Merkel-Doku bei Arte Die Fremde

Der Film scheitert. Man sieht es von der ersten Minute an. Er scheitert, weil er muss. Angela Merkel zu erklären, ihr Geheimnis - wenn sie denn eins hat - zu enthüllen, sie neu zu zeigen, das kann nicht funktionieren. Dem Film beim Scheitern zuzusehen ist dennoch spannend, es ist lehrreich und am Ende gar ein Genuss.

Ein Text über Merkel kann gelingen. Ein Film über sie nicht. Man merkt es daran, wie sich die Kommentatoren und Zeitzeugen, die interviewt werden, in Arbeitshypothese um Arbeitshypothese an ihr abarbeiten. Wie die Filmemacher die immer gleichen Bilder zu den immer selben Ereignissen aneinanderreihen. Und wie im Zentrum des Films, in dem die Kanzlerin selbst zu Wort kommt, so gut wie nichts geschieht. Sie sitzt da, in rotem Blazer, freundlich und beherrscht.

Erfährt man etwas Neues über sie? Nein. Man hat nicht einmal den Eindruck, dass es Merkel in den Interviews, die für diesen Film mit ihr geführt wurden, überhaupt darum ging, sich zu erklären. Geschweige denn, sich zu öffnen, etwas von sich preiszugeben. Das steht in reizvollem Kontrast zur Unbekümmertheit, mit der sie als Politik-Neuling agierte. Da gibt es wunderbare Szenen einer Offenheit, die man kaum noch zusammenbringt mit der hermetischen Rhetorik der Gegenwarts-Merkel.

Und alles, was man wissen möchte, nämlich, wie es ist, Angela Merkel zu sein und was ihr Macht bedeutet, wofür sie in ihrem Leben wirklich kämpft und warum - es wird entweder nicht beantwortet oder erst gar nicht gefragt. Die Kanzlerin bleibt unbewegt. Im Vergleich zu den Bildern vom Anfang ihres Aufstiegs wirkt sie erstarrt. Wie gefroren in der Kälte der Macht.

Die wenigen Frauen scheinen sie besser zu verstehen

Angela Merkel bleibt ein Rätsel. So endete bisher so gut wie jede biografische Annäherung an die Kanzlerin. Und in dem Film stehen all die Statements von Roland Koch und Norbert Blüm und Edmund Stoiber und Peer Steinbrück und Franz Müntefering für dieses Stirnrunzeln der politischen Elite. Respekt hat jeder. Verstanden hat sie keiner.

Und doch: Interessant ist, wie sich vor allem die Männer an ihr abarbeiten, und wie die wenigen Frauen, die in diesem Porträt über sie reden, Angela Merkel viel besser zu verstehen scheinen. Abgesehen vielleicht von der unvermeidlichen Sahra Wagenknecht, die nicht wirklich groß darin ist, anderen zu gönnen. "Wenn ein deutscher Kanzler seine Macht zeigen will, kann er dich unterbrechen, lange Monologe halten, die kleineren Staaten ignorieren", sagt etwa die ehemalige dänische Premierministerin Helle Thorning-Schmidt über Merkel. "Aber diese Macht nicht dauernd auszustellen und sie geschickt einzusetzen, das beherrscht sie brillant. Und vielleicht hat das ja auch damit zu tun, dass sie eine Frau ist."

Der Titel des Films - "Die Unerwartete" - soll die politische Biografie Merkels zusammenfassen. Unerwartet, dass sie an die Macht kam, die ostdeutsche Frau, die niemand auf dem Zettel hatte. Unerwartet, wie sie Helmut Kohl in der Spendenaffäre fallen ließ. Unerwartet, wie sie in der Flüchtlingskrise Pathos und Leidenschaft und innere Überzeugung zeigt.

In Wahrheit ist sie, wie so oft, auch in diesem Film "Die Unverstandene". Die, an der alle Interpreten scheitern. Interessant ist jedoch, warum sie all die Stoibers, Münteferings, Blüms nicht erklären können. Denn erst allmählich spürt man, ohne dass es die Filmemacher je thematisierten, wie wenig die Kanzlerin bis heute zu dem Kreis derer dazugehört, die ständig als Experten über sie reden. Dass die Distanz zwischen ihr und ihnen groß ist, und dass sie einer inneren Unabhängigkeit, fast einer Einsamkeit entspricht, die ihr einen besonderen Umgang mit der Macht ermöglicht. Sie kam als Fremde. Und sie blieb es.

Angela Merkel: Die Unerwartete, Arte, Dienstag, 6. Dezember, 20.15 Uhr