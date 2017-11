Promispecial von "Adam sucht Eva" Das Hirn flieht

Promispecial bei "Adam sucht Eva": Das kann man sich etwa so vorstellen, als sei man bei einem Gala-Dinner eingeladen, bekommt dort aber nur einen alten, angeschrumpelten Aal überreicht, eingewickelt in die Zeitung von vorvorgestern.

Ein Ensemble, in dem Patricia Blanco mit Abstand die Prominenteste ist - merkt ihr selbst, RTL, oder?

Schon der Auftakt zum neuerlichen Nacktdating eiert gewaltig. Aus den vorherigen Staffeln kennt man die Tahiti-mäßige Insel, man kennt den Komparsen, der gelegentlich in eine Muschel blasen muss, um ihr schwächliche Trötlaute zu entlocken, die an die Todesklage einer Seekuh erinnern. Man kennt die kringelig verkrampften Kennenlern-Dialoge der gerade gelandeten Blankzieher:

"Du bist echt hübsch."

"Danke. Ist echt warm hier, ne?"

Man kennt diese sonderbare, allzu anatomische Nicht-Erotik, die die freigelegten Kandidatinnen und Kandidaten eher als wandelnde Rinderhälften denn als begehrenswerte Fremdkörper erscheinen lassen muss. Matrazenlager, Pumpdusche, kennt man alles. Nur die Menschen, die man angeblich kennen soll, kennt man nicht.

"Promi A+"

"Man kennt mich aus der Serie "Köln 50667"", behauptet kess ein Timur, der sich "auf dem besten Weg" wähnt, "ein Promi A+" zu werden. Ach, gibt es da auch Effizienzklassen?, fragt man sich und wäre fast bereit, sich auf eine kleine Diskussion mit sich selbst einzulassen, über die galoppierende Inflation der ehemals so stabilen Sozialwährung "Bekanntheit", wäre das nicht wahnsinnig langweilig. Allerdings andererseits nicht so langweilig wie die zu betrachtende Sendung selbst, in der viel Zeit dafür aufgewendet wird, dass Nenn-Prominente einander erklären, wer sie sind. "Ach, du warst im Dschungel?", gibt Timur gegenüber Patricia den plakativ trash-unkundigen Verdi-Opern-Besucher, auch von der nackerten "Deutschland sucht den Superstar"-Skandalnudel, die das Meer heranschwemmt, will er nie gehört haben. "Melody? Der Name ist mir nicht bekannt, aber ich weiß auch nicht alles."

Besagte Melody, Nachname Haase, schreibt gerade "an ihrem eigenen Album", wovon wir bestimmt noch sehr viel hören werden, hat eine Nasenverkleinerung und eine Po-Vergrößerung (bitte nicht durcheinanderbringen!) hinter sich und sucht jetzt "was Festes, was Wahres". Ihr Problem sei oft, dass sie einfach zu ehrlich sei und Männer mitunter sehr direkt angehe, etwa mit der entwaffnenden Smalltalk-Eröffnung:

"Hey, du siehst gut aus, ich will auf deinem Gesicht sitzen. True story."

Konrad, der Kfz-Mechatroniker

So weit also die prominenten Start-Teilnehmer, dazu kommt noch etwas Normalvolk. Büroassistentin Beabrice etwa, bei deren Ankunft einem schon so langweilig ist, dass man gleich mal ausprobiert, wieviele Erdnussflips man in den Mund nehmen muss, um "Beatrice" wie "Beabrice" klingen zu lassen. Auch den Nackten selbst scheint fad zu sein. Wenn nichts mehr der Vorstellung überlassen ist, flieht das Hirn in stumpfen Deskriptionsmodus. "Mein erster Eindruck ist, dass er auf jeden Fall muskulös ist", sagt Beabrice über Timur, und Konrad, der Kfz-Mechatroniker, beschreibt seine ersten Eindrücke, als bediene er eine verbale Etikettiermaschine:

"Das Wasser. Der Sandstrand. Die Bäume, die Tiere, die Pflanzen."

Ob die Stimmung bei den Inselmenschen so steril wirkt, weil dauernd über OPs geredet wird? "Ich habe mir meine Vagina machen lassen", erzählt Melody munter", "warst du vorher ein Mann?", fragt Timur nach, aber nein: Melodys Schamlippenverkleinerung sei rein ästhetisch und auch ein bisschen medizinisch induziert gewesen, weil sie beim Gehen gestört hätten. Eine Tischkonversation, an der sich das zentrale Problem von "Adam sucht Eva" offenbart: Es möchte so gerne ein verfilmtes Schmuddelheftchen sein, ist aber doch nur Apothekenumschau.

Bohlen-Autogramm als Tattoo

Sachlich stellen Melody und Beabrice dann fest, dass sie dank einer geteilten Beischlafbekanntschaft "Muschischwestern" seien, Konrad berichtet von seiner methabhängigen Exfreundin, was man eben so erzählt, wenn man im Fernsehen ist. Dann gibt es ein bisschen Ärger, weil Melody, berauscht von Kokoslikör, Konrad wohl eine Koitus-Absage erteilte: "Ich bumse sonst ganz andere Leute", so ihr abschlägiger Bescheid. "Ich hab Angst, dass meine Tochter auch einmal so wird", gibt Timur in einer überraschenden Wendung den betroffenen Vater, dann komplettiert Neuzugang Michael die erste Rutsche Nacktpersonal.

"Ich bin absolut crazy", sagt er über sich selbst und meißelt damit seine garantierte Un-Crazyness in Beton. Er ließ sich mal ein Autogramm von Dieter Bohlen auf den Unterarm tätowieren, weil der eben seine Kindheit geprägt habe: All diese unvergessenen Autofahrten in den Kroatien-Urlaub, auf denen 13 Stunden immer nur dieselbe Modern-Talking-CD gelaufen sei - "zur Beruhigung", wie Michael sagt, und das ist exakt der erste und einzige Moment der Sendung, in der man gerne ein paar Nachfragen stellen würde. Immerhin erkennt er außerdem auf Anhieb Melody, und auch bei einer anderen Inselbewohnerin klingelt es bei ihm vage.

"Du erinnerst mich irgendwie an Roberto Blanco, die Tochter."

"Die bin ich ja auch."

"Ja, leck mich am Arsch."

Zum Finale der ersten Folge werden Timur und Beabrice auf die "Insel der Liebe" verschifft. Sie haben es fast schon hinter sich. "Zwei der ersten drei sind schon wieder weg", sagt die Sprecherin, und das klingt nach zwei Stunden "Adam sucht Eva" wie ein unlösbar kniffliges Logikrätsel.