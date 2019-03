Comedy über Helikoptereltern Hau mir ab mit heile Welt

Sie öffnet die Tür, und es ist klar: Hier wird etwas phänomenal gegen die Wand gefahren.

Wer die ideologisch leuchtenden Augen von Nina, 38, sieht, einer ehemaligen Kreativdirektorin einer Werbeagentur auf dem Weg zur Yogalehrerin, ahnt: Diese Frau meint es irre gut und will nur das Beste für ihre Kinder. Und, by the way: Alle anderen haben das gefälligst genauso zu meinen wie sie.

Nina (Lavinia Wilson) hat ein Problem: Keine Kita hält ihren Ansprüchen stand. Sie will deshalb mit anderen Eltern die perfekte Baby-Welt erbauen und diesen Prozess filmen lassen von Mutter Ini (Johanna Gastdorf), die das heutige Gewese um Globuli und Öko-Spielzeug allerdings nicht nachvollziehen kann. "Das Aufzuchtgelände wird millimetergenau dem Nachwuchs angepasst", ätzt Ini, "biodynamisch und nachhaltig." Hier wird gnadenlos optimiert, jeder Herzschlag überwacht und jeder Schritt ökologisch wertvoll geplant.

Tofu-Tiger und Gänseblümchen-Smoothie

Wenn sich Helikopter Esoterik-Eltern aus gentrifizierten Stadtteilen zusammentun, um eine Kita zu gründen, birgt das schönsten Satire-Stoff. Produzent und Regisseur Lutz Heineking hat diesen überbemühten Hipstern nun eine eigene kleine Impro-Serie gewidmet; in Auftrag gegeben wurde sie vom kleinen Sender TNT Serie, der auch schon innovative Formate wie die Gangster-Saga "4 Blocks" oder den Cyber-Thriller "Hackerville" auf den Weg gebracht hat. "Andere Eltern" verfolgt nun aus der fiktiven Perspektive der Dokumentarfilmerin, wie der Druck, perfekt zu sein, heutigen Thirtysomethings ein Leben in entspannter Elternschaft verbaut.

Denn die sind vor allem von Angst, Ehrgeiz und Intoleranz geprägt. Wer nicht in "Szene-Vierteln" wohnt oder keine urban-alternativen Medienleute mit Kindern kennt, wird zunächst ungläubig den Kopf schütteln über die bizarren Nebensächlichkeiten, für die hier verbissen gekämpft wird. Das wird schon bei der Gründung des neuen Vereins deutlich. Im Stuhlkreis beim Gänseblümchen-Smoothie muss abgestimmt werden, wie die Kita heißen soll. "Weil ich davon ausgehe, dass unsere Kita vegetarisch unterwegs sein wird, habe ich den Vorschlag 'Tofu-Tiger'", sagt Björn, "Oder doch besser 'Die Globulis'?"

Der Spaß für den Zuschauer besteht nun darin, vorauszuahnen, welcher Helikopter-Typ sich hier mit wem als nächstes unerbittlich in die Rotoren kriegen wird. Denn eines ist klar: Total drüber sind hier alle - jeder und jede ein klein wenig anders.

Jeder ist sich selbst der Nächste

Während Grundschullehrerin Anita (Nadja Becker) und der rassistische Jurist Lars (Sebastian Schwarz) nur vorsorglich mitmachen und sich an jede erdenkliche Technik der Reproduktionsmedizin klammern, möchte Nina ihren Kita-Yoga-Raum völlig technikfrei halten. Der Kindergarten müsse außerdem mit den eigenen Händen gestaltet werden - nichts ist so gut wie selbst gemacht! - doch die betont coole alleinerziehende Musikproduzentin Nike feiert lieber auf Punkrockfestivals statt Wände mit Bio-Farben in beruhigenden Tönen zu streichen. Ein erster Eklat droht, als Nike den Kindergarten heimlich über Nacht von Schwarzarbeitern renovieren lässt. -Freaks Yaa und Björn buchen dann auf eigene Faust einen Schamanen, um Räume und Eltern "reinigen" zu lassen - dafür wiederum hat der konservative Anwalt Lars nur Häme übrig.

In diesen Stresssituationen bröckelt der dünne Fassadenputz. Es wird klar, dass hinter dem Gutmenschentum der hippen Eltern vor allem viel Egoismus steckt. Bald gibt der überzeugte Öko-Hausmann Björn zu, dass er von Gemeinsinn nicht viel hält: Zwar lebt er mit seiner Familie in einer autofreien Siedlung, in der er nur wohnen darf, wenn er Kraftfahrzeugen abschwört - er findet aber nichts dabei, trotzdem heimlich ein Auto zu besitzen.

Schon nach der ersten Folge ist man von den heuchlerisch übermotivierten Weltverbesserern so genervt, dass man ihnen jeden Rückschlag gönnt. "Alles soll aus der Gruppe heraus entstehen", ruft Nina immer wieder und zwingt die Eltern zur Yoga-Probestunde. Doch die Grabenkämpfe und der Hass auf die anderen nehmen zu. Wie etwa sollten Nachgeburten korrekt verwendet werden? "Lasst uns in unserem Kita-Garten einen heiligen Ort finden, wo wir die Plazentas vergraben und dann auf jeder ein Bäumchen pflanzen", schlägt Nina vor. "Total eklig", findet Yaa (Rebecca Lina), "Plazentas isst man entweder auf, oder man macht Globulis draus!".

Jeder fängt bald an, hinter dem Rücken der Gruppe oder des Partners die eigenen Vorstellungen durchzudrücken. Elternschaft erscheint hier zu privat, um sich mit anderen Menschen über Grundsätzliches darüber zu einigen - sogar innerhalb der eigenen Familie. Eltern werden zu Einzelkämpfern für ihre Kinder. Man mag sich nicht ausmalen, was das mit deren Kindern macht. Doch die werden in "Andere Eltern" erst gar nicht gezeigt - aus Datenschutzgründen natürlich, erklärt Nina, "da legen wir total großen Wert drauf."

"Andere Eltern", dienstags 20.15 Uhr, TNT Comedy