Cenks schwangere Freundin entführt. Killer-Action im "Nikita"-Style. Dr. Karl Petzold (Ulrich Tukur) ist nicht fähig, Gefühle für andere Menschen zu empfinden. Er mordet aus Spaß, aus dem Nichts, einfach so. Als er Kriminaloberkommissarin Charlotte Sänger (Andrea Sawatzki) und ihre Hilfsbereitschaft gegenüber anderen Menschen kennenlernt, will er von ihr lernen, verfolgt sie permanent. Am Ende bringt er die Eltern der Ermittlerin um. Ulrich Tukur spielte die Rolle des Karl Petzold in der Frankfurt-Folge "Das Böse" (2003) so eindringlich, dass er 2004 dafür den Deutschen Fernsehpreis erhielt. Ein geniales Vorspiel für die klugen Thriller, die Tukur inzwischen als Kommissar für den Hessischen Rundfunk dreht. "Morde ohne Leichen" (1997) ist ein echter "Tatort"-Klassiker. Udo Samel spielt darin den Wiener Auftragsmörder Magister Ritte, der die Leichen seiner Opfer so gründlich beseitigt, dass sie zunächst nur als vermisst gemeldet werden. Erst als das Team von Chefinspektor Fichtl (Michael Janisch) die Leiche eines Obdachlosen auf einer Baustelle findet, können sie Ritte überführen. Besonders durchtrieben: Charlotte Delius (Sibylle Canonica) in "Borowski und die Frau am Fenster" aus dem Jahr 2011. Sie steigt in die Häuser ihrer Opfer ein, betäubt sie erst mit einem Elektroschocker, danach verabreicht sie ihnen eine Giftspritze. Das wird auch beinahe Kommissar Borowski (Axel Milberg) zum Verhängnis. Später kriegt es Borowski im Fall "Der stille Gast" ein weiteres Mal mit einem besonders fiesen Mörder (diesmal von Lars Eidinger gespielt) zu tun.

Das Privatleben der "Tatort"-Ermittler spaltet die Fans: Die einen feiern alles Zwischenmenschliche, verfolgen über mehrere Folgen die Liebeleien, die sich innerhalb der Teams abspielen. Die anderen nervt die amouröse Ablenkung. Sie wollen, dass die Kommissarinnen und Kommissare einfach nur ihren Job machen: ermitteln. Gerade in den vergangenen Jahren räumen die "Tatort"-Macher den erotisch aufgeladenen Seitensträngen innerhalb der Folgen mehr Raum ein, Sex inklusive.

Die fünf erotischsten Momente Schwuler Sex im "Tatort" - die Medien haben über "Wir - Ihr - Sie" (2016) ausgiebig diskutiert. Der Berliner Ermittler Robert Karow (Mark Waschke) schläft in der Folge leidenschaftlich mit einem Mann - gezeigt wird das ganze aus der Deckenperspektive einer Überwachungskamera. Peeping Tom lässt grüßen. Bis heute unvergessen: Nastassja Kinskis Auftritt als Sina Wolf in "Reifezeugnis" (1977). Wolf ist ihrem Lehrer Helmut Fichte (Christian Quadflieg) deutlich näher, als es zwischen Lehrern und Schüler der Fall sein sollte. Kinski hat sich in der Folge mehrmals ausgezogen, "Reifezeugnis" hatte mit 25,05 Millionen Zuschauern bei der Erstausstrahlung die zweithöchste Einschaltquote aller "Tatort"-Folgen. Die Fasnacht in Luzern durchgebechert, danach im Bett gelandet: Kommissarin Liz Ritschard (Delia Mayer) kommt in "Schmutziger Donnerstag" (2013) einer Frau näher. Zuvor gab es mit Lena-Odenthal nur sehr zaghafte lesbische Liebesmomente. Hauptkommissarin Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) ermittelt schon seit neun Jahren in Hannover, als sie in "Schwarze Tiger, weiße Löwen" (2011) zum ersten mal in einer erotischen Szene zu sehen ist. Eng umschlungen: Conny Mey (Nina Kunzendorf) und Thomsen (Benno Fürmann) kommen in der Folge "Der Tote im Nachtzug" (2011) am Küchentisch zu Sache. Kunzendorf gab ihre "Tatort"-Rolle wenig später genervt ab, da es sie nervte, dass ihre Kommissarin immer besonders erotisch in Szene gesetzt wurde.

Der Ortsbezug ist essentiell im "Tatort". Allein schon wegen der verschiedenen Städte, in denen die Teams tätig sind. Manchmal brechen aber einzelne Folgen aus dem gewohnten Setting aus, wuppen die Serie mal auf eine Bergalm, mal auf das Meer vor der niederländischen Küste. Manche dieser Ortswechsel glücken; etwa, wenn die Autoren den Kieler Kommissar Klaus Borowski in der finnischen Ödnis aussetzen. Wenn ein "Tatort" dagegen Weltraum-Assoziationen hervorruft, driftet die Serie auch mal ins Bemühte ab.

Die fünf sonderbarsten Settings Die Kritiker waren geteilter Meinung über "Tod im All" (1997), einen Ludwigshafener Fall, in dem ein Ufologe ermordet wird. Das Setting jedenfalls war spektakulär: Ein Planetarium und ein Wasserturm, der zum Ufo umgemodelt wurde, sorgten für eine entrückte Space-Atmosphäre. Passend, dass auch Nina Hagen in "Tod im All" auftritt: Die Sängerin ist nach eigenen Aussagen selbst schon Außerirdischen begegnet. Etwas irdischer, aber trotzdem außergewöhnlich: die Offshore-Insel REM in "Trimmel und der Tulpendieb" aus dem Jahr 1976. Die Plattform lag neun Kilometer vor der niederländischen Küste und diente früher als Sendestation eines lizenzfreien Rundfunksenders. Kontrastprogramm zum Trimmel-"Tatort" auf See: die finnische Ödnis. Dorthin reist Klaus Borowski (Axel Milberg) in "Tango für Borowski" (2010), um den 17-jährigen Ralph Böttcher zu treffen. Böttcher soll ein Mädchen aus der Nachbarschaft vergewaltigt und ermordet haben. Vom finnischen Flachland in die Schweizer Berge: Am Schweizer Nationalfeiertag wird der vermögende Investor Benjamin Gross tot in den Bergen aufgefunden. Um den Mörder zu finden, fragt sich Reto Flückiger (Stefan Gubser) in "Hanglage mit Aussicht" (2012) durch die örtliche Bergbauernschaft und greift zwischendurch auch zur Mistgabel. Weltall, die Zweite: Acht Jahre nach "Tod im All" spielt der "Tatort" zum zweiten Mal in einer außerirdischen Umgebung. In "Requiem" sucht Inga Lürsen (Sabine Postel) in einem Space Park nach einem Serienmörder - und wird dort zwischenzeitlich auch festgehalten.

Manfred Krug, der neben seiner Schauspielarbeit auch ein bekannter Jazzsänger war, hat das Musikalische im "Tatort" am meisten kultiviert. Abgesehen von den gesanglichen Einlagen des Hamburger Kommissars Stoever gehören Bands und Solomusiker aber generell zum "Tatort"-Personal. Viele Pop-Ikonen ihrer Zeit landen früher oder später mal in einem Fall der Krimiserie.

Die fünf härtesten Gesangseinlagen Kennen Sie diese fünf Herren? Wir mussten auch zweimal hinschauen: Es sind die Toten Hosen. 1994 hatten sie einen Gastauftritt in der München-Folge "... und die Musi spielt dazu". In einer fitkiven Volksmusiksendung traten sie als Seemannsquintett in Matrosenanzügen auf. Ihr Name: "Andi Frege und seine Wasserratten". Manfred Krug (rechts) hat als Hauptkommissar Paul Stoever mehrmals sein Können als Jazzsänger bewiesen. In "Tod vor Scharhörn" (2001), ihrem letzten Fall, geben Stoever und Kollege Brockmöller (Charles Brauer) ein Ständchen zum besten. Als Udo Lindenberg 1974 in "Kneipenbekanntschaft" auftritt, hatte er freilich sein Panikorchester dabei. Der Hannoveraner Kommissar Brammer (Knut Hinz) macht in seiner Freizeit selbst Musik. Udo Lindenberg spielt sich in der Folge deshalb selbst und als Musikerkumpel von Brammer. In "Schwelbrand" tritt 2007 eine ganze Reihe von Musikern auf. Revolverheld zum Beispiel, auch MIA. und Mike Leon Grosch. Sie spielen bei dem "Livekonzert gegen Rechts" in Bremen. Ebenfalls im Programm: Die Pop-Sängerin "Dana", in Wirklichkeit Jeanette Biedermann (links), die auch eine der Hauptrollen in der Folge spielt. Noch ein Gesangsauftritt aus der gleitgeligen Ecke: Die Münsteraner Folge "Summ, Summ, Summ" (2013) spielt in der Schlagerszene, wo der Zuschauer dann Stars wie Roman König begegnet - im echten Leben kennt man den Herrn als Roland Kaiser.

Zuletzt gilt auch im "Tatort" das alte Seriengesetz, nach dem sich der Erfolg einer Produktion stets auch am Rang seiner Gastdarsteller bemessen lässt. Sogenannte Cameo-Auftritte haben im "Tatort" Tradition. Neben Musik- und Showgrößen flimmern dem Publikum regelmäßig Fußballspielerinnen, Modeschöpfer oder Hollywood-Schauspieler entgegen.