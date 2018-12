Neue "4 Blocks"-Staffel auf DVD Wir rappen uns die Welt, wie sie uns gefällt

Dieser Text erschien in seiner ursprünglichen Version zum Start von "4. Blocks" bei TNT Serie im Oktober.

Im Neuköllner Hinterstübchen wird das Koks kiloweise getürmt, gewogen und verarbeitet, als sei es Mehl in einer Bäckerei. Dazu kübeln auf der Tonspur die Rapper Hasan.K & Gringo ihren Spott über allen aus, die sich das gestreckte Zeug andrehen lassen: "Der Touri kriegt Mehl anstatt Abiat / Wird verarscht vom Neuköllner Shabab". Eine süffige Szene, die noch einmal den improvisierten, realitätsgesättigten Charme in Erinnerung ruft, für den die erste Staffel "4 Blocks" in Hip-Hop-Kreisen genauso gefeiert wurde wie von der Fernsehkritik: Neukölln, wie es linkt und lallt.

Leider gibt es in der zweiten Staffel, die jetzt zwei Monate nach Start beim Muttersender TNT Serie als DVD erscheint, nicht mehr viele solcher Szenen. Denn die für kleines Budget gedrehte Kiezsaga soll nun großes Gangsterkino sein. Am Anfang sehen wir Ali "Toni" Hamady (Kida Khodr Ramadan), den bislang eher glücklosen libanesischen Clanchef, der in der ersten Staffel vom bürgerlichen Leben träumte, wie er vom Paten im fernen Beirut zu dessen neuen Mann in Berlin ernannt wird - und zwar auf denkbar einschüchternde Weise: Tonis Vorgänger wird in dessen Gegenwart langsam erdrosselt, dann stößt man mit einem Tee auf den neuen Deal an.

Das bürgerliche Leben muss auf Toni also noch warten. Er versucht den Berliner Koksmarkt unter seine Fittiche zu bringen, verliert dabei aber immer mehr den Kontakt zur Familie: Bruder Abbas (immer noch stark: Veysel Gelin) sitzt wegen Polizistenmords in Tegel in Haft, seiner idealistischen Ehefrau Kalila (Maryam Zaree) sind die skrupellosen Geschäfte ihres Mannes ein Graus. Toni ist auf einmal ein so mächtiger wie einsamer Mann - global vernetzt, lokal isoliert.

Große internationale Vorbilder, wo man in den sieben neuen "4 Blocks"-Folgen hinschaut: Die länderübergreifenden Verflechtungen des organisierten Verbrechens werden dargestellt wie in dem von BBC und Amazon koproduzierten Mobster-Entgrenzungsszenario "MacMafia", die Entfremdungsprozesse um Toni herum erinnern an die Don-Dämmerung im "Paten". Doch die Verweise sind zum Teil konventionell inszeniert wie in einer Fließbandserie (Regie: Oliver Hirschbiegel, Özgür Yildirim): Bei der Geschäftsreise nach Beirut ertönt natürlich arabische Folklore, in seiner edel vertäfelten Villentristesse am Berliner Stadtrand starrt der libanesische Don trübe ins volle Whiskyglas. Klischee reiht sich an Klischee.

Eine Serie wie ein Hip-Hop-Album

Dabei war es doch gerade das große Wunder, wie sich die Filmemacher für die erste Staffel die Vorbilder einverleibten, um dann eine ganz eigene Geschichte zu erzählen. "4 Blocks", das war wie ein grandioses Hip-Hop-Album, bei dem sich im authentischen Rauschen von Neukölln kleine Gangster große Mythen aneigneten. Hier ging es nicht um den sozial-investigativen Blick, sondern darum, wie die Wirklichkeit mit bescheidenen Mitteln überlebensgroße Erzählung wird: Wir rappen uns die Welt, wie sie uns gefällt.

ANZEIGE Oliver Hirschbiegel/Özgür Yildirim (Regie):

4 Blocks Die komplette zweite Staffel eye see movies (AV Visionen); DVD; Blu-ray; 2 Disks; 420 Minuten; 27,99 Euro

Weil die Gangsterserie (Drehbuch: Hanno Hackfort, Richard Kropf und Christoph Bob Konrad) aber dem realen Raum Neuköllns abgerungen worden war, traten in ihr eben doch reale Konflikte zutage, und das mit physischer Dringlichkeit - etwa der von den Arabern, die als Alteingesessene glauben, ihr Areal gegen alle Arten von Eindringlingen verteidigen zu müssen - jedenfalls solange sie nicht an ihnen verdienen.

Zu den vielen Legenden, die sich um die Entstehung von "4 Blocks" ranken, gehört auch, dass es beim Dreh Stress zwischen Gangsterdarstellern und Hipster-Kneipenwirten gegeben haben soll. So berichtete die erste Staffel über den ganz realen Häuserkampf in Neukölln.

Bürgerliche Sehnsüchte, offensive Gewalt

Dieser Aspekt erhält in der Fortsetzung von "4 Blocks", mit der eine wahren Offensive von deutschen Serien in diesem Herbst beginnt, weniger Platz. Zwar werden Tonis expandierende Immobiliengeschäfte thematisiert, er versucht jetzt, auch bei Flüchtlingsunterkünften mitzuverdienen, doch erscheint der Clanchef nicht mehr als gespaltene Persönlichkeit, die zwischen bürgerlichen Sehnsüchten und obsessiver Gewalt hin- und hergerissen ist. Toni und alle anderen Figuren sind vielmehr damit beschäftigt, die eigene Legende zu verwalten.

Jeder spielt hier seine Rolle, aber den Filmemachern gelingt es nicht mehr, dieses Rollenspiel zu brechen. Und dass man zu dem festen Personal von Hip-Hop-Schauspiellaien aus der ersten Staffel noch weitere szenenahe Persönlichkeiten vor die Kamera geholt hat, ist nicht von Vorteil für den Vortrag der oft gestanzt klingenden Dialoge.

Zu besonders staksigen Auftritten kommt es durch den vermeintlichen Casting-Coup, den Rap-Beißer Gzuz vom extrem erfolgreichen Hamburger Rap-Rudel Straßenbande 187 vor die Kamera zu holen. Als Knast-Pate Frankie flaniert er im Bademantel durch die Strafvollzugsanstalt Tegel und lässt sich von seinem Handlanger Espresso servieren. Deutschlands aggressivster Asi-Hip-Hopper als Frühstücksdirektor des deutschen Gangsta-Rap - das versinnbildlicht recht gut, wie zahnlos die Fortsetzung daherkommt.

Wie das zur Zeit bei Amazon Prime laufende Techno-Panorama "Beat" ist auch "4 Blocks" ein Abgesang auf die Club- und Clan-Metropole Berlin.