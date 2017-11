Die Globalisierungs-TV-Kritik Angewandte Liebesblödigkeit

Sie halten das Dschungelcamp für die effizienteste Wiederverwertungsanlage verbrauchter Promis? Sie sehen im "Bachelor" die brutalste Massenbrautschau aller Zeiten? Sie lehnen "Germany's Next Topmodel" als gruselige Mädchendrillanstalt ab? Wappnen Sie sich, es kommt noch schlimmer: In unserer Rubrik "Die Globalisierungs-TV-Kritik" berichtet SPIEGEL-ONLINE-Expertin Anja Rützel regelmäßig von den schönsten und den schrecklichsten Auswüchsen auf dem internationalen Fernsehmarkt.

Annie, 24 Jahre und aus Thailand, liebt David, 48, aus Kentucky. "Nicht hundertprozentig, aber ungefähr zu 90 Prozent, denke ich", sagt sie. "Er ist nicht besonders hübsch, aber ich mag ihn irgendwie."

Josh aus Arizona macht Aika von den Philippinen nach fünf Tagen Bekanntschaft einen Antrag, denn sie ist sehr schön: "Ich fühle mich, als wäre ich wieder an der Highschool und hätte die heißeste Cheerleaderin des ganzen Squads abgeschleppt".

Und Molly, die leicht matronige Unterwäscheverkäuferin aus Georgia, liebt an Luis, dem Barkeeper aus der Dominikanischen Republik, vor allem, dass er "so schön gebräunt ist". Schauderhaftere Beispiele für angewandte Liebesblödigkeit dürften schwer zu finden sein. Willkommen bei "90 Day Fiancé".

Gerade läuft in den USA auf TLC die fünfte Staffel des Formats, das Paare aus verschiedenen Ländern auf dem Weg zur Eheschließung begleitet. Ein Beziehungsteil lebt immer in den USA, der andere in einem wirtschaftlich vergleichsweise unterlegenen Land.

Und der Weg zum Altar ist ein Sprint mit Seitenstechen, denn die Paare haben jeweils nur 90 Tage Zeit, um zu entscheiden, ob sie wirklich heiraten wollen: So lange gilt das K1-Verlobtenvisum der Vereinigten Staaten, das Menschen aus anderen Ländern Einreise und Aufenthalt genehmigt, wenn sie eine Beziehung zu einem US-Bürger oder einer US-Bürgerin nachweisen können. Kommt es nach drei Monaten nicht zur Eheschließung, müssen sie wieder ausreisen.

Beim Zuschauen entwickelt man eine Art aggressives Mitleid

Natürlich zeigt "90 Day Fiancé" keine Paare, die jahrelang eine Fernbeziehung führten und in der Dreimonatsfrist lediglich den organisatorischen Schurliwurli einer Hochzeit bezwingen müssen. Die meisten Teilnehmer kennen sich kaum, haben sich etwa getroffen, als der US-Part in der exotischen Heimat des Fremd-Parts urlaubte, vielleicht ein, zwei Mal wiedergesehen, dann blitzverlobt, leben nun zusammen und sind maultierstur entschlossen, das Ding durchzuziehen.

Beim Zuschauen entwickelt man schnell ein aggressives Mitleid: Die Amerikaner und Amerikanerinnen bei "90 Day Fiancé" sind fast ausnahmslos emotional lädiert, leiden unter geschiedenen Ehen, wurden vom Kindsvater verlassen, haben echte Existenzangst und vermitteln das tragische Gefühl: Das hier ist meine letzte Chance. Das ist dumm, aber eben auch traurig.

Wild macht einen dann vor allem, wie sämtliche rationale Bedenkenträger von den Protagonisten abgestraft werden: Die Freundin, die sachte andeutet, dass eine Heirat nach nur drei Monaten Beziehung eventuell etwas überstürzt sein könnte, wird vom Blitzbräutigam mit einem schnippischen: "Du hast wahrscheinlich keinen Freund, oder?" abgewürgt.

Ein ganzer Alarmglockenturm schrillt, wenn Elizabeth aus Florida ihren Verlobten Andrei aus Moldawien als "100% classic alpha male" bezeichnet und ihren Freundinnen und Schwestern bei einem ihrer regelmäßigen Ausgehabende eröffnet, womöglich könne sie in Zukunft nicht mehr mitkommen, weil Andrei das nicht gerne sehe: "In seiner Kultur sind Frauen unterwürfig, das erwartet er von mir." Mollys Vorbereitung auf das gemeinsame Leben mit Luis wirkt im Vergleich fast schon umsichtig: "Ich habe 'Wie heiratet man einen Mann aus einem anderen Land' gegoogelt."

Ein Trashvergnügen mit extrem herbem Abgang

Beim deutschen Ableger von TLC waren die ersten vier Staffeln von "90 Day Fiancé" in synchronisierter Fassung zu sehen, doch tatsächlich gilt hier die alte Seriensnob-Schnöseligkeit, dass man das ganze Elend nur im englischen Original erfassen kann. Etwa, wenn Annie ihren 24 Jahre älteren, amerikanischen Verlobten David anherrscht "You're 48 and you still don't have anything", und er matt und schlaff mit "I just feel like a wallet" ("Ich fühle mich wie eine Brieftasche") antwortet. Und sich doch bei seinem besten Freund das Geld pumpt, um in Annies Heimat eine Verlobungsfeier zu schmeißen und den Eltern den verlangten Wasserbüffel zu kaufen.

Die Sendung ist so ein Vergnügen mit extrem herbem Abgang. Wie ans Sofa gefesselt fühlt man sich, wenn man den erwachsenen Menschen in "90 Day Fiancé" hilflos dabei zuschaut, wie sie unsachgemäß in ihrer und anderer Leben herumfuhrwerken. Permanent will man "Macht's nicht!" rufen, aber es bleibt einem nur handlungsunfähiges Schreckgaffen.

Und die Erkenntnis, dass es unerwarteterweise doch ein Format gibt, das auch die naivsten Auswanderersimpel aus "Goodbye Deutschland" wie top-rationale Planungsgiganten erscheinen lässt, denen man gerne sofort alles Ersparte überreichen möchte, damit sie endlich die erfolgsversprechende Schmalzkringelbude in Anatolien eröffnen können.

Man fühlt sich beim Zuschauen zudem in noch tiefergehender Hinsicht schlecht, denn "90 Day Fiancé" hält einem einen Schuhlöffel hin, auf dem man schnell in eine bedenkliche Rezeptionsperspektive rutscht: In fast allen Fällen scheint der außer-amerikanische Part der Beziehung sinistre Absichten zu haben und es statt wahrer Liebe nur auf das Geld und die Staatsbürgerschaft abgesehen zu haben.

Man muss diese vorgestanzte Lesart sehr bewusst gegen den Strich bürsten und sich gegen das Storytelling stemmen, um das ganze Schlamassel auch aus der Sicht des überforderten ausländischen Parts zu sehen. Und klar darauf zu schauen, dass der Ausbeutungsverdacht durchaus beidseitig zu sehen ist. Nur die Währung ist eine andere.

