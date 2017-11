Umzug von Amazon Studios Symbolischer Neustart

Spekuliert wurde schon vor einem Jahr, jetzt steht fest: Die Amazon Studios ziehen von Santa Monica nach Los Angeles in die Culver Studios. Das gab das Unternehmen in einem Statement bekannt. Der Umzug hat nicht nur funktionalen, sondern auch symbolischen Charakter - die neue Zentrale ist tief in der Filmgeschichte verwurzelt.

Die Culver Studios wurden bereits 1918 von dem Produzenten Thomas Ince gegründet. Später übernahm unter anderem der legendäre Regisseur Cecil B. DeMille ("Die zehn Gebote"). Hier entstanden Klassiker wie "King Kong", "Wie ein wilder Stier", "E.T. - Der Außerirdische" und "Kill Bill". Das als Zentrale des Geländes fungierende Herrenhaus war 1939 eine markante Kulisse für "Vom Winde verweht".

"Wir freuen uns sehr darauf, ein Teil der hundertjährigen Film- und Fernsehgeschichte der Culver Studios zu werden", sagte der derzeitige Amazon Studios-Chef Albert Cheng. Die Film-Sparte des Internetkonzerns gilt in Hollywood als Emporkömmling, der gemeinsam mit dem Streaming-Dienst Netflix das bisherige Geschäftsmodell der großen Studios bedroht.

Derzeit allerdings läuft es alles andere als rund bei dem Unternehmen, das die Film- und Fernseh-Distribuition revolutioniert. Cheng rückte erst kürzlich an die Spitze, nachdem sein Vorgänger Roy Price wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung seinen Hut nehmen musste. Kurz darauf wurden auch die Chefs der Comedy- und Drama sowie Show-Sparten gefeuert.

Auch die Krise rund um Harvey Weinstein zog die Amazon Studios in Mitleidenschaft. Eine geplante Vorzeigeserie, die in Ko-Produktion mit der Weinstein-Company entstehen sollte, wurde inzwischen abgesagt. Robert de Niro und Julianne Moore sollten darin die Hauptrollen spielen.

Insofern markiert der Umzug einen Neustart in mehrfacher Hinsicht. Bis zum Ende des Jahres sollen 700 Mitarbeiter der Amazon Studios, Amazon Video, das Marketing-Team und die zu Amazon gehörende Filmdatenbank IMDb die Gebäude auf dem 26 Quadratkilometer umfassenden Gelände beziehen.