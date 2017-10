Roy Price Amazon-Produzent tritt nach Belästigungsvorwürfen zurück

Der Chef von Amazons Unterhaltungssparte, Roy Price, ist zurückgetreten. Das teilte eine Unternehmenssprecherin am Dienstag mit. Damit reagierte der 51-Jährige auf Belästigungsvorwürfe einer Filmproduzentin, die in der Woche zuvor bereits zu seiner Suspendierung geführt hatten.

Isa Hackett, die für die Amazon-Serie "The Man in the High Castle" arbeitet, hatte dem Magazin "The Hollywood Reporter" gesagt, Price habe ihr im Sommer 2015 wiederholt unsittliche Angebote gemacht. So habe er im Taxi auf dem Weg zu einer Party schlüpfrige Bemerkungen gemacht und ihr später - trotz ihrer klaren Ablehnung - das Wort "Analsex" zugerufen.

Doch auch die Schauspielerin Rose McGowan erhob schwere Vorwürfe gegen den Amazon-Produzenten. Sie habe Price darüber informiert, vom Filmproduzenten Harvey Weinstein vergewaltigt worden zu sein. Laut McGowan habe Price lediglich gesagt, es gäbe keine Beweise. Darüber hinaus habe der Konzern nicht reagiert, weshalb auch Firmen-Chef Jeff Bezos Kritik einstecken musste.

Der Skandal um Weinstein erschüttert seit zwei Wochen Hollywood. Dem einflussreichen Filmproduzenten, der mittlerweile auch vom Chefposten seiner Firma zurückgetreten ist, wird vorgeworfen, zahlreiche Frauen belästigt und vergewaltigt zu haben. Der 65-Jährige streitet dies ab.