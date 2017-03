"Tatort" Ludwigshafen Lena-Odenthal-Krimis bald ohne Mario Kopper

Er war Lena Odenthals WG-Genosse und heizte im italienischen Fiat 130 durch Ludwigshafen. Damit ist jetzt Schluss. Der Schauspieler Andreas Hoppe alias Mario Kopper verlässt den "Tatort" aus Ludwigshafen. Das teilte der SWR am Donnerstag in einer Presseinformation mit.

Lena-Odenthal-Darstellerin Ulrike Folkerts wird darin mit den Worten zitiert: "Ich bedauere das sehr. Wir haben so viel zusammen erlebt. Ich werde Andreas Hoppe am Set und in unseren Filmen vermissen." Laut Martina Zöllner, der Fernsehfilmchefin des SWR, will der Sender den "Tatort" Ludwigshafen um die Figur Lena Odenthal weiterentwickeln. Anscheinend ist nicht geplant, ihr einen neuen Ermittler zur Seite zu stellen.

Hoppe war 1996 zum ersten Mal in der Folge "Der kalte Tod" zu sehen. Seine Figur Kopper - Lena Odenthal sprach ihn so gut wie immer mit dem Nachnamen an - ist Halbitaliener mit einer Vorliebe für gutes Essen und italienische Fahrzeuge. Zu seinem Fuhrpark gehörten auch eine Motoguzzi und in den ersten Folgen ein Alfa Romeo Giulia.

In den letzten Folgen hatte sich eine gewisse Lustlosigkeit bei Kopper bemerkbar gemacht. In der letzten Ausgabe, dem misslungenen Impro-Krimi "Babbeldasch", war Kopper schon damit gescheitert, ein Abschiedsessen auszurichten.

Ganz so schnell Schluss sein soll aber nicht mit Kopper. Er wird im Herbst 2017 gebührend mit einer nach ihm betitelten Folge verabschiedet, die den Fernsehkommissar mit seinen sizilianischen Wurzeln konfrontieren wird.