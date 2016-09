Neue Comedy-Serien Grünes Licht für Jill Soloway und Jean-Claude van Damme

Wenn Amazon Prime Video seine sogenannte pilot season ausruft, geht es eigentlich um Auswahl. Der Streamingdienst stellt die Pilotfolgen von verschiedenen Serien frei verfügbar ins Netz und bittet seine Nutzerinnen und Nutzer um Rückmeldung, wovon sie gern mehr sehen würden. Wenn Feedback und interne Evaluation stimmen, werden alsdann komplette Staffeln bestellt.

Bei der aktuellen pilot season für Comedies war Amazon allerdings nicht gerade wählerisch: Soeben haben alle drei Kandidaten den Auftrag für eine ganze Staffel erhalten. Wenig überraschend ist das im Fall von "I Love Dick". Die Comedy, die auf dem gleichnamigen feministischen Schlüsselroman von Chris Kraus basiert, wurde von Jill Soloway entwickelt. Kevin Bacon und Shooting-Star Kathryn Hahn, zurzeit im Überraschungshit "Bad Moms" im Kino zu sehen, spielen die Hauptrollen.

Mit "Transparent", ihrer ersten Serie für Amazon Prime Video, hatte Soloway die ersten Preise und damit sowohl Prestige als auch Aufmerksamkeit für die aufstrebende Streamingplattform geholt. Erst vergangene Woche gewann "Transparent" drei weitere Emmys - unter anderem wurden Jeffrey Tambour als bester Hauptdarsteller und Soloway für ihre Regieleistung ausgezeichnet. Kein Wunder also, dass Amazon seinem wichtigsten inhouse-talent treu bleibt und Soloway weiter an sich bindet.

Gleichzeitig zeigt Amazon mit dieser Entscheidung, dass User-Feedback nicht immer Ausschlag gebend dafür ist, was in die Staffelverlängerung geht. Die konkurrierenden Produktionen "The Tick" und "Jean-Claude van Johnson" kamen beim Publikum nämlich deutlich besser an als Soloways anspruchsvolle Show über den Zerfall einer Intellektuellen-Ehe. In "Jean-Claude van Johnson" spielt Action-Star Jean-Claude van Damme einen Agenten, der sich als Action-Star tarnt, um an den Sets seiner Filme undercover zu ermitteln.

"The Tick" ist die mittlerweile dritte Auflage von Ben Edlunds Superhelden-Persiflage, in der sich ein nerdiger Beamter und ein dümmlicher Superheld zusammentun, um einen totgeglaubten Oberschurken zu bekämpfen. "Die Zecke" gab es zuvor sowohl als Animation- als auch Live-Action-Serie, beides von kurzer Dauer, aber mit großer Fangemeinde. Diese dürfte dem Piloten wohl auch zu der größten Zustimmungsrate unter den Neuproduktionen verholfen haben.

Die kompletten Staffeln der drei Serien sollen 2017 zu sehen sein.