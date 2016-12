"Fawlty-Towers"-Kellner Andrew Sachs ist tot

Der deutsch-britische Fernsehstar Andrew Sachs ist tot. Der als tollpatschiger spanischer Kellner Manuel in der Serie "Fawlty Towers" bekannt gewordene Schauspieler starb bereits in der Vorwoche im Alter von 86 Jahren in London, wie die "Daily Mail" unter Berufung auf Sachs' Familie berichtet. Der Schauspieler sei vor vier Jahren an Demenz erkrankt, zitiert das britische Boulevardblatt seine Ehefrau.

Sachs wurde 1930 als Andreas Siegfried Sachs in Berlin geboren, seine jüdische Familie floh 1938 vor den Nazis nach England.

ddp images "Fawlty-Towers"-Darsteller Andrew Sachs, John Cleese, Prunella Scales und Connie Booth (v.l.n.r.)

Die Serie "Fawlty Towers" wurde Ende der Siebzigerjahre auch in Deutschland ausgestrahlt und seitdem mehrmals wiederholt. Sie wurde von dem britischen Komiker und Monty-Python-Star John Cleese entwickelt. In der Serie wurde Sachs oft von Cleese, der einen Hotelbesitzer spielte, ausgeschimpft. Sachs' Reaktion, ein ahnungsloses "Que?", "Was?", wurde zum Running Gag. In einer BBC-Beschreibung der Serie wird Manuel als der "liebenswürdigste Charakter" der Kult-Serie bezeichnet.

Sachs sei ein "sehr herzlicher, sanftmütiger und freundlicher Mann und ein wahrhaft großer Possenreißer" gewesen, schrieb Cleese auf Twitter.

Außer in "Fawlty Towers" spielte Sachs in Hörfunkserien der BBC, im Kinderprogramm sowie in der Fernseh-Seifenoper "Coronation Street". Zudem veröffentlichte er als Manuel vier Singles.